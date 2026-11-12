Na přídi katapult, na návrat žádná dráha. Tak létaly Hurricany z lodí CAM (můj tip)

Britové za druhé světové války vybavili vybrané obchodní lodě raketovým katapultem a jedním Hurricanem na obranu konvoje. Pilot z paluby odstartoval, přistát na ní ale nemohl. Pokud nedoletěl na letiště, musel se spolehnout na záchranu z moře.
Na
dobové fotografii z Alžíru kutálejí dělníci po nábřeží sudy. Nad nimi stojí na přídi obchodní lodi Hawker Sea Hurricane Mk I se sériovým číslem W9182. Pod křídlem je vidět příhradová konstrukce katapultu. Celá startovací dráha se vešla na přední část paluby. Katapult se vešel na příď nákladní lodi
Německé dálkové letouny Focke-Wulf Fw 200 Condor mohly konvoje sledovat i napadat v místech, kam stíhačky z pobřežních letišť nedosáhly. Britové potřebovali dostat stíhačku přímo ke konvoji. Jak popsal
letecký důstojník M. Lyne, námořnictvo nemělo pro tyto konvoje volné letadlové lodě. Britové proto v roce 1941 začali montovat katapulty na vybrané nákladní lodě.
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Letoun nemusel nabírat rychlost vlastní silou po celé délce lodi. Rakety prudce urychlily vozík, na kterém byl Hurricane usazený. Z krátké ocelové dráhy pak stíhačka přešla do letu.
Popis systému v časopise amerického Námořního institutu rozlišuje tyto lodě CAM, tedy obchodní lodě s katapultem, od plavidel označovaných jako Fighter Catapult Ships. Ta patřila ke Královskému námořnictvu. Ani jedna skupina neměla přistávací palubu.
Hurricane měl víc podob. Na pozemní verzi létal třeba
Karel Kuttelwascher při nočních útocích nad Francií. Námořní Sea Hurricane Mk Ia byl upravený pro start z katapultu a neměl přistávací hák. Dochovaný Z7015 na snímku Hawker Sea Hurricane Ib ‘Z7015 / 7-L’ (G-BKTH) je varianta Mk Ib. Ta už hák pro přistání na letové palubě měla.
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Pokud měl pilot v dosahu letiště, mohl na něm po zásahu přistát. Jinak zbýval seskok padákem nebo nouzové přistání na hladině poblíž doprovodu. I když se námořníkům podařilo pilota vyzvednout, další let z téže lodi musel počkat, až na ni dostali další stíhačku.
U konvoje QP 12 vyzvedl pilota torpédoborec
25. května 1942 plula obchodní loď Empire Morn v konvoji QP 12 z Murmansku. Podle dochovaného hlášení z lodi odstartoval John Bedford Kendal v 8.55. Zaútočil na Junkers Ju 88 a později rádiem ohlásil, že na hladině našel trosky letadla a záchranný člun. Ju 88 R-1 na snímku je noční stíhací verze. Kendal nad konvojem QP 12 zaútočil na letoun ze stejné rodiny.
Jak se počasí horšilo, padla volba na torpédoborec HMS
Badsworth, který plul vzadu. Kendal nad ním kroužil a pak nabral výšku k seskoku. Podle hlášení se padák otevřel až těsně nad hladinou. Posádka Badsworthu spustila člun a v 10.04 pilota vyzvedla živého. Zraněním podlehl.
Ze stejné lodi odstartoval v září 1942 pilot A. H. Burr. Jemu po odražení útoku palivo stačilo na přelet k letišti v Archangelsku, kde přistál.
Oba lety z tak měly stejný způsob startu a úplně jiné možnosti návratu. Empire Morn S letovou palubou mohly lodě vysílat hlídky
Doprovodné letadlové lodě mohly letoun po akci přijmout zpět. V roce 1943 se do ochrany konvojů zapojily i obchodní lodě s letovou palubou označované jako MAC.
Pod palubou dál převážely obilí nebo ropu a z paluby nad nákladem operovaly protiponorkové dvouplošníky Fairey Swordfish.
Dochovaný stroj z fotografie
Fairey Swordfish II 'LS326 / L2' (G-AJVH) sloužil na lodích MAC . Jeho posádka při ochraně konvojů pátrala po ponorkách. Rapana a Empire MacCallum Swordfish LS326 za války chránil konvoje z obchodních lodí Rapana a Empire MacCallum, které měly letovou palubu.
Paluba ještě nemusela znamenat hangár. Na tankerech MAC zůstávaly letouny mezi lety venku. Když se ale Swordfish vrátil z hlídky, mohl doplnit palivo a vyrazit znovu. Konvoj tak mohl mít letadlo ve vzduchu i ve chvíli, kdy se na obzoru ještě žádný nepřítel neukázal.
Zdroje fotografií Sea Hurricane Mk Ib Z7015 za letu: Alan Wilson from Stilton, Peterborough, Cambs, UK / Wikimedia / CC BY-SA 2.0 / zmenšeno Junkers Ju 88 R-1 ve sbírce RAF Museum: Gary Todd from Xinzheng, China / Wikimedia / CC0 / zmenšeno Fairey Swordfish Mk II LS326 v Duxfordu: Alan Wilson / Wikimedia / CC BY-SA 2.0 / zmenšeno