Paul zveřejnil AI video, ve kterém líbá svého soupeře Doumbeho. Není to poprvé, co něco takového udělal

Ve chvíli, kdy se v Paříži postavili proti sobě, vypadalo všechno obvykle. Jake Paul, 29letý americký boxer s bilancí 12-2, zvedl bradu, Cédric Doumbé, 34letý francouzsko-kamerunský bojovník s kickboxerskou bilancí 75-7-1, v MMA 6-1 a v boxu 1-0, se usmíval, publikum hučelo a fotografové mačkali spouště. Během pár hodin se na Paulově profilu objevila verze téhož okamžiku, ve které se oba místo měření pohledem políbí. Vyrobila ji umělá inteligence a šířila se rychleji než záznam toho, co se opravdu stalo. Redakce MMAmag k tomu otevřela přepis pařížské tiskové konference i oznámení promotéra a hledala, odkud se ten trik vzal.
Záběr, který se nikdy nestal, porazil ten pravý
Klip stojí na materiálu, který zná každý: dva soupeři proti sobě, nosy skoro na sobě. Jenže místo odstoupení přijde polibek zblízka.
Chorvatský web Fightsite 11. listopadu 2026 napsal, že vygenerované video přesáhlo 2,3 milionu zhlédnutí a skutečný souboj pohledů porazilo o víc než milion. Paul ho zveřejnil na svém instagramovém profilu pár hodin po úvodní tiskové konferenci v pařížském Pavillon Cambon, kde se s Doumbém 10. listopadu 2026 poprvé postavili tváří v tvář.
Američan tam žádnou něhu nezažil. Sál mu dal jasně najevo, komu fandí a Doumbé přisadil.
V Paříži mu publikum poděkovalo po svém
Paul dorazil na území soupeře. Doumbé měl celý sál za zády. MMA Fighting popsal, že Paula přivítalo bučení a vulgární skandování a že Američan odpovídal urážkami na adresu Paříže a Francie.
V přepisu tiskové konference, který promotérská firma MVP vedená Paulem a Nakisou Bidarianem zveřejnila 10. listopadu 2026, redakce MMAmag dohledala obě nejtvrdší věty večera. Doumbé řekl: „Nemusím být dobrý boxer. Potřebuju jen jeden úder. Udělal jsem to už 45krát. Jeden úder. Jen jeden úder“. K přípravě dodal: „Netrénuju, abych ho porazil. Trénuju, abych shodil váhu“. Soupeře tedy nebere vážně ani slovně.
Paul přisadil vlastní sázkou. „Na 100 % končím, pokud s tímhle chlapem prohraju. Jasně, na 100 %. Určitě. Určitě, určitě“, prohlásil na téže tiskové konferenci. Je to jeho tvrzení, ne smluvní podmínka, žádnou takovou klauzuli MVP nezveřejnila. Ještě 18. dubna 2025 přitom podle serveru BroBible psal na síti X, že každý jeho zápas je krokem k titulu mistra světa, a v Paříži mluvil o titulu v horizontu dvou až tří let. Polibek od umělé inteligence přitom nevytáhl poprvé. Přesně stejný klip poslal do světa už loni, jen s jiným soupeřem.
Loni Gervonta, letos Doumbé. Vzorec se nemění
ANALÝZA Sports Illustrated 24. září 2025 napsal, že Paul den předtím zveřejnil video vytvořené umělou inteligencí, ve kterém se s Gervontou Davisem po souboji pohledů políbí, a k instagramové verzi připsal „Pošli to své lásce“. Zápas s Davisem se nakonec nekonal: v prohlášení MVP a Netflixu z roku 2025, do kterého redakce MMAmag nahlédla, stojí, že strany dál nepokračují. Princip obou klipů je stejný: vzít oficiální promo materiál a přepsat mu konec.
A právě v tom je pointa. Záznam souboje pohledů se v nekonečném rolování utopí, absurdní klip si lidé posílají dál. U Paula není virál doplněk zápasu, ale hlavní kanál, kterým se zápas prodává. Neprodává ho tím, co umí v ringu, ale tím, co z pařížského večera vyrobí po něm. Zbývá doplnit to nejpraktičtější: kdy, kde a za jakých pravidel se bude bojovat doopravdy.
Štědrý den v Dubaji a jedna věc, která pořád chybí
V oznámení, které MVP zveřejnila 2. listopadu 2026, redakce MMAmag našla parametry zápasu: profesionální boxerský zápas na 8 kol v cruiserové váze do 90,7 kg (200 liber) a rukavice 10 oz. Žádné MMA, i když Doumbé přichází z klece. Jeho poslední zápas je ze 17. května 2024, kdy ukončil Jaleela Willise technickým knockoutem v 1. kole. Do 24. prosince 2026 bude jeho pauza trvat 951 dní.
Dějištěm bude dubajská aréna, Visit Dubai i stránka haly uvádějí začátek v 19:00 místního času. Vstupenky jdou podle MVP do předprodeje 14. listopadu 2026 a do běžného prodeje 15. listopadu 2026, vždy ve 12:00 místního času (9:00 SEČ). Jedna věc ale pořád chybí: ani k 12. listopadu 2026 MVP neoznámila, kde zápas půjde vidět, v oznámení slíbila podrobnosti o celosvětovém vysílání až později.
Do 24. prosince 2026 čeká promotéry šest týdnů práce. A zatím nejtvrdší úder zasadil polibek, který se nestal.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková