Noční šichta u Remagenu. Čtyři tanky svítily ženistům při stavbě zábrany v Rýně

V březnu 1945 zřídili Američané u Remagenu předmostí na východním břehu Rýna. K ochraně přechodů nasadili i tanky 738. praporu s pancéřovanými světlomety. Jejich světlo pomáhalo ženistům stavět říční zábrany a hlídkám sledovat hladinu.
Vojáci americké 9. obrněné divize přešli 7. března z Remagenu do Erpelu po Ludendorffově železničním mostě. Německá nálož poškodila část konstrukce a most zůstal stát.
Armádní historie ženijních operací popisuje opravy mostovky a nájezdů za provozu. Ludendorffův železniční most spojoval Remagen s Erpelem. Kolem tohoto přechodu vzniklo v březnu 1945 americké předmostí. Čtyři tanky na břehu
Po řece mohly k mostu doplout miny i čluny s výbušninami. Ženisté proto proti proudu připravovali sítě a plovoucí zábrany. Podle
poválečné zprávy americké armády o speciální obrněné technice jim při stavbě zábrany začaly 9. března svítit čtyři tanky roty C 738. tankového praporu.
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Světlo pomáhalo i při nočním dohledu nad řekou. Ženijní důstojník Frank Camm, který překročil Rýn s 311. pěším plukem,
po válce vzpomínal, že tankové světlomety v noci mířily proti proudu. Hlídky tam vyhlížely plavce, kteří se mohli přiblížit k mostu s výbušninami. Věž s lampou a zrcadly
Základem světlometného tanku byl střední M3 z rodiny Lee a Grant. Americký poválečný raport v popisu typu používá jméno Grant a uvádí, že armáda své stroje přepravovala pod krycím označením Shop Tractor T-10. Čtyři vozy roty C zmiňuje souhrnně jako světlometné tanky. Výrobní provedení jejich jednotlivých koreb z dostupných záznamů určit nelze.
Z
běžného M3 se dvěma kanony při přestavbě zmizela horní věž s menším kanonem ráže 37 mm. Nová věž měla jednu část pro obsluhu a druhou pro uhlíkovou obloukovou lampu. Zrcadla vedla paprsek ven svislou štěrbinou širokou asi pět centimetrů. Úzký otvor a uspořádání optiky snižovaly riziko, že střela pronikne dovnitř a světlomet vyřadí.
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Jak vypadala britská úprava, ukazuje
snímek H 41966 ze sbírky Imperial War Museums. Poručík Gladstone ho pořídil v Británii 13. června 1945 a na věži je vidět i maketa hlavně. Na muzejní fotografii „M-3 Grant Tank.“ z indického Ahmadnagaru je dobře vidět také velký kanon, který zůstal v korbě.
Canal Defence Light, doslova světlo pro obranu průplavu, byl krycí název britského projektu. Spojené státy dostaly k technologii přístup v roce 1942 a používaly pravopis Canal Defense Light. Při nočním útoku měl světlomet osvětlit cíle. Závěrka dokázala paprsek přerušovat. Blikání mělo protivníka oslnit. Uspořádání lampy a zrcadel ukazuje model části věže britské Matildy II v muzeu v Bovingtonu.
Muzejní model pravé části věže britské Matildy CDL v Bovingtonu ukazuje uspořádání lampy a zrcadel uvnitř pancíře. Svítily i po pádu mostu
Na poškozeném nájezdu železničního mostu ženisté sestavili
provizorní konstrukci Bailey. Zároveň v okolí vybudovali dva nové plovoucí přechody. Když se Ludendorffův most 17. března zřítil, už fungoval přechod u Remagenu i těžký pontonový most mezi Krippem a Linzem.
Nasazení světlometů pokračovalo. Rota A 738. praporu nasadila 21. března na Rýně šest světlometných tanků. O dva dny později se přidala rota B. Prapor tuto práci ukončil 18. dubna při přesunu na východ.
Když se fronta posunula dál od řeky, přechody potřebovali mít nasvícené hlavně lidé, kteří je opravovali a udržovali. Při dlouhém stání u mostů se podle armádní studie provoz tanků nevyplácel a stroje byly náročné na údržbu. U přechodů, které převzala americká 15. armáda, je postupně vystřídaly opravené německé světlomety.