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Dvě letadla dostala bezpečné výšky. Přesto se nad Indií srazila a zahynulo 349 lidí

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Dennívýzva
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Večer 12. listopadu 1996 řídili dispečeři u Dillí dva dopravní lety v jednom vzdušném koridoru. Jeden měl stoupat, druhý klesat, mezi nimi měl zůstat bezpečný výškový odstup. Během několika minut se však obě letadla ocitla ve stejné hladině. Vyšetřování ukázalo, jak tragicky může působit kombinace komunikace, výcviku a chybějící pojistky.
Dvě letadla dostala bezpečné výšky. Přesto se nad Indií srazila a zahynulo 349 lidí

Dvě letadla dostala bezpečné výšky. Přesto se nad Indií srazila a zahynulo 349 lidí

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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