Dvě letadla dostala bezpečné výšky. Přesto se nad Indií srazila a zahynulo 349 lidí

Dvě trasy, které se neměly setkat
Když 12. listopadu 1996 odstartoval z Dillí Boeing 747 společnosti Saudi Arabian Airlines, jeho posádka měla před sebou běžný let směrem k Saúdské Arábii. V přibližně stejnou dobu se k indickému hlavnímu městu přibližoval ze severozápadu nákladní Iljušin Il-76 společnosti Kazakhstan Airlines. Oba stroje používaly řízený vzdušný prostor, v němž musí posádky dodržovat pokyny letových dispečerů. Aby mohly letět proti sobě ve stejném koridoru, byl mezi nimi předepsán výškový odstup.
Saúdský Boeing měl povolen výstup do letové hladiny FL140, tedy přibližně 14 tisíc stop. Kazašský Iljušin dostal povolení k sestupu na FL150, přibližně 15 tisíc stop. Rozdíl tisíce stop, asi tři sta metrů, měl oba stroje bezpečně oddělit. Takové uspořádání samo o sobě není neobvyklé: letecké dispečerské služby běžně využívají výšku jako jednu ze základních forem rozstupu mezi provozem.
K neštěstí došlo přibližně v 18.40 místního času v oblasti Charkhi Dadri, západně od Dillí. Iljušin sestoupil pod přidělenou hladinu, dostal se do prostoru Boeingu a oba letouny se srazily. Po nárazu se zřítily na zem. Zahynulo všech 349 lidí na palubách obou strojů: 312 v saúdském Boeingu a 37 v kazašském letadle. Jde dodnes o nejtragičtější srážku dvou dopravních letounů ve vzduchu.
Co přesně znamená dodržet letovou hladinu
Zvenčí může působit nepochopitelně, že se dvě tak velká letadla vůbec mohla potkat. Na nebi je přece obrovské množství prostoru. Jenže dopravní provoz nefunguje jako volný pohyb po celé obloze. Lety se soustřeďují do definovaných tratí a dispečeři musí organizovat jejich průběh tak, aby posádky bezpečně stoupaly, klesaly a křižovaly směr jiných strojů.
Letová hladina není totéž jako momentální výška nad zemí. V předepsaných hladinách piloti používají standardní nastavení tlaku a mohou tak porovnávat výšku s ostatními letadly stejným způsobem. Pokud jeden letoun drží FL140 a druhý FL150, má mezi nimi být plánovaný výškový rozestup. Problém nastává, když posádka tento pokyn špatně pochopí, chybně vyhodnotí vlastní výšku nebo nedodrží povolený sestup.
Vyšetřování dospělo k závěru, že zásadní příčinou bylo nedodržení přidělené výšky posádkou Iljušinu. Ve zprávách se zmiňují také komunikační potíže, jazyková bariéra a nedostatečná spolupráce členů kokpitu. Není však správné vyprávět tragédii jako jedinou záměnu slova nebo jednoduchý překlep. Přesnější je obraz celé posloupnosti rozhodnutí a kontrol, které měly zabránit tomu, aby letoun pokračoval níže, než měl.
Proč letadla nestačilo včas uvidět
Civilní dopravní stroje se pohybují rychlostmi, při nichž se vzdálenost mezi dvěma protiletícími letadly zkracuje velmi rychle. Ve výšce navíc nemusí posádka druhý stroj včas rozeznat. Viditelnost může ovlivnit opar, světelné podmínky a perspektiva. I když se letadlo na chvíli objeví v zorném poli, při velmi vysoké přibližovací rychlosti může být času na účinný vyhýbací manévr příliš málo.
Tato nehoda se odehrála také v době, kdy protisrážkové palubní systémy nebyly na všech letadlech povinnou samozřejmostí. Dnešní TCAS, tedy systém, který s pomocí odpovídačů ostatních letadel vyhodnocuje nebezpečné přiblížení a může pilotům doporučit okamžitý výškový manévr, představuje důležitou druhou vrstvu ochrany. Jeho účelem není nahradit řízení letového provozu, ale pomoci ve chvíli, kdy selžou běžné postupy oddělení letadel.
V roce 1996 oba stroje takovou účinnou palubní pojistku neměly. Katastrofa přispěla k tlaku na širší zavádění protisrážkových systémů a na zlepšení postupů v indickém vzdušném prostoru. To ovšem neznamená, že TCAS dokáže odstranit všechna rizika. Funguje správně pouze za určitých technických podmínek a posádky musejí být vyškoleny, jak reagovat na jeho pokyny.
Nehoda je málokdy jediná chyba
Charkhi Dadri odhalilo několik slabých míst systému současně. Jedno se týkalo dodržování přidělené výšky, jiné komunikace mezi členy posádky a dispečerem. Další spočívalo v absenci nezávislé palubní ochrany, která by mohla upozornit na nebezpečné přiblížení. Po katastrofě se letecký průmysl nemohl spokojit s větou, že jedna posádka udělala chybu. Musel se ptát, jak zařídit, aby podobná chyba příště nevedla ke smrti stovek lidí.
To je základní princip moderní letecké bezpečnosti: jednotlivé obranné vrstvy mají zachytit selhání vrstvy předchozí. Dispečer vydá pokyn, posádka jej potvrdí, palubní přístroje umožňují kontrolu letu a automatizované systémy mohou varovat před bezprostředním nebezpečím. Žádná z těchto pojistek není dokonalá, ale jejich kombinace podstatně snižuje pravděpodobnost katastrofy.
Na tragédii ze 12. listopadu 1996 je proto nejdůležitější něco jiného než děsivý okamžik srážky. Ukazuje, jak křehká může být bezpečnost ve chvíli, kdy se několik zdánlivě samostatných rozhodnutí sejde v jednom bodě. Právě z analýzy takových událostí se pak rodí pravidla, která mají zabránit tomu, aby se další dvě letadla někdy ocitla ve stejné výšce a na stejném místě.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Bureau of Aircraft Accidents Archives – Crash of an Ilyushin Il-76TD in Charkhi Dadri [2], Bureau of Aircraft Accidents Archives – Charkhi Dadri accident records [3], PlaneCrashInfo – Saudi Arabian Airlines 763 / Kazakhstan Airlines 1907 [4], img ai generated