Bojovníkovi se v kleci zastavilo srdce a záchranáři ho museli oživovat. Šéf mediků popsal, co se stalo a co bylo příčinou

V brněnské hale skončil hlavní zápas Cage Game 2 tím, že nad ležícím Jindřichem Janečkou, dvaadvacetiletým českým bojovníkem welterové váhy do 77 kg s profesionální bilancí 0–0–0 a amatérskou 7–0–0 podle oficiální karty zápasu, klečeli zdravotníci s defibrilátorem. Janečka, který kvůli speciální kartě soupeřova týmu dělal mezi koly angličáky, padl podle šéfa mediků organizace do náhlé zástavy oběhu. Zdravotníci zahájili resuscitaci, aplikovali výboj a podali kyslík. Dobrá zpráva přišla ještě z klece: Janečka nabyl vědomí, komunikoval a záchranná služba ho odvezla do nemocnice. Redakce MMAmag prošla přepisy vyjádření lékaře i promotéra a dokumenty o Janečkově boxerské minulosti a shrnuje, co je z toho večera skutečně potvrzené.
Angličáky mezi koly a pak Finish It
Cage Game je interaktivní talentová show organizace OKTAGON MMA, ve které diváci hlasováním zasahují do průběhu zápasů a vítězové hrají o smlouvu. Druhý díl vyvrcholil 11. listopadu 2026 v Brně soubojem welterové váhy do 77 kg: Jindřich Janečka, dvaadvacetiletý Čech, proti Tomáši Skalickému. Oficiální karta zápasů uváděla u Janečky profesionální bilanci 0–0–0 a amatérskou 7–0–0, u Skalického amatérskou bilanci 8–7–0. Profil Janečky na webu OKTAGON MMA přitom udává jen 7–0–0, bez rozlišení.
V prvním kole šel Janečka k zemi po pravačce, ale vzpamatoval se. Tým jeho soupeře zahrál speciální kartu, takže před každým kolem musel udělat několik angličáků. Druhou pětiminutovku si Skalický pohlídal na zemi, před posledním kolem přidal Janečka dalších pět angličáků. Pak přišla část Finish It, závěrečný souboj pouze v postoji, který Sport.cz popsal jako patnáctisekundový. Skalický v něm Janečku dvakrát poslal k zemi.
Co šéf mediků potvrdil a kde sám zabrzdil
Norbert Bidrman, šéf mediků OKTAGON MMA, promluvil ještě v hale. V přepisu jeho vyjádření, do kterého redakce MMAmag nahlédla na webu MMA Shorties, stojí: „Měli jsme před chviličkou tady takovou nepříjemnou krizovou situaci, ve které jeden z bojovníků, konkrétně Jindra, padnul do náhlé zástavy oběhu. Po nějaké chvíli kardiopulmonální resuscitace jsme podali výboj. Byl mu podán kyslík a poté se dostal zpátky do života“. Podle téhož přepisu byl bojovník plně orientovaný místem, časem i osobou a převzala si ho brněnská záchranná služba. iSport uvádí, že zdravotníky přivolal okamžitě rozhodčí Josef Louč a že Janečka nabyl vědomí přibližně po pěti minutách.
- Potvrzeno organizací: náhlá zástava oběhu, resuscitace, výboj, kyslík, návrat vědomí, převoz do nemocnice.
- Zmíněno jako možnost, ne jako diagnóza: arytmie po úderu do hrudníku a vyčerpání.
- Nezveřejněno: výsledky nemocničních vyšetření, definitivní příčina, délka hospitalizace.
Bidrman arytmii po úderu označil za pravděpodobnou možnost, hned ale dodal, že „nebudeme spekulovat“ a že příčinu určí až vyšetření.
Z boxerské reprezentace do klece
Profil Českého olympijského týmu uvádí Jindřicha Janečku jako boxera narozeného 14. dubna 2004 v Brně, v kategorii do 80 kg. V den zápasu, 11. listopadu 2026, mu tedy bylo 22 let. V MMA nastupoval ve welterové váze do 77 kg, tedy o 3 kg níž než v ringu. V roce 2023 startoval na Evropských hrách v Krakově, kde podle téhož profilu obsadil 17. místo.
Ve výsledkovém protokolu mistrovství republiky v boxu, které se konalo v Děčíně od 22. do 24. května 2025, redakce MMAmag dohledala jeho cestu kategorií do 80 kg: první duel s Matějem Křenem ukončil rozhodčí předčasně v Janečkův prospěch, v semifinále porazil Adama Kanu 5:0, ve finále podlehl knokautem v prvním kole Adamu Hájkovi a bral stříbro.
Smlouvy se ten večer nepředávaly
Po hlavním zápase převzal mikrofon promotér Pavol Neruda, šéf organizace. Podle přepisu, který zveřejnil slovenský MMA Fanatik, řekl: „Jindra to naštěstí zvládl. Největší vítěz celé téhle show je on a záchranáři“. Vítěze týmů a případné podpisy smluv bude podle něj organizace řešit až v Třinci.
Oba rámce večera postavila redakce MMAmag vedle sebe: pět dní před turnajem psal iDNES o show, o hlasování diváků a o boji o smlouvu s OKTAGON MMA. Po hlavním zápase program převzali zdravotníci a promotér za vítěze označil bojovníka a lidi, kteří ho oživovali.
O tom, jestli se Janečka do klece vrátí, nerozhodnou promotéři ani hlasující fanoušci. Rozhodnou lékařské závěry, které k 12. listopadu 2026 zveřejněné nebyly. Rozuzlení talentové show se odkládá a čeká se na zprávu z nemocnice.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka