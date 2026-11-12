Neodolal striptýzu a ztratil ji navždy. Pavel Bobek si své největší tajemství vzal do hrobu, ale Andrea Čunderlíková promluvila

Na plese balónového létání se v sedmdesátých letech odehrála scéna, která vypadá jako filmový scénář. VIPŽivot zaznamenal, že podle hvězdy seriálu Nemocnice na kraji města herečky Andrey Čunderlíkové se stala doopravdy. Mladý Pavel Bobek, tehdy už známý zpěvák, vstal od stolu a
zamířil blíž k jevišti, kde probíhalo striptýzové vystoupení. Andrea zůstala sedět. Uražená. V socialistickém Československu nešlo o běžnou podívanou. „To nebylo v té době normální,“ řekla herečka v pořadu 7 pádů Honzy Dědka na Primě. A právě ta noc podle ní přeťala nitku, která ji s Bobkem spojovala. Ples, který přepsal tři osudy
Čunderlíková a Bobek tvořili pár, který se na první pohled doplňoval, krásná mladá herečka a charismatický muzikant. Jenže pod povrchem to dřelo. Andrea v rozhovoru pro
Týden přiznala, že Bobek býval žárlivý a zároveň sama toužila po rodině a závazku, ke kterému se zpěvák neměl. Striptýzová epizoda nebyla izolovaný incident, spíš poslední kapka. Co ale z té noci dělá skutečnou životní křižovatku, je přítomnost třetího muže. Ladislav Klein, kytarista legendárního Olympicu, se s Andreou znal z brněnské Reduty. Bobek o něm věděl, a podle Čunderlíkové jednou dokonce roztrhal jeho fotografii. Na plese balónového létání ale Klein seděl nablízku. A sledoval, co se bude dít.
Kleinova verze příběhu, kterou doplnil ve stejném vysílání, má vlastní pointu. Netvrdí, že Andreu aktivně přetáhl. Říká něco subtilnějšího: číhal, jestli Bobek zaváhá.
Když zpěvák po striptýzu nezamířil zpátky k Andree, Klein využil okamžiku. Nebyl to blesk z čistého nebe, spíš trpělivá sázka muže, který věděl, že příležitost přijde. A vyplatila se. Od roku 1972 jsou Čunderlíková a Klein spolu, od roku 1976 manželé. V roce 2026 si připomínají padesát let společného života. Z krátkého milostného trojúhelníku vzešel jeden z nejstabilnějších svazků české showbyznysové historie. Zdroj fotografie: Nextfoto Co Bobek po rozchodu neřekl
Pavel Bobek ve svých veřejných rozhovorech tuto epizodu nikdy nezmínil. Ani v 13. komnatě České televize, ani v pozdějších bilančních rozhovorech, kdy už otevřeně mluvil o těžké nemoci, umělém spánku a boji o hlas. Zemřel 20. listopadu 2013 na selhání srdce.
Se svou manželkou Martou prožil přes 35 společných let a měl dvě děti. Byl to stabilní, funkční svazek, který přečkal i nejtěžší zdravotní krize. Zajímavé ale je, že Čunderlíková a Bobek se po rozchodu úplně neodstřihli.
Andrea sama řekla, že zůstali v kontaktu a vídala se i s jeho rodinou. Žádný rozchod na nože, žádná veřejná hořkost. Spíš tichá kapitola, kterou obě strany nechaly zavřenou, jedna z nich ji teď pootevřela.
Jestli Bobek té noci na plese věděl, co ztrácí, nebo to pochopil až mnohem později, se už nedozvíme. Čunderlíková ale jednu věc řekla jasně: Klein čekal. A právě proto dnes slaví zlatou svatbu, zatímco striptýzový ples zůstal jen vzpomínkou na cestu, která se rozdělila.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová