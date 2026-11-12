Houbař našel v lese botu i s kusem kosti. Její majitel dostal v roce 1994 do piva jed za třicet tisíc

V srpnu 1994 našel houbař v lese na Ústeckoorlicku botu, která trčela ze země. Pod ní ležel sedmačtyřicetiletý Milan, takzvaný bílý kůň, na jehož jméno bral zboží na faktury stánkař Václav z Rychnovska. Když se ho Václav rozhodl zbavit, nasypal mu na taneční zábavě jed do piva. Ten nezabral, a tak Milana s patnáctiletým a sedmnáctiletým mladíkem z rodiny naložil do auta, kde ho svázaného umlčel obuškem. Vrchní soud poslal Václava na čtrnáct let do vězení, oba mladistvé na tři roky.
Nález v lese
Srpnové ráno roku 1994 vylákalo do lesního porostu nedaleko obce na Ústeckoorlicku houbaře. Pan Zdeněk si kousek od cesty sice všiml neobvykle velkého hřiba, necelý metr od něj mu ale zrak padl na botu, která vyčnívala ze země. Zatáhl za tkaničku a bota mu zůstala v ruce i s kusem lidské kosti. S kamarádem odešli okamžitě informovat starostu obce a ten přivolal policii.
Kriminalisté našli v hloubce zhruba patnácti centimetrů tělo ve značném stadiu rozkladu. Leželo obličejem dolů a lebku mělo částečně obnaženou. Mrtvý měl ruce a nohy svázané za zády prádelní šňůrou a pružným lanem do takzvaného kozelce. Zimní oblečení oběti napovídalo, že smrt nastala už před několika měsíci. Soudní pitva později odhalila proraženou pravou spánkovou kost. Policie okamžitě vyhlásila celostátní pátrání po totožnosti mrtvého.
Milionové podvody a bílí koně
Vyšetřovatelé zjistili, že tělo patří sedmačtyřicetiletému Milanovi z Choustníkova Hradiště. Po muži už několik měsíců pátrali kvůli rozsáhlým podvodům se škodou téměř milion a půl korun. Policie ho původně podezřívala z toho, že na své jméno a živnostenský list odebíral od různých firem zboží, které si nechával posílat domů a na poštu v Hradci Králové. Faktury se neplatily a zásilky si osobně nevyzvedával. Brzy ale vyšlo najevo, že Milan fungoval jako takzvaný bílý kůň.
V devadesátých letech šlo o běžnou praxi. Organizátoři využívali nastrčené lidi s platnými doklady k nákupu zboží na fakturu. Slibovali jim, že se peníze otočí a oni se o nic nemusí starat. Stopy v tomto případě zavedly policii k dvaatřicetiletému Václavovi z Rychnovska, který se živil stánkovým prodejem. Právě on s manželkou obstarali na Milanovo jméno živnostenské oprávnění a začali odebírat zboží, nejčastěji ložní povlečení, které následně pod cenou prodávali.
Jed do piva
Václav začal mít po čase strach a přemýšlel, jak se nepohodlného společníka zbavit. Podle policie dostal od své rodiny hned několik rad. Uvažovali o tom, že by bílého koně uklidili do ciziny, padl ale i návrh na likvidaci přes mafii. Václav se nakonec rozhodl pro otravu.
Za údajnou částku třicet tisíc korun koupil smrtící prášek a vymyslel plán. Pozval Milana na taneční zábavu do Rychnova nad Kněžnou. Spolu s ním tam vyrazil i patnáctiletý Daniel a sedmnáctiletý Marcel, kteří patřili do rodiny. Václav v nestřeženém okamžiku nasypal oběti jed do piva a čekal na účinek. K velkému zklamání přítomných ale prášek nezafungoval. Pachatelé proto Milana naložili do auta značky VAZ a odvezli ho za město.
Rány z kufru auta
Po vystoupení z vozu napadl Václav Milana opakovaně tonfou do hlavy. Útočníci ho pak společně spoutali a vhodili do zavazadlového prostoru. Během další cesty zaslechli podezřelé bouchání. Zastavili v domnění, že mají na autě defekt. Zvuky ale vycházely z kufru. Svázaného Milana, který uvnitř prosil o život, Václav razantně umlčel obuškem. Tělo pak převezli do lesa a zahrabali.
I když obvinění v průběhu vyšetřování několikrát měnili výpovědi, vrchní soud poslal Václava do vězení na čtrnáct let. Nezletilý Daniel a Marcel dostali tříleté tresty odnětí svobody. Obžalobě čelila i šestačtyřicetiletá Františka, soud ji ale pro nedostatek důkazů zprostil viny.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (archiv.policie.gov).