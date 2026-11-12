Šéf Rosický přiznal dusno ve Spartě: Emoce cloumají s námi se všemi

Středeční odpoledne na začátku reprezentační přestávky, malý sál v Žatci, místní fanklub a otázka, kterou v posledních týdnech kladou snad všichni sparťané. Rosický nevolil diplomatickou formulaci. Frustraci fanoušků podle něj chápe, protože Sparta nedokáže vyhrávat, a je to těžké „i pro nás“. Emoce podle jeho slov cloumají „s každým sparťanem“. Pak ale řekl větu, kvůli které se o besedě mluví: „Trenéra momentálně měnit nebudeme.“ Zásadní rozhodnutí se podle něj nesmí dělat pod tlakem emocí. Klub nejzajímavější odpovědi zveřejnil v přepisu na webu AC Sparta Praha, video má vyjít v sérii INSIDE•S. Zbývá vysvětlit, proč vedení drží kouče, když výsledky tlačí opačným směrem.
Série, která dusno vyrobila
Nespokojenost fanoušků nevznikla z jednoho zápasu. Za dusnem stojí tři týdny, během kterých Sparta opakovaně nezvládla rozhodující momenty.
- 15. října, Evropská liga: Sparta remizovala s Lillestrømem 1:1. Norové vyrovnali v nastavení, gól dal Thomas Lehne Olsen.
- 28. října, MOL Cup: Sparta prohrála s Baníkem 0:2. Kubala skóroval po necelých dvaceti vteřinách a Letná se s pohárem rozloučila už v osmifinále.
- 8. listopadu, Chance Liga: Plzeň remizovala se Spartou 1:1. Brunes otevřel skóre v 17. minutě, Adu vyrovnal až v šesté minutě nastavení prvního poločasu.
Podle zápasového detailu Chance Ligy byla Sparta po Plzni čtvrtá a na vedoucí Slavii ztrácela deset bodů. Z posledních osmi soutěžních utkání vyhrála jediné. Po závěrečném hvizdu se z fanouškovského sektoru ozývalo volání po Priskeho odchodu.
Kritika už nemíří jen na lavičku. Seznam Zprávy v podcastu MVP popsaly choreografii s nápisem „Hrobník z Letné“, která mířila přímo na Rosického. Experti ji vykládali jako reakci na to, že fanoušci nevidí pokrok a s týmem se přestávají identifikovat. Dusno tedy není doložená zákulisní hádka. Jde o souběh špatných výsledků, rozhořčeného kotle a vedení, které se rozhodlo podržet trenéra.
Proč Priske zůstává
Rosický v Žatci popsal, co podle něj obvykle předchází výměně trenéra: chaos na hřišti. Tým bez struktury, bez bojovnosti, bez šancí. To se podle něj Spartě neděje. Tým má strukturu a identitu, bojuje a šance si vytváří. Opírá se i o číslo z defenzivy: v posledních sedmi ligových zápasech Sparta inkasovala jen dvakrát.
Druhý argument míří na samotného trenéra. Priskeho pracovní nasazení je podle Rosického „strašně podobné“ jeho první éře. Ta byla úspěšná: v letech 2022 až 2024 Dán dovedl Spartu k titulu a v další sezoně k doublu, v 96 soutěžních zápasech uhrál průměrně 2,19 bodu. Každodenní práce kouče se tedy podle vedení nezměnila. Změnilo se to, co z ní padá do tabulky.
Rozhodovat chce Rosický „systematicky“. Frustraci kotle uznává, ale rozhodování od ní odděluje.
Slabina, kterou vedení samo pojmenovalo
Obhajoba má i druhou stranu, kterou Rosický nezamlčel. Sparta podle něj není „vítězný tým“ a chybí jí mentální síla zvládat zásadní momenty. Příklady vybral sám: brzký inkasovaný gól v poháru, body ztracené v poslední minutě, gól z rohu v Plzni. Přesně takové chvíle rozhodly celou sérii.
Už v říjnovém rozhovoru pro klubový web mluvil o „velkém zklamání“ ze startu sezony a vyjmenoval konkrétní herní problémy: rovnováhu mezi útokem a obranou, pomalou hru po zisku míče, vracení balonu dozadu místo útoku do nezformované obrany a aktivitu defenzivního bloku. Připomněl i chybějící góly z prostorů, ze kterých se v poháru prosadil Matyáš Vojta. Útočníci podle něj potřebují skórovat kvůli sebevědomí.
Tady je podle nás jádro celé situace. Vedení hájí výkon, fanoušci počítají body. Obě strany mají pravdu. Jenže v klubu velikosti Sparty se dlouhodobě počítají jen body.
Nejde jen o Priskeho
Rosický v říjnu přiznal, že po porážce v Hradci se o Priskeho pozici v klubu jednalo. Krátkodobě se podle něj po návratu Christiana Clarupa ladí spíš detaily, větší změny mohou přijít až po podzimní části. Konkrétní datum ani jméno možného nástupce klub nezveřejnil.
Pro srovnání se stačí podívat na Olomouc. Sigma 7. listopadu ukončila spolupráci s Pavlem Hapalem, a to v roli hlavního trenéra i generálního sportovního manažera. Zvolila okamžitý řez. Sparta jde opačnou cestou a sází na kontinuitu.
Právě proto podle nás tento okamžik netestuje jen Priskeho. Testuje hlavně Rosického přesvědčení, že herní proces a struktura mají v krizi přednost před rychlým zásahem. Pokud se výsledky zlomí, bude to doklad, že chladná hlava se vyplatila. Pokud ne, kritika ze sektoru se ještě víc přesune z lavičky do kanceláře sportovního ředitele. Choreografie „Hrobník z Letné“ ukazuje, že ten přesun už začal.
Liberec jako další zkouška
Po reprezentační přestávce hostí Sparta 22. listopadu v 18:00 Slovan Liberec. Žádné veřejné ultimátum neexistuje a Rosický v Žatci jasně řekl, že trenér teď zůstává. Dá se ale čekat, že další ztracené body by tlak fanoušků znovu vyhrotily a Priskeho pozici oslabily. Bez poháru navíc zbývá Spartě na podzim liga a Evropská liga. Prostor pro omyly se zmenšuje.
Rosický fanouškům v Žatci nenabídl změnu, jen vysvětlení. Teď musí tým na hřišti dokázat, že struktura a vytvořené šance se dají proměnit ve vítězství. Pokud ne, emoce, před kterými vedení zatím odmítá ustoupit, nikam nezmizí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl