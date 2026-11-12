Sněhové pusinky jako z prvorepublikové cukrárny: Křupavý povrch a jemný střed zvládnete i bez teploměru

jsem dlouho brala jako něco, co si člověk koupí v cukrárně, ne jako věc na Pusinky obyčejný domácí plech. Pak mi ale po zůstalo pět bílků a najednou nebylo moc o čem přemýšlet. Stála jsem u kuchyňské linky, v ruce metlu, před sebou mísu, a říkala si jen: no, uvidíme. Dopadlo to líp, než jsem čekala. Bílé dortu křehké pusinky s nasekanými mizely tak rychle, že káva se vlastně začala vařit pozdě. mandlemi
Pusinky trochu klamou tělem. Na papíře vypadají skoro směšně
jednoduše: tři suroviny, žádná mouka, žádný tuk, žádná velká cukrářská akrobacie. Jenže pak přijde trouba a s ní trpělivost. Podstatné je pomalé sušení při nízké teplotě. Když se spěchá, sníh snadno ztratí barvu, zežloutne nebo se na povrchu začne nepěkně rosit. Správně usušené pusinky zůstanou světlé, křehké a uvnitř se téměř rozplynou.
Můj tip zní: Dvířka trouby při sušení nechte pootevřená, stačí opravdu úzká škvíra. Klidně do nich zasuňte vařečku, starý kuchyňský trik, který pořád funguje. Vlhkost z bílků musí ven, jinak pusinky zvlhnou a krásně bílá barva začne mizet. Teplotu držte mezi 120 a 130 stupni. Výš bych nešla, protože pak pusinky žloutnou dřív, než si toho všimnete. Recept na křehké sněhové pusinky s mandlemi
Celková délka přípravy: zhruba 2 hodiny Ingredience k přípravě
Pusinková hmota: 5 ks vaječných bílků 175 g pískového cukru 175 g pískového cukru
Dokončení a povrch: 30 g loupaných mandlí, nahrubo nasekané tuk na vymazání plechu Postup přípravy sněhových pusinek s mandlemi
1. Troubu předehřejte na
120 až 130 stupňů, nejlépe na horní a dolní ohřev bez ventilátoru. Plech potřete jen slabou vrstvou tuku, žádné velké mazání není potřeba. Připravte si cukrářský kornout s ozdobnou hvězdicovou špičkou.
2. Mísu i metlu dobře odmastěte. Pomůže papírový ubrousek navlhčený trochou octa nebo citronové šťávy. U bílků se tahle maličkost vyplatí, protože i nepatrná stopa tuku dokáže sníh pokazit.
3.
Bílky začněte šlehat na střední otáčky, až vznikne měkký sníh. Pak přisypte první polovinu cukru (175 g) a šlehejte dál na vysoké otáčky ještě 5 až 7 minut. Hmota má být pevná, lesklá a hustá. Když vytáhnete metlu, špičky by měly stát a nepadat zpátky. Foto: Cooky.cz, Cukrárny první republiky to věděly dávno: Pusinky s křupavou slupkou a měkkým středem, které doma zvládneš i bez teploměru
4. Metlu už odložte a
druhou polovinu cukru (175 g) zapracujte stěrkou. Pomalu, tahy odspodu nahoru. Teď už nešlehejte, vzduch v bílcích je potřeba udržet. Výsledná hmota bude hutná, lesklá a trochu těžší na pohyb stěrkou.
5. Pusinkovou hmotu přendejte do kornoutu a na připravený plech vytlačujte jednotlivé pusinky. Menší kousky se prosuší rychleji, větší mohou zůstat uvnitř trochu vláčné a táhlé, což někomu vyhovuje.
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6. Každou pusinku posypte
nasekanými mandlemi. Opravdu stačí pár kousků. Když jich dáte moc, schovají bílý povrch sněhu a pusinky budou působit těžkopádněji.
7. Plech vložte do trouby a dvířka nechte mírně pootevřená, nejjednodušší je podepřít je vařečkou. Sušte
60 až 75 minut. Hotové pusinky by měly jít z plechu lehce sundat, na dotek mají být suché a křehké.
8. Troubu vypněte a pusinky v ní s pootevřenými dvířky nechte ještě
20 až 30 minut dochladnout. Náhlý přechod z tepla do chladu jim nesedí, mohou pak popraskat. Tipy redakce: Barvení pusinek: Chcete-li barevné pusinky, vmíchejte do hotové hmoty několik kapek gelového potravinářského barviva. Pracujte opatrně stěrkou, žádné prudké míchání. Gelové barvy bývají výraznější než práškové a většinou nenaruší chuť ani strukturu hmoty. Skladování: Upečené pusinky patří do uzavřené plechové krabice nebo dózy a zůstat by měly při pokojové teplotě. Lednice je pro ně špatné místo, nasají vlhkost a změknou. V suchu vydrží křehké až dva týdny. Záměna mandlí: Mandle lze vyměnit za mletý kokos, pistácie nebo vlašské ořechy. U oříšků na povrchu si jen pohlídejte konec sušení, aby nezačaly tmavnout a hořknout. Problém se žloutnutím: Pokud pusinky v troubě žloutnou, je teplota moc vysoká. Snižte ji na 110 stupňů a nechte je sušit delší dobu. Světlý povrch je dobré znamení, že se pusinky suší, a ne pečou. Využití žloutků: Ze zbylých žloutků připravte pudinkový krém nebo je zapracujte do těsta na linecké cukroví. Aspoň se v kuchyni neztratí ani druhá část vajec.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline