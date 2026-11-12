Evropské peníze pomáhají regionům. Plzeň je chce využít při stavbě nové tramvajové trati

Hlavním cílem kohezní politiky je podporovat vyvážený rozvoj jednotlivých evropských regionů a pomáhat těm, které zaostávají za ekonomicky silnějšími oblastmi. Evropská unie proto prostřednictvím této politiky přerozděluje část svých finančních prostředků do projektů, které mají zlepšit život obyvatel, posílit místní ekonomiku a zvýšit konkurenceschopnost regionů.
„Kohezní politika je pro Českou republiku naprosto zásadní. Evropské prostředky pomohly modernizovat infrastrukturu, školy, nemocnice i celé regiony. Musíme si ale uvědomit, že Evropa dnes čelí zcela novým výzvám. Potřebujeme výrazně investovat do bezpečnosti, obrany, energetické nezávislosti a konkurenceschopnosti. Tomu se musí přizpůsobit i kohezní politika a její budoucí nastavení,“ popisuje pro Drbnu europoslanec Tomáš Zdechovský.
Co se týče konkrétního využití, kohezní politika zasahuje do řady oblastí každodenního života. Peníze z evropských fondů mohou směřovat například do oprav a výstavby silnic, železnic, škol, nemocnic nebo sociálních zařízení. Podporují také modernizaci podniků, výzkum, inovace, ochranu životního prostředí, energetické úspory nebo zaměstnanost. Důležitou součástí je rovněž vzdělávání, rekvalifikace a pomoc lidem, kteří mají ztížený přístup na pracovní trh.
Mezi hlavní nástroje kohezní politiky patří Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti a Fond pro spravedlivou transformaci. Jednotlivé fondy mají odlišné zaměření, společným cílem je však podpora rozvoje a snižování rozdílů mezi regiony.
„Každé euro musí být investováno smysluplně, transparentně a s jasným výsledkem. Nejde o to, kolik peněz dokážeme utratit, ale co za ně skutečně vybudujeme a jaký užitek přinesou,“ dodává Zdechovský.
Pro české regiony představuje kohezní politika významný zdroj peněz na investice, které by se jinak uskutečňovaly obtížněji nebo pomaleji. O evropské prostředky mohou za stanovených podmínek žádat například města, obce, kraje, školy, neziskové organizace nebo podnikatelé. Konkrétní podporované projekty se liší podle jednotlivých dotačních programů a jejich pravidel. Výsledkem mají být nejen nové stavby a modernizovaná infrastruktura, ale především lepší podmínky pro život, práci a podnikání v regionech.
Plzeň chce novou tramvajovou trať financovat i z evropských peněz
Konkrétním příkladem využití evropských prostředků v dopravě je připravovaná výstavba nové tramvajové trati na plzeňské sídliště Vinice. Projekt počítá s vybudováním přibližně 1,5 kilometru dlouhého úseku, který propojí Vinice a sousední lokalitu Sylván s centrem města. V obou částech žije více než 7500 obyvatel a další tisíce lidí by zde měly přibýt v souvislosti s plánovanou bytovou výstavbou. Tramvajové spojení se přitom předpokládalo už při vzniku sídliště v 80. letech, dosud se ho ale nepodařilo uskutečnit.
„Trať povede až do prostoru stávající trafostanice u ulice Mikulovská, kde je navržena konečná zastávka. Na to naváže smyčkové obratiště s jednou předjízdnou kolejí. Smyčka bude na pozemcích města Plzně v blízkosti rozvojového území. Na něm plánují soukromí investoři výstavbu bytových a rodinných domů, obchodů a prostor služeb pro odhadem až 3,7 tisíce nových obyvatel. Trať je mimo prostor křižovatek, zastávek a tramvajové smyčky navržena jako zatravněná, lemovaná stromořadím,“ říká mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková.
Nová trať má začínat za zastávkou Zoologická zahrada a povede středním pásem ulice Na Chmelnicích až ke konečné zastávce v blízkosti ulice Mikulovská. Počítá se vznikem nové tramvajové linky číslo 3. Ta nabídne kapacitnější a spolehlivější alternativu k autobusům, které dnes musí projíždět dopravně vytíženými komunikacemi. Autobusová linka číslo 41 přepraví na Vinice přibližně čtyři tisíce cestujících denně. Tramvajový provoz by měl přispět také ke snížení emisí a omezení závislosti veřejné dopravy na silničním provozu.
Celkové náklady na projekt se odhadují na zhruba 1,1 miliardy korun. Plzeň proto počítá s významnou podporou z evropských fondů a již podala žádost o dotaci v rámci Operačního programu Doprava 2021–2027. Při jejím úspěšném získání by evropský příspěvek mohl přesáhnout 700 milionů korun. Město počítá s tím, že projekt nejprve předfinancuje z vlastních zdrojů. Evropská podpora by tak výrazně snížila konečnou finanční zátěž městského rozpočtu.
„Jsem přesvědčen, že tramvaj číslo 3 je projekt, který má smysl realizovat. Pravdou ale je, že ne každý má z této investice radost a na konci léta někteří občané právě z okolí připravované točny spustili petici proti jejímu umístění. Pokud chceme trať vybudovat a získat dotaci ve výši tři čtvrtě miliardy korun, musíme trať postavit do roku 2029. To zvládneme s projektem, který je připraven,“ informoval primátor Plzně Roman Zarzycký (ANO).
Stavba má přinést také proměnu veřejného prostoru v ulici Na Chmelnicích. Součástí projektu jsou nové chodníky, cyklostezky, parkovací místa a rozsáhlá výsadba zeleně. Plán počítá s výsadbou 304 listnatých stromů a více než 3300 keřů. Samotná tramvajová trať bude převážně zatravněná. Pokud příprava a financování proběhnou podle plánu, město chce začít stavět v roce 2027 a novou tramvajovou linku uvést do provozu přibližně o dva roky později. Projekt tak ukazuje, jak mohou evropské prostředky pomoci městům uskutečnit nákladné investice, které zlepšují dopravní dostupnost, podporují ekologičtější mobilitu a zvyšují kvalitu života obyvatel.