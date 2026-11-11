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Noční šichta u Remagenu. Čtyři tanky svítily ženistům při stavbě zábrany v Rýně

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Čtyři tanky amerického 738. praporu začaly 9. března 1945 u Remagenu svítit ženistům při stavbě říční zábrany. Světlomet jim zabíral místo menšího kanonu ve věži.
Zelený Grant s dlouhým kanonem v korbě a svislou štěrbinou ve věži

Zelený Grant s dlouhým kanonem v korbě a svislou štěrbinou ve věži

Zdroj: Mohit S from Mumbai, India / Wikimedia / CC BY 2.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 13:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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