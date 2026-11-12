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Astronaut otočil fotoaparát k sobě. Vznikla vesmírná selfie, která předběhla svou dobu o desítky let

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Dne 12. listopadu 1966 se Buzz Aldrin vyklonil z kabiny Gemini 12 a během práce vysoko nad Zemí namířil fotoaparát sám na sebe. Pořídil snímek, který dnes NASA označuje za první selfie při kosmické vycházce. Za nenápadným gestem se ale skrývá mnohem zajímavější příběh: jak obtížné bylo vůbec ve vesmíru fotografovat.
Astronaut otočil fotoaparát k sobě. Vznikla vesmírná selfie, která předběhla svou dobu o desítky let

Astronaut otočil fotoaparát k sobě. Vznikla vesmírná selfie, která předběhla svou dobu o desítky let

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 19:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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