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Kanystr má tři uši a člověk dvě ruce: Němci mysleli na lenochy i štafetu

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Dvacetilitrový ocelový kanystr zná z garáže, dílny nebo vojenských skladů snad každý, málokdo v něm ale vidí výsledek přísně utajeného řešení logistické krize. Německý Wehrmacht-Einheitskanister z roku 1937 s trojicí madel, zapuštěným svarem, odvzdušňovací trubičkou a pákovým uzávěrem představoval tak dokonalou konstrukci, že spojencům nezbylo nic jiného než své vlastní rozpadající se plechovky vyřadit a nepřátelský vzor do posledního detailu okopírovat.
Detail horní části tří palivových kanystrů ukazující trojici madel a pákové uzávěry

Detail horní části tří palivových kanystrů ukazující trojici madel a pákové uzávěry

Zdroj: Unterillertaler / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 19.10.2026 17:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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