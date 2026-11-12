Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Vepřové plátky z jednoho pekáče: Marináda a slanina se postarají o voňavý oběd bez dlouhého stání u plotny

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když vím, že druhý den nebude čas stát dlouho u sporáku, nachystám si tyhle vepřové plátky předem do marinády a nechám je odležet v lednici. Pak už jen vyložím pekáček slaninou, přidám maso i s marinádou a nechám troubu pracovat za mě. Právě kombinace vajec, hořčice, koření a trochy škrobové moučky dělá maso pěkně měkké a šťavnaté.
Obrázek k receptu s názvem Stačí naložit a upéct: Vepřové plátky v marinádě pečené na slanině jsou šťavnaté a plné chuti

Obrázek k receptu s názvem Stačí naložit a upéct: Vepřové plátky v marinádě pečené na slanině jsou šťavnaté a plné chuti

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Stačí naložit a upéct: Vepřové plátky v marinádě pečené na slanině jsou šťavnaté a plné chuti
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 17:28

Reklama
Další články z Cooky.cz
Sněhové pusinky jako z prvorepublikové cukrárny: Křupavý povrch a jemný střed zvládnete i bez teploměru
Sněhové pusinky jako z prvorepublikové cukrárny: Křupavý povrch a jemný střed zvládnete i bez teploměru
Jablečný štrúdl, který zvládnete i na poslední chvíli: Listové těsto a voňavá jablka tvoří osvědčenou dvojici
Jablečný štrúdl, který zvládnete i na poslední chvíli: Listové těsto a voňavá jablka tvoří osvědčenou dvojici

Jsou dny, kdy chci mít ke kávě něco domácího, ale na zadělávání a odpočívání těsta zkrátka není čas. V tu...

Bábovka s vaječným likérem vás dostane jemnou chutí a vůní, kterou ucítíte hned po dopečení
Bábovka s vaječným likérem vás dostane jemnou chutí a vůní, kterou ucítíte hned po dopečení

Po Velikonocích u nás doma pravidelně zbývá trochu domácího vaječného likéru a právě tehdy přichází její...

Dva známé řetězce měly problém s potravinami: Inspekce upozornila na závadné maso a slaninu
Dva známé řetězce měly problém s potravinami: Inspekce upozornila na závadné maso a slaninu

SZPI odhalila závadné hovězí carpaccio s bakterií E. coli v plzeňském Tescu a slaninu Dulano v pražském...

Tvarůžkové zapečenky pro milovníky výrazných chutí. Rychlá teplá večeře, která příjemně zasytí
Tvarůžkové zapečenky pro milovníky výrazných chutí. Rychlá teplá večeře, která příjemně zasytí

Když doma zbyde chleba a v lednici čeká balíček tvarůžků, bývá o večeři rozhodnuto. Tvarůžkové zapečenky...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.