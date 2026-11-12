Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Po zákazu Světa obrů v Chlumu u Třeboně chystají Říši draků. Kde vznikne, není jasné

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Svět obrů v Chlumu u Třeboně musel kvůli rozhodnutí stavebního úřadu ukončit provoz. Na stejné adrese se přitom chystá nový park Říše draků, jehož provozovatel už prodává vstupenky a slibuje až patnáct metrů vysoké draky. Tvrdí, že nový areál vznikne na jiných pozemcích.
Po zákazu Světa obrů v Chlumu u Třeboně chystají Říši draků. Kde vznikne, není jasné

Po zákazu Světa obrů v Chlumu u Třeboně chystají Říši draků. Kde vznikne, není jasné

Zdroj: Říše draků
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 17:53

Reklama
Další články z Budějcká Drbna
Lannovka bývala plná neonů. Výlohy zdobila žirafa i kluk se zmrzlinou
Lannovka bývala plná neonů. Výlohy zdobila žirafa i kluk se zmrzlinou
Rybí speciality a čepovaný Regent. Kiosek na hrázi Rožmberka mění provozovatele
Rybí speciality a čepovaný Regent. Kiosek na hrázi Rožmberka mění provozovatele

Oblíbený Kiosek Rožmberk na hrázi největšího českého rybníka nekončí. Novým provozovatelem se stalo...

Místo vyučování pálili kartony v parku. Mladíci se před strážníky dali na útěk
Místo vyučování pálili kartony v parku. Mladíci se před strážníky dali na útěk

Čtveřice mladíků si v budějovické Stromovce naplánovala trochu jiné dopoledne, než jaké by odpovídalo...

Tah na Rakousko uzavřela nehoda náklaďáku u Nové Vsi nad Lužnicí
Tah na Rakousko uzavřela nehoda náklaďáku u Nové Vsi nad Lužnicí

Řidiči mířící k rakouským hranicím musí počítat s komplikacemi. Kvůli vyprošťování havarovaného nákladního...

Soud zamítl stížnost na volby v Českém Krumlově
Soud zamítl stížnost na volby v Českém Krumlově

Soud zamítl stížnost na volby v Českém Krumlově. Důvodem stížnosti byl leták, který tvrdil, že předchozí...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.