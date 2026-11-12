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Sněhové pusinky jako z prvorepublikové cukrárny: Křupavý povrch a jemný střed zvládnete i bez teploměru

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Pusinky jsem dlouho považovala za záležitost cukrářů a ne domácích kuchyní. Jenže pak přišel den, kdy mi po pečení dortu zbylo pět bílků, a bylo rozhodnuto. Tenhle recept je jednoduchý, ale má svá pravidla. když je dodržíte, odmění vás dokonale bílými, křehkými pusinkami posypanými mandlemi.
Fotografie k pusinkám

Fotografie k pusinkám

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Cukrárny první republiky to věděly dávno: Pusinky s křupavou slupkou a měkkým středem, které doma zvládneš i bez teploměru
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 18:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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