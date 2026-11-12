Nabíjíte notebook na 100 %? Děláte chybu, která zkracuje baterii život. Windows i macOS umí její kondici hlídat za vás

Problém není v tom, že notebook jednou za čas nabijete na 100 %. Skutečná chyba, kterou dělá řada uživatelů, je jiná: nechávají pracovní notebook celé týdny připojený k nabíječce, takže baterie zůstává trvale na maximální kapacitě. Často navíc v teplém prostředí, například poblíž ventilačního otvoru nebo na posteli. Právě dlouhodobé udržování vysokého nabití vystavuje lithium-iontové články chemickému stresu a postupně jim nevratně snižuje kapacitu.
Podle údajů Battery University zvládne běžný lithium-iontový článek při plném nabíjecím napětí 4,20 V orientačně 300 až 500 nabíjecích cyklů. Při mírně nižším napětí 4,10 V se tento počet může zvýšit na 600 až 1 000 cyklů a při 4,00 V dokonce na 1 200 až 2 000 cyklů. Dobrá zpráva je, že Windows 11 i macOS mají funkce, které pomáhají baterii chránit. U Windows ale záleží na tom, zda je podporuje výrobce konkrétního notebooku.
Proč je trvalých 100 % problém a jaké pásmo je bezpečné
Lithium-iontový článek nabitý na maximum dosahuje napětí přibližně 4,20 V. Čím déle se na této hodnotě udržuje, tím rychleji v něm probíhají nežádoucí chemické reakce a postupně klesá jeho kapacita. Pokud se k tomu přidá vysoká teplota, degradace se ještě výrazně urychlí.
Battery University uvádí také orientační údaje o vlivu nabití na životnost při skladování. Při teplotě 25 °C a plném nabití může baterii po roce zbývat přibližně 80 % původní kapacity. Pokud ji při stejné teplotě skladujete nabitou na 40 %, může si zachovat až 96 %. Rozdíl tedy činí 16 procentních bodů.
Microsoft doporučuje při běžném používání opakovaně udržovat baterii přibližně v rozmezí 20 až 80 %. Pokud chcete její životnost co nejvíce prodloužit, můžete se držet užšího rozmezí 40 až 80 %. Jednorázové nabití na 100 % před cestou samozřejmě nevadí. Problémem je dlouhodobé ponechávání baterie na maximální kapacitě bez jakéhokoli nabíjecího limitu.
Jak to řeší macOS: jednotně a z jednoho místa
Apple má výhodu v tom, že hardware i software vyvíjí pod jednou střechou. Správu baterie proto může integrovat přímo do operačního systému. Na Macích s čipy Apple Silicon funguje automaticky takzvaná správa kondice baterie. Systém sleduje teplotní historii i způsob nabíjení a podle těchto údajů může dočasně omezit maximální úroveň nabití. K dispozici je také optimalizované nabíjení, které odkládá nabití nad 80 %, pokud předpokládá, že Mac zůstane delší dobu připojený k napájení.
Od macOS Tahoe 26.4 Apple nabízí také možnost ručně nastavit nabíjecí limit. Najdete ji v Nastavení systému → Baterie. U položky Nabíjení klikněte na tlačítko Informace, kde můžete nastavit limit v rozmezí 80 až 100 %. Pokud je omezení aktivní, v řádku nabídek se zobrazí informace „Nabíjení pozastaveno“ nebo „Nabito na limit“.
Občas se ale může stát, že se Mac i přes nastavený limit nabije na 100 %. Apple vysvětluje, že jde o záměrné chování, které pomáhá udržovat přesný odhad stavu baterie.
Jak to řeší Windows: záleží na výrobci
Ve Windows je situace o něco složitější. Microsoft nabízí funkci nazvanou Inteligentní nabíjení, její dostupnost a způsob fungování se ale liší podle výrobce a konkrétního modelu notebooku. Neexistuje tedy jeden univerzální přepínač, který by fungoval na každém zařízení s Windows.
Pokud váš notebook tuto funkci podporuje, můžete její aktivitu poznat podle ikony srdce u symbolu baterie na hlavním panelu a souvisejícího upozornění. Nastavení napájení najdete přes Start → Nastavení → Systém → Napájení a baterie. Na zařízeních Surface je navíc k dispozici aplikace Surface, ve které můžete v sekci Baterie a nabíjení ručně zapnout omezení nabíjení na 80 %. Před cestou lze naopak povolit jednorázové nabití na 100 %.
U notebooků jiných značek, například Dell, Lenovo nebo HP, bývá ochrana baterie součástí aplikace výrobce nebo nastavení BIOSu/UEFI. Dell například v aplikaci Dell Power Manager nabízí režimy Adaptive, Primarily AC nebo Custom, ve kterých lze nastavit vlastní pravidla nabíjení. Lenovo a HP mají podobné možnosti, jejich umístění se ale liší podle modelové řady. Bez znalosti konkrétního modelu nelze zaručit, že tuto funkci najdete. U mnoha firemních a prémiových notebooků ji však výrobci nabízejí.
Jak zjistit, v jakém stavu je vaše baterie teď
Pokud jste notebook několik let nechávali připojený k nabíječce bez jakéhokoli omezení, část původní kapacity už může být nenávratně pryč. Chemické stárnutí baterie je nevratný proces a žádný software nedokáže ztracenou kapacitu obnovit. Zapnutím ochranných funkcí ale můžete další degradaci výrazně zpomalit.
Aktuální stav baterie si ověříte poměrně snadno:
- Windows: Otevřete příkazový řádek a zadejte powercfg /batteryreport. Systém vytvoří HTML soubor, ve kterém najdete návrhovou kapacitu baterie a její aktuální plnou kapacitu. Jejich rozdíl vám napoví, nakolik se baterie opotřebovala.
- macOS: V nabídce Nastavení systému → Baterie najdete údaj Maximální kapacita, který se zobrazuje v procentech. Apple uvádí, že baterie v Macích jsou navržené tak, aby si po dosažení maximálního počtu nabíjecích cyklů zachovaly až 80 % původní kapacity.
Vestavěná ochrana versus aplikace třetích stran
Na macOS je oblíbenou aplikací AlDente, která nabízí ruční nastavení nabíjecího limitu, řízené vybíjení a další možnosti automatizace nad rámec funkcí, které poskytuje přímo Apple. Má ale i svá omezení. Některé funkce vyžadují, aby aplikace běžela na pozadí, a po aktualizacích macOS může být nutné provést další nastavení. Pro většinu uživatelů proto bude systémový nabíjecí limit v macOS Tahoe dostatečný a zároveň představuje jednodušší řešení.
Ve Windows je rozdíl mezi aplikacemi třetích stran a skutečným omezením nabíjení ještě výraznější. Programy jako Battery Limiter totiž ve skutečnosti nedokážou nabíjení zastavit. Pouze spustí zvukové upozornění, když baterie dosáhne nastavené úrovně, a čekají, až nabíječku ručně odpojíte. Nejde tedy o skutečný nabíjecí limit. Funkce implementované výrobcem notebooku nebo Inteligentní nabíjení od Microsoftu pracují na systémové či firmwarové úrovni, a proto jsou pro tento účel spolehlivější.
A ještě jedna praktická rada: pokud notebook plánujete na delší dobu odložit, nabijte ho přibližně na 40 až 50 % a uložte na chladné a suché místo. Apple doporučuje při skladování delším než pět měsíců průběžně kontrolovat stav baterie a přibližně každých šest měsíců ji dobít na 50 %. Baterii totiž může poškodit nejen dlouhodobé udržování na maximálním nabití, ale také několik měsíců strávených ve zcela vybitém stavu.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda