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Zeptali jsme se AI, které zákony by v Česku zrušila. Její návrhy by změnily život milionům lid

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Dennívýzva
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Co kdyby české zákony mohla změnit umělá inteligence? Položili jsme jí jednoduchou otázku: Co zrušit a co zavést, aby se lidem v Česku žilo lépe? Výsledkem je několik překvapivě praktických návrhů, ale také otázka, kdo by za ně zaplatil.
Zeptali jsme se AI, které zákony by v Česku zrušila. Její návrhy by změnily život milionům lid

Zeptali jsme se AI, které zákony by v Česku zrušila. Její návrhy by změnily život milionům lid

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 12.11.2026 17:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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