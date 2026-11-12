Pekanové máslo: Jemné potěšení vyšperkuje sladké dobroty i marinády nebo asijskou klasiku

Zamilovat si ho vůbec není složité. Je totiž hodně jemné, přirozeně sladké a plné zdravých tuků. Vzniká jednoduše umletím pražených pekanových ořechů. Kvalitní výrobek neobsahuje nic jiného než pekany a trošku soli. Žádný cukr nebo chemické přídavky.
Na rozdíl od arašídového másla, které je z oříškových másel nejznámější, je to pekanové podstatně jemnější, sladší a takové… máslovitější. A mimo jiné potěší celou řadu strávníků – neobsahuje totiž lepek, mléčné složky ani sóju. Zařadit ho do jídelníčku může snad každý (kdo není alergický na hlavní surovinu).
Kešu máslo chutná jako dezert a funguje jako superpotravina. Ale pozor na kalorie!
Proč si občas dopřát pekanové máslo
Výhody a přínosy pro naše zdraví samozřejmě vycházejí z výhod a přínosů samotných pekanů. Jejich pravidelná konzumace pomáhá snižovat celkový cholesterol, hladinu LDL cholesterolu a triglyceridů (díky vysokému podílu mononenasycených tuků).
Pekanové máslo najde uplatnění ve sladké i slané kuchyni.
Pekanové máslo má nízký glykemický index, takže jen tak nerozhodí hladinu cukru, a vláknina zase zpomaluje vstřebávání cukrů. Obsažené látky navíc zlepšují citlivost buněk na inzulin, což ocení hlavně ti, kteří mají náběh na inzulinovou rezistenci (nebo už mají přímo ji).
Pekany patří mezi ořechy s nejvyšším obsahem antioxidantů. Jde hlavně o vitamín E a polyfenoly, které chrání buňky před oxidačním stresem, zabraňují jejich předčasnému stárnutí zároveň zabraňují a zpomalují růst rakovinných buněk. Působí i protizánětlivě.
Zdravé mastné kyseliny všeobecně spojujeme s podporou mentální kondice a kognitivních funkcí. Jestli chcete udělat něco pro svůj mozek, můžete začít třeba u nich.
Mandlové máslo je jemné oříškové pohlazení do kaše i na lžičku. Pozor ale na množství, nejde jen o tuky!
Na co si dát pozor
Kvalitní pekanové máslo má čisté složení a dost pravděpodobně vám zachutná, vřele ale doporučujeme to s ním nepřehánět. Je totiž energeticky vydatné a jeho přehnaná konzumace by se nemile promítla do čísla, které vám při dalším vážení ukáže vaše osobní váha.
Ve 100 g je 2 148 kJ (513 kcal), což je opravdu dost. Aby byly informace kompletní – v tomhle množství se ukrývá 27 g bílkovin (skvělé!), 13 g sacharidů, 47 g tuků a 8 g vlákniny.
Pozor taky dávejte, pokud jste alergičtí na ořechy (a nejste si třeba zrovna jistí právě pekany). Pokud vám v tomhle ohledu nedělají dobře vlašáky, mandle nebo kešu oříšky, mohli byste mít problém.
Pekanové ořechy jsou zásobárnou zdraví prospěšných látek.
Když si budete chtít koupit hotové pekanové máslo, čtěte etikety a neberte hned první výrobek, který se namane. Palmový olej, ztužené tuky nebo přidaný cukr určitě nechcete.
Pokud si budete vyrábět vlastní produkt, použijte jedině čerstvé oříšky. Starší pekany (nebo dokonce žluklé) by máslu daly nepříjemnou hořkou pachuť a požitek by byl tentam.
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Jak pekanové máslo využít
Jestli už si našlo cestu do vaší kuchyně, je na čase si říct, co s ním. Pekanové máslo je všestranné a využijete ho ve sladkých i slaných pokrmech.
Můžete ho přimíchat do snídaňové kaše, namazat na vafle nebo lívance, případně na pečivo. Hodí se taky do jogurtu nebo tvarohu, smoothie, do těsta na sušenky a brownies, chutná společně s jablky a hruškami nebo banánovým chlebíčkem.
Je skvělou ingrediencí do nejrůznějších krémů, asijských omáček, salátových zálivek nebo marinád, hlavně na kuřecí a vepřové maso.
Doma si pekanové máslo umícháte ze dvou surovin.
Domácí pekanové máslo? Stačí dvě suroviny!
Kvalitní a čisté pekanové máslo, jehož složením si budete stoprocentně jistí, můžete mít za chvilku.
Co potřebujete: 250 g čerstvých pekanových oříšků a ½ lžičky mořské soli
Jak na to?
- Oříšky nasypejte na plech a pečte je 8 minut v troubě předehřáté na 175 °C.
- Potom je nechte vychladnout (aspoň 15 minut)
- Vychladlé ořechy dejte do kuchyňského robotu a sekacím nožem mixujte na vysoké otáčky. Občas stěrkou setřete stěny nádoby.
- Mixování potrvá 8–12 minut a záleží na vás, jak hladké máslo budete chtít mít – čím déle budete mixovat, tím jemnější texturu bude mít.
- I když budou oříšky v jednom okamžiku vypadat suše a drolivě, nepřidávejte žádný olej.
- Na závěr přisypte připravenou sůl a promixujte.
Budete-li chtít pekanové máslo ještě trošku vyšperkovat, přidejte trošku skořice nebo medu. Až bude hotovo, dejte ho do sklenice a skladujte v lednici. Vydrží tam i několik měsíců.
Připravujete si doma ořechová másla? A které máte nejradši? Dejte nám vědět v diskuzi pod článkem!
Použité zdroje:
- https://cookieandkate.com/pecan-butter-recipe
- https://millicanpecan.com/blogs/nutrition/what-is-pecan-butter
- https://www.healthline.com/nutrition/are-pecans-good-for-you
- https://www.healthline.com/nutrition/peanut-butter-substitute
- www.kaloricketabulky.cz