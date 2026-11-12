Po zákazu Světa obrů v Chlumu u Třeboně chystají Říši draků. Kde vznikne, není jasné

Stavební úřad v Třeboni rozhodl letos v říjnu o ukončení provozu Světa obrů. Podle něj areál fungoval bez potřebných povolení a v rozporu s územním plánem. Na stejné adrese už přitom lákají na nový park Říše draků, který má podle provozovatele otevřít 1. června 2027.
Návštěvníkům slibuje více než sto animatronických postav draků na ploše přes 90 tisíc metrů čtverečních. Provozovatelem má být společnost Palazzo d'Este Group s.r.o.
„Rádi bychom zdůraznili, že Říše draků je nový, samostatný projekt na jiných pozemcích. Není důvod zaměňovat jeho právní a provozní situaci se situací projektu Svět obrů,“ sdělil redakci za provozovatele Pavel Žufan.
Doplnil, že zákazníci se podle něj nemusejí obávat, že by se opakovala situace kolem původního parku: „Pokud by nastala jakákoli nepředvídatelná okolnost, která by otevření parku znemožnila, budeme postupovat v souladu s platnými obchodními podmínkami a zajistíme odpovídající řešení pro zákazníky.“
Vstupenky aktuálně stojí při online nákupu 195 korun, dětský vstup vyjde na 145 korun. Rodinné vstupné pro dva dospělé a dvě děti stojí v předprodeji 630 korun.
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Kde tedy Říše draků vznikne?
Pavel Žufan na otázku, zda byl nový projekt konzultován se stavebním úřadem v Třeboni, odkázal na probíhající právní řešení případu Světa obrů. „Proti rozhodnutí jsme podali odvolání a celou záležitost nyní posuzují naši právní zástupci. Ti jsou na základě dosavadního právního posouzení přesvědčeni o důvodnosti našeho odvolání,“ popsal.
Přestože Žufan tvrdí, že Říše draků vznikne na jiných pozemcích, webové stránky nového parku uvádějí stejnou adresu – Chlum u Třeboně 1 – jakou měl i Svět obrů. Na parcelu navíc navazuje pozemek, který podle katastru vlastní městys Chlum u Třeboně.
Rozdíl je také v uváděné rozloze areálů. Svět obrů na svém webu uváděl rozlohu 50 tisíc metrů čtverečních, Říše draků nyní slibuje areál o velikosti 90 tisíc metrů čtverečních. Na dotaz redakce, kde přesně se tedy má nový park nacházet a na kterých pozemcích vznikne, ovšem dosud Pavel Žufan neodpověděl.
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Pokud by nový park vznikal na pozemcích, kterých se týká rozhodnutí stavebního úřadu, musel by se vypořádat i s jeho důsledky. I na dalších parcelách v této lokalitě by se navíc musel řídit platným územním plánem.
Vedoucí třeboňského odboru územního plánování a stavebního řádu Miroslav Roubal upozornil, kdo za dění na pozemku odpovídá. „Za to, co se děje na pozemku, podle mého názoru odpovídá vlastník pozemku,“ vysvětlil redakci. Zopakoval také, že lokalita má z hlediska územního plánování a ochrany přírody řadu omezení. Jde mimo jiné o záplavové území, chráněnou krajinnou oblast Třeboňsko a památkovou ochranu.
Svět obrů dostal statisícové pokuty
Stavební úřad v Třeboni kromě ukončení provozu zahájil také řízení o odstranění některých objektů a prvků v areálu. Jde například o prodejní stánky, betonové plochy, oplocení, venkovní sklad nebo právě velké animatronické modely. Proti rozhodnutí o ukončení provozu se provozovatel odvolal.
Provozovatel Světa obrů, společnost Palazzo d'Este Invest, dostal také dvě pokuty od České inspekce životního prostředí. První ve výši 450 tisíc korun, druhou ve výši 490 tisíc. Obě se týkaly neposkytnutí součinnosti při kontrole nakládání s odpady.
Podle ČIŽP provozovatel ani přes opakované výzvy nepředložil dokumenty a podklady, takže kontrolu nebylo možné dokončit. „Požadované dokumenty přitom dosud nebyly předloženy,“ uvedla inspekce k druhé pokutě. Zároveň upozornila, že pokud firma v nesoučinnosti pokračuje, může dostávat další sankce.
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