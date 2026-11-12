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Šéf Rosický přiznal dusno ve Spartě: Emoce cloumají s námi se všemi

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Dennívýzva
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Sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický na besedě v Žatci přiznal, že klubem cloumají emoce. Trenéra Briana Priskeho ale vedení teď měnit nebude.
Šéf Rosický přiznal dusno ve Spartě: Emoce cloumají s námi se všemi

Šéf Rosický přiznal dusno ve Spartě: Emoce cloumají s námi se všemi

Zdroj: AC Sparta Praha
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 17:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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