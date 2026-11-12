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Paul zveřejnil AI video, ve kterém líbá svého soupeře Doumbeho. Není to poprvé, co něco takového udělal

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Dennívýzva
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Dva muži nos na nose, sekunda ticha a pak polibek, který se v Paříži nikdy nestal. Podle chorvatského webu zabral líp než pravé záběry. Proč Paulovi realita nestačí?
Paul zveřejnil AI video, ve kterém líbá svého soupeře Doumbeho. Není to poprvé, co něco takového udělal

Paul zveřejnil AI video, ve kterém líbá svého soupeře Doumbeho. Není to poprvé, co něco takového udělal

Zdroj: Most Valuable Promotions
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 18:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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