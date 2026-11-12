Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Neodolal striptýzu a ztratil ji navždy. Pavel Bobek si své největší tajemství vzal do hrobu, ale Andrea Čunderlíková promluvila

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Herečka po více než padesáti letech popsala jednu konkrétní noc, která změnila životy tří lidí. Ples, striptýz a muž, který čekal, když Pavel Bobek nečekal.
Andrea Čunderlíková

Andrea Čunderlíková

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 17:37

Reklama
Další články z VIPživot.cz
Patrik Hartl podlehl nátlaku devítileté dcery a pořídil si psa. „První týdny to byl masakr," přiznala jeho manželka Martina
Patrik Hartl podlehl nátlaku devítileté dcery a pořídil si psa. „První týdny to byl masakr," přiznala jeho manželka Martina
S budoucím prezidentem se potkala v kasárnách a čekala 19 let na svatbu. Eva Pavlová má za sebou příběh, o kterém se moc nemluví
S budoucím prezidentem se potkala v kasárnách a čekala 19 let na svatbu. Eva Pavlová má za sebou příběh, o kterém se moc nemluví

Podplukovnice v záloze, samoživitelka na ubytovně, mediátorka. Než se stala první dámou, prošla Eva Pavlová...

Já stejně neumím odpočívat, řekl Josef Carda. Sporťák z Tele Tele roky nedostával důchod a přiznal, proč bude pracovat do smrti
Já stejně neumím odpočívat, řekl Josef Carda. Sporťák z Tele Tele roky nedostával důchod a přiznal, proč bude pracovat do smrti

Josef Carda dosáhl důchodového věku, jenže v evidenci mu chyběly čtyři roky pojištění. Penzi tak roky...

Za covidu žila s dětmi v Praze jak králíci v králíkárně. Petra Hřebíčková koupila chalupu a změnila celý život rodiny
Za covidu žila s dětmi v Praze jak králíci v králíkárně. Petra Hřebíčková koupila chalupu a změnila celý život rodiny

Herečka Petra Hřebíčková popsala, jak covidové zavření v pražském bytě přimělo celou rodinu hledat...

Květa Fialová nevyšla z domu, dokud nevytáhla červené eso. Konvalinková prozradila její podivný rituál s kartami
Květa Fialová nevyšla z domu, dokud nevytáhla červené eso. Konvalinková prozradila její podivný rituál s kartami

Každé ráno stejný scénář: balíček karet na stole, ruka vytáhne jednu, a pokud to není červené eso, jde...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

Všechny články tohoto autora →
VIPživot.cz
Další články z kategorie Pro pamětníky
Zobrazit více
CelebrityPro pamětníky
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.