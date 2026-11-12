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Na přídi katapult, na návrat žádná dráha. Tak létaly Hurricany z lodí CAM (můj tip)

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Britské obchodní lodě CAM vypouštěly Hurricany na obranu konvojů. Případ pilota z Empire Morn ukazuje, jak riskantní byl návrat bez letové paluby.
Sea Hurricane Z7015 za letu v náklonu s viditelnými znaky na křídlech

Sea Hurricane Z7015 za letu v náklonu s viditelnými znaky na křídlech

Zdroj: Alan Wilson from Stilton, Peterborough, Cambs, UK / Wikimedia / CC BY-SA 2.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 08:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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