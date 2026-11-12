Vepřové plátky z jednoho pekáče: Marináda a slanina se postarají o voňavý oběd bez dlouhého stání u plotny

Když vím, že další den nebude čas stát delší dobu u plotny, vepřové plátky si naložím dopředu a nechám je v lednici být. Druhý den už se jen vyloží pekáček slaninou, přidá se maso i s marinádou a dál pracuje trouba. Směs z vajec, hořčice, koření a trochy škrobové moučky udělá masu dobrou službu: zvláční, udrží šťávu a plátky se při pečení nerozpadnou na kusy.
Tenhle recept mám ráda hlavně kvůli tomu, že se dá nachystat s předstihem. Maso klidně vydrží v lednici den, dva, někdy i tři, a nijak mu to neublíží. Nejčastěji beru
, protože má tuk přesně tam, kde je při pečení potřeba. Když je ale doma krkovičku vepřová pečeně, použiju ji taky. Slanina na dně pekáčku tam není jen pro vůni. Pustí tuk, maso se tolik nepřichytává a výpek má pak výraznější chuť.
Můj tip: Pokud vás netlačí čas, naložte maso už večer do skleněné nebo porcelánové mísy. Než půjde do trouby, nechte ho stát na lince aspoň 20 minut. Úplně studené maso z lednice se peče hůř a někdy zůstane propečené nerovnoměrně. Recept na měkké vepřové plátky pečené na slanině
Počet porcí: 6 porcí Ingredience pro přípravu
Maso: 1 kg vepřového masa na plátky, ideálně krkovičky nebo pečeně 150 až 200 g anglické slaniny nakrájené na tenké plátky 1 větší cibule
Marináda: 4 až 5 vajec 1 lžička plnotučné hořčice 1 lžička worcesterové omáčky 1 lžička sladké mleté papriky 1 lžička pálivé mleté papriky 1 lžička kari koření 1 lžička majoránky 1 lžička mletého kmínu 1 lžička vegety 1 lžička kečupu 1/2 lžičky soli 1 lžička mletého pepře 2 lžíce oleje 2 až 3 lžičky škrobové moučky Postup přípravy vepřových plátků na slanině
1. Vepřové maso nakrájejte na silnější
plátky a jen lehce je naklepejte. Okraje na dvou místech nařízněte, jinak se při pečení rády kroutí.
2. V míse prošlehejte
vejce s hořčicí, worcesterem, oběma druhy papriky, kari, majoránkou, kmínem, vegetou, kečupem, solí, pepřem, olejem a škrobovou moučkou. Marináda má být hladká a o něco hustší než samotná rozšlehaná vejce.
3. Do marinády vložte připravené
plátky masa a pořádně je v ní obalte. Mísu přikryjte a dejte do lednice nejméně na 24 hodin. Pokud tam maso zůstane 48 až 72 hodin, ničemu to nevadí, spíš mu to prospěje.
4. Před pečením oloupejte
cibuli a nakrájejte ji na tenká kolečka nebo půlkolečka. Troubu nastavte na 210 °C.
5. Dno pekáčku nebo zapékací mísy poklaďte plátky
slaniny. Navrch rozložte cibuli. Tahle spodní vrstva ochutí šťávu a maso se díky ní nebude zespodu tolik připalovat.
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6. Na cibuli naskládejte
marinované maso a zbytek marinády rozetřete nebo nalijte navrch. Pekáček přiklopte poklicí, případně ho dobře zakryjte alobalem. Pečte zakryté asi 30 minut
7. U silnějších plátků nebo u pečeně počítejte ještě přibližně s
10 minutami navíc. V první části se má maso hlavně dusit, ne chytat kůrku za každou cenu.
8. Pak pekáček odkryjte a dopékejte dalších
5 až 10 minut, aby povrch lehce zezlátnul a šťáva se trochu zatáhla. Kdyby se během pečení zdálo, že je výpeku málo, přidejte pár lžic horké vody.
9. Hotové
vepřové plátky podávejte rovnou z trouby. Dobře se k nim hodí bramborová kaše, vařené brambory i rýže. Když něco zůstane, dejte maso do uzavřené nádoby do lednice. Do druhého dne vydrží a po ohřátí bývá pořád měkké. Foto: Cooky.cz, Maso pečte dohromady s marinádou, ve které bylo naložené. Proč mají pečené vepřové plátky v domácí kuchyni své jisté místo Jestli chcete šťavnatější výsledek, vezměte raději krkovičku. Pečeně je libovější, ale díky marinádě se dá bez problémů použít také. Kdo má rád výraznější chuť, může do marinády přidat ještě 2 stroužky česneku. V domácích úpravách se objevuje často a k vepřovému masu sedí. Výpek z pekáčku nevylévejte. Stačí ho propasírovat nebo přecedit přes cibuli a slaninu a máte šťávu k příloze hotovou prakticky bez další práce. Plátky masa naložené předem do marinády patří k jídlům, která se v českých kuchyních drží už dlouho. Není na nich nic složitého ani slavnostního. Spíš je to jistý oběd ve chvíli, kdy má být na stole maso a nikomu se nechce hlídat pánev s jedním řízkem za druhým.
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