Kanystr má tři uši a člověk dvě ruce: Němci mysleli na lenochy i štafetu

Dvacetilitrový ocelový kanystr zná z garáže, dílny nebo vojenských skladů snad každý, málokdo v něm ale vidí výsledek přísně utajeného řešení logistické krize. Německý Wehrmacht-Einheitskanister z roku 1937 s trojicí madel, zapuštěným svarem, odvzdušňovací trubičkou a pákovým uzávěrem představoval tak dokonalou konstrukci, že spojencům nezbylo nic jiného než své vlastní rozpadající se plechovky vyřadit a nepřátelský vzor do posledního detailu okopírovat.
Když se v českých garážích nebo na korbách nákladních automobilů objeví klasický dvacetilitrový plechový kanystr na benzín, většina lidí ho vnímá jako naprosto samozřejmý, utilitární a poněkud fádní předmět. Jenže téměř každý jeho detail – od charakteristických křížových prolisů na bocích přes zapuštěný svar a pákový uzávěr až po trojici rovnoběžných madel na horní straně – je výsledkem brilantního průmyslového designu. Tento zdánlivě prostý kus lisovaného plechu zásadním způsobem ovlivnil průběh mechanizovaného válčení ve dvacátém století a stal se logistickou zbraní, bez níž by žádná moderní armáda nedokázala udržet tempo v terénu.
Britské plechovky tekly proudem a vojáci z nich vařili čaj
Na počátku druhé světové války stály motorizované armády před zásadním rébusem. Tanky, obrněná vozidla, nákladní automobily i polní elektrocentrály polykaly ohromná kvanta pohonných hmot. Železniční cisterny a velké padesátipěcigalonové sudy sice dokázaly dopravit palivo do hlavních týlových základen, ale na samotnou frontu k bojovým jednotkám bylo nutné benzín přenášet v menších, snadno manipulovatelných nádobách. Zde však západní spojenci narazili na katastrofální konstrukční selhání.
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Britská i raná americká armáda spoléhaly na čtyřgalonový (přibližně osmnáctilitrový) plechový kontejner z tenkého pocínovaného plechu, oficiálně označovaný jako Petrol, Oil and Water (POW) can. Mezi vojáky si však okamžitě vysloužil nelichotivou přezdívku „flimsy“ (chabý, chatrný). Nádoba měla pravoúhlé letované a falcované švy, které nevydržely otřesy při jízdě po kamenitých cestách ani hrubé zacházení polních nakladačů. Aby se plechovky nerozmačkaly už během lodní přepravy, musely se balit do těžkých dřevěných beden. Jakmile se však dostaly na korby nákladních vozů v drsném prostředí severoafrické pouště, začala noční můra velitelů.
V rozpáleném písku a při neustálých otřesech plechovky praskaly a benzín z nich doslova stříkal. Ztráty pohonných hmot mezi vykládacími přístavy a frontovými liniemi běžně dosahovaly dvaceti až čtyřiceti procent. V poušti, kde probíhaly dramatické
pouštní operace britských jednotek v severní Africe a kde závislost na dálkovém dojezdu znamenala rozdíl mezi vítězstvím a zajetím, se ztráta benzínu rovnala rozsudku smrti. Britský generál Claude Auchinleck i historikové později potvrdili, že britské ofenzívy v poušti opakovaně selhaly prostě proto, že tankům v klíčovém okamžiku došel benzín vylitý do písku. Polní zásoby paliva rozhodovaly o rychlosti spojeneckého postupu. Pro osvobození západní Evropy vyrobily britské a americké továrny přes 21 milionů kopií německého kanystru.
Zoufalí britští vojáci si pro netěsnící plechovky našli jediné uplatnění: rozřízli je napůl, naplnili pískem, přilili trochu uniklého benzínu a zapálili. Vznikl tak pověstný polní vařič zvaný Benghazi Burner, na kterém si posádky v poušti vařily čaj. Jak ve své historické expozici dokládá
U.S. Army Transportation Museum, spojenečtí vojáci velmi brzy zjistili, že jedinou palivovou nádobou, na kterou se na bojišti dalo bezvýhradně spolehnout, byl kanystr ukořistěný německému Wehrmachtu. Tři madla jako logistický rébus: Pro jednoho, dva i lidský řetěz
Německé velení si zranitelnost zásobovacích linií uvědomovalo dávno před vypuknutím války. V polovině třicátých let zadal armádní zbrojní úřad Heereswaffenamt přísně utajený vývoj nového standardizovaného obalu na pohonné hmoty. Úkolu se ujal vrchní inženýr Vinzenz Grünvogel z vestfálské strojírenské firmy Schwelmer Eisenwerk Müller & Co. ve spolupráci s lisovnou Ambi-Budd. Výsledkem byl v roce 1937 Wehrmacht-Einheitskanister o objemu dvaceti litrů. Jeho nejnápadnějším a dodnes kopírovaným znakem se stala soustava tří rovnoběžných trubkových madel na vrchní straně nádoby.
Běžného pozorovatele napadne otázka, proč má kanystr tři rukojeti, když člověk má jen dvě ruce. Důvodem byla přesná aplikovaná ergonomie a armádní matematika manipulace:
Jeden voják a plný kanystr: Plný dvacetilitrový kanystr naplněný benzínem váží včetně ocelového pláště přibližně devatenáct až dvacet kilogramů (kolem 45 liber). Pokud voják nese jeden plný kanystr, uchopí ho za prostřední madlo. Těžiště břemene se nachází přesně pod rukou, kanystr visí kolmo k zemi podél nohy a při chůzi se nenaklápí ani nenaráží do stehen či kolen. Jeden voják a čtyři prázdné kanystry: Prázdná nádoba váží pouhých 4,3 kilogramu. Když se kanystry vyprázdní a je nutné je odnést zpět k cisterně, voják vezme do jedné ruky dva kanystry naráz tak, že prsty sevře vnější madlo prvního a vnější madlo druhého kanystru. Ve dvou rukou tak jediný muž bez námahy a bezpečně odnese čtyři prázdné kanystry najednou, aniž by mu vypadávaly z prstů. Dva vojáci a těžký náklad: Pokud bylo nutné nést plný kanystr na velkou vzdálenost v náročném terénu, mohli se o váhu podělit dva muži. Každý uchopil jedno vnější madlo a nesli nádobu společně mezi sebou. Předávání v lidském řetězu (bucket brigade): Při vykládání železničních vagonů nebo náklaďáků se tvořil řetěz vojáků. Díky třem madlům mohl podávající voják držet kanystr za dvě vnější rukojeti, zatímco přebírající voják jej bleskově uchopil za volné prostřední madlo (nebo naopak). Předání probíhalo v setině sekundy, ruce se vzájemně nepletly a nevznikalo riziko, že těžká nádoba spadne na zem a zraní nohy vojáků. Vzduchová kapsa a vnitřní trubička: Proč se obsah vylévá bez glgání
Tři madla však byla pouhým zlomkem geniality německého řešení. Kanystr se skládal ze dvou hlubokotažných ocelových výlisků, které byly po obvodu spojeny jediným centrálním svarem. Tento svar byl navíc zapuštěný pod úroveň vnějších hran nádoby. Když kanystr spadl z korby jedoucího náklaďáku na kamení, náraz pohltil zaoblený profil těla a samotný svar zůstal nedotčený.
Charakteristické prolisy na bocích ve tvaru písmene X neplnily jen funkci výztuhy tenkého plechu. Fungovaly jako řízená deformační zóna pro tepelnou roztažnost benzínu. Když na kanystr v poušti pražilo slunce a kapalina zvětšovala svůj objem, prolisované stěny se mírně vyboulily ven, aniž by praskly svary nebo se zdeformoval pravoúhlý půdorys. Kanystry tak bylo možné stále perfektně stohovat na sebe do pevných bloků bez nutnosti jakýchkoli beden.
Německý dvacetilitrový kanystr z roku 1938 nesl vyražené nápisy Kraftstoff 20l a Feuergefährlich. Křížové prolisy umožňovaly rozpínání paliva v horku bez poškození zapuštěného svaru.
Konstruktéři vyřešili i samotné nalévání. Staré spojenecké plechovky vyžadovaly šroubovací víčka, těsnění se ztrácela a k nalití byl nutný trychtýř a speciální klíč. Grünvogelův kanystr dostal rychlouzávěr s vačkovým pákovým mechanismem a palivovzdorným těsněním ze syntetického kaučuku. Víčko bylo pevně spojeno s hrdlem, takže ho nešlo ztratit, a po otevření drželo v otevřené poloze, aby nepřekáželo proudu paliva.
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Uvnitř hrdla se navíc ukrývala tenká odvzdušňovací trubička, která vedla vzduch z ústí nálevky přímo do horní vzduchové kapsy pod madly. Když voják kanystr naklonil, vzduch volně proudil do zadní části nádoby a vyrovnával tlak. Palivo vytékalo plynulým, klidným a laminárním proudem bez divokého glgání a šplouchání, které u běžných nádob vede k potřísnění motoru a riziku požáru. V horní části navíc při plném naplnění dvaceti litry vždy zbyl přesně vypočtený vzduchový polštář, díky němuž naplněný kanystr plaval na vodě a nepotopil se ani při shození z lodi do příboje. Právě takto propracovaná
německá mechanizovaná technika a polní logistika umožnila Wehrmachtu udržovat vysoké tempo úvodních tažení války. Srovnání parametrů polních palivových nádob
Parametr Britský POW can („flimsy“) Wehrmacht-Einheitskanister (Jerrycan) Užitečný objem 4 imperiální galony (cca 18,2 l) 20 litrů (cca 4,4 imp. galonu / 5,3 US galonu) Konstrukční řešení Tenký pocínovaný plech, letované ploché švy Dva hlubokotažné výlisky, zapuštěný chráněný svar Madla a manipulace Jedno tenké drátěné či plechové ucho Tři pevná trubková madla (pro 1, 2 muže i řetěz) Uzávěr hrdla Plechové šroubovací víčko (nutný nástroj) Pákový vačkový uzávěr s čepem a těsněním Nalévání v terénu Nutný samostatný trychtýř, silné glgání Vnitřní odvzdušňovací trubička, hladký proud Chování při pádu a horku Praskání spojů, úniky 20–40 % paliva Křížové prolisy pro expanzi, vysoká odolnost, plave Od kořisti k masové výrobě spojenců a do českých garáží
První vzorky Wehrmachtskanisteru se do rukou západních inženýrů dostaly kuriozní cestou už v létě 1939. Americký inženýr Paul Pleiss cestoval s německým kolegou z Berlína automobilem do Indie a na podvozek si pro nouzovou zásobu vody připevnili tři německé kanystry z letiště Tempelhof. Pleiss později jeden z kanystrů dopravil do Spojených států, ale americký armádní nákupní úřad novinku arogantně odmítl s tím, že jejich vlastní kanystry z první světové války jsou zcela dostačující. Když se Američané pokusili německý vzor upravit, nahradili svařovaný lem falcováním a pákový uzávěr šroubovacím víčkem, čímž vznikl nepoužitelný hybrid přezdívaný „blitz-can“.
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Richard M. Daniel, britští i američtí důstojníci museli sepsat alarmující hlášení o masivních ztrátách benzínu, aby prolomili byrokratický odpor. Britové, kteří německým vojákům přezdívali „Jerry“, dali nádobě slavné jméno Jerrycan. V roce 1942 zahájily britské lisovny přesné kopírování německého originálu bez jakýchkoli svévolných úprav. Do zahájení invaze v Normandii v červnu 1944 vyrobili spojenci miliony těchto kanystrů a do konce války v Evropě jich bylo distribuováno přes jednadvacet milionů. Generál Dwight D. Eisenhower i prezident Franklin D. Roosevelt po válce otevřeně uznali, že bez těchto kanystrů by spojenecké armády po vylodění nikdy nedokázaly osvobodit Francii tak bleskovým tempem.
Po skončení druhé světové války převzala konstrukci kanystru celá aliance NATO i armády východního bloku. Pro Československou lidovou armádu (ČSLA) se dvacetilitrový ocelový kanystr stal armádní normou nejen pro pohonné hmoty, ale i pro pitnou vodu (nádoby na vodu byly tradičně značeny velkým bílým křížem, stejně jako za války u Wehrmachtu). Z vojenských skladů a podniků ČSAD či STS se kanystry postupně přelily do civilního sektoru, kde se staly neodmyslitelnou rekvizitou československých motoristů.
V éře socialismu, kdy síť čerpacích stanic národního podniku Benzina byla řídká a noční prodej pohonných hmot představoval spíše raritu, vozil rezervní kanystr v zavazadlovém prostoru vozu Škoda 1000 MB, 100 nebo 120 prakticky každý řidič. Vyrazit v pátek odpoledne na chalupu bez deseti či dvaceti litrů benzínu Speciál znamenalo riskovat, že na venkově zůstane rodina nepojízdná. Z geniálního válečného vynálezu, který vznikl jako řešení logistického kolapsu motorizovaných divizí, se tak stal tichý a spolehlivý pomocník v kůlnách, garážích a zahrádkářských koloniích napříč celou zemí.