Nunesová před UFC 334 promluvila o Harrisonové a popsala cestu zpět do klece. New York pro ni má zvláštní význam

Stála před novináři v New Yorku, usmívala se a mluvila o městě, ne o soupeřce. Amanda Nunesová, 38letá brazilská bojovnice v bantamové váze (do 61,2 kg) s bilancí 23-5-0, se do stejného města přistěhovala jako dvacetiletá, dávno před prvním zápasem v UFC. Teď se sem vrací rovnou do boje o titul v Madison Square Garden. Mezitím stihla vyhrát dva pásy, oznámit konec kariéry a zase se vrátit. Kolik dní přesně ten výlet tam a zpátky trval, ukazuje jednoduchý výpočet z kalendáře, který vyšel jinak, než se obvykle píše.
Přijela sem ve dvaceti. Teď tu jde o pás
Nunesová mluvila 11. listopadu 2026 na mediálním dni v New Yorku, tedy na setkání bojovníků s novináři před turnajem. Její výroky přineslo MMA Junkie: „Být tady v New Yorku je úžasné. Chci zápasit na všech místech v Americe. Pokaždé jen Vegas, Vegas, Vegas. Chci někam jinam.“ A dodala: „Je to kruh mého života. Do New Yorku jsem přijela ve dvaceti, abych honila tenhle sen, a teď budu zápasit v New Yorku.“ Překlady citací jsou redakční.
V oznámení, které UFC, největší světová organizace smíšených bojových umění, zveřejnila 20. září 2026, a na stránce události Madison Square Garden redakce MMAmag ověřila, že jde o řádný titulový zápas: UFC 334, 14. listopadu 2026, ženská bantamová váha. Proti Nunesové stojí Kayla Harrisonová, 36letá americká bojovnice v bantamové váze (do 61,2 kg) s celkovou bilancí 19-1-0 a bilancí 3-0-0 v UFC, která pás drží od výhry nad Juliannou Peñovou v červnu 2025.
Harrisonová popírá zlou krev mezi nimi. Podle MMA Mania na stejném mediálním dni řekla: „Není tam vůbec žádná nenávist. Nulová.“ Zápas podle svých slov nestaví na osobním sporu.
Nunesová přitom tvrdí, že jí dlouhá pauza prospěla. Jak dlouhá vlastně byla, ukazuje prostý výpočet.
Kolik dní obě dělí od poslední výhry
V bilanci na Sherdogu a v přehledu výsledků na webu UFC redakce MMAmag dohledala data obou posledních zápasů. Nunesová naposledy zápasila 10. června 2023 na UFC 289, kde porazila Irene Aldanovou jednomyslným rozhodnutím. Harrisonová vyhrála titul 7. června 2025 na UFC 316 submisí kimurou ve 2. kole v čase 4:55.
Od těchto dat ke dni UFC 334, tedy k 14. listopadu 2026, spočítala redakce MMAmag u Nunesové 1 253 dní a u Harrisonové 525 dní. Jedna se vrací po více než třech letech, druhá po roce a půl. Oba návraty přitom nevypadají stejně.
Původně měly nastoupit už v lednu 2026. Harrisonová tehdy z turnaje UFC 324 odstoupila; podle Sportsnetu sama ve videu uvedla, že musela podstoupit operaci krku, a Nunesové se omluvila. Prezident UFC Dana White následně pro tentýž web řekl, že organizace počká a zápas znovu postaví. Nunesová to na mediálním dni odbyla jednou větou: „Víc času pro mě bylo lepší, rozhodně.“
Ještě v červnu 2023 přitom v kleci říkala něco úplně jiného než na mediálním dni v New Yorku.
V roce 2023 mluvila o konci. Teď mluví o těle, které jí dá vědět
ANALÝZA Po výhře nad Aldanovou oznámila v oktagonu konec kariéry. Podle přepisu, který uvedl Independent, tehdy řekla: „Dvojnásobná šampionka navždy, dnešek je perfektní noc na odchod do důchodu.“ Oba pásy pak uvolnila a ze sportu odešla z pozice šampionky.
O 1 253 dní později zní stejný hlas opačně. „Ta pauza mi strašně prospěla. Není to tak, že bych přišla o pás, byla mimo formu a prohrávala. Odešla jsem na vrcholu,“ řekla podle MMA Junkie 11. listopadu 2026. A k délce druhé kapitoly dodala: „Jsem zpátky a zůstanu, dokud mi tělo neřekne: ‚Teď už je to dobré, odpočiň si natrvalo.‘ Ale rozhodně to není teď.“
Co z toho plyne, už je čtení redakce MMAmag, ne její slova. Nunesová nemluví o jednorázovém rozloučení, ale o otevřeném konci. Nevrátila se po pádu a nevrátila se z nouze. Vrátila se poté, co pás získala konkrétní soupeřka.
Co se stane v noci na 15. listopadu
Nunesová jde o titul, který sama pustila a který mezitím vybojovala Harrisonová. Šampionka má za sebou operaci a rok a půl bez zápasu, vyzyvatelka tři roky mimo klec. Dvě pauzy, jeden pás, žádná jistota.
Hlavní karta UFC 334 začíná podle rozpisu Paramount+ 14. listopadu 2026 ve 21:00 východoamerického času, v Česku tedy 15. listopadu 2026 ve 3:00 SEČ, tedy středoevropského času. Kruh, o kterém Nunesová mluvila v New Yorku, se v Madison Square Garden buď zavře pásem, nebo se ukáže, že 1 253 dní je i na ni moc.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek