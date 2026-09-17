Takhle se šíří Chosen Brick: Íránští hackeři lákají oběti na známé aplikace

Íránští hackeři podle dostupných informací podobnou taktiku používají už delší dobu. V minulosti se vydávali také za Norton Antivirus, a další legitimní programy. Jejich cílem jsou především disidenti, aktivisté a novináři, kteří mohou být kritičtí vůči íránské vládě.
Na hrozbu v úterý společně upozornily Spojené státy a Velká Británie. FBI ve svém bezpečnostním upozornění popisuje, jakým způsobem se útočníci ke svým cílům snaží dostat. Nejprve s nimi navazují kontakt prostřednictvím komunikačních aplikací a vydávají se například za pracovníky technické podpory. V některých případech se zase snaží vystupovat jako někdo, koho oběť zná.
Jakmile si útočník s cílem vytvoří určitý vztah a získá jeho důvěru, snaží se ho přesvědčit ke stažení a otevření souboru, který na první pohled působí důvěryhodně. Jako návnadu hackeři využívali například aplikace pro tvorbu videí Pictory a RunwayML, ale také právě již zmíněný Norton, KeePass, Telegram nebo dnes již dávno nepodporovaný Adobe Flash Player. V jiných případech oběti dostaly falešný výsledek vyšetření magnetickou rezonancí, který měl sloužit k jejich nalákání na škodlivý soubor - což je mimo jiné celkem humorný způsob.
Stažený soubor následně nainstaluje Chosen Brick. Zajímavé je, že tento malware se podle FBI zaměřuje výhradně na počítače s Windows, nikoli na mobilní zařízení. „Ve všech dosud pozorovaných případech byl malware zaměřen výhradně na operační systém Windows,“ uvedla FBI.
Chosen Brick přitom není jen jednoduchý program určený ke krádeži jednoho typu dat. Obsahuje několik funkcí, které útočníkům umožňují poměrně podrobně sledovat činnost napadeného počítače. Malware dokáže například pořizovat snímky obrazovky, přistupovat k mikrofonu a nahrávat zvuk nebo získávat data ze zpráv uložených v internetových prohlížečích. Dokáže také stahovat a instalovat další škodlivé komponenty.
V některých případech útočníci využili třeba funkci pro snímání obrazovky k získání osobních údajů oběti. Ty následně zveřejnili, aby ji mohli dále obtěžovat nebo zastrašovat. Podle britského National Cyber Security Centre (NCSC) se osobní údaje některých dřívějších obětí Chosen Brick objevily také na proíránských únicových webech. To může podle úřadu představovat další riziko pro jejich osobní bezpečnost.
Celý útok tak podle dostupných informací neslouží pouze ke klasické kybernetické špionáži. Jde tu také o zastrašování lidí, kteří vystupují proti íránské vládě, a potlačování některých aktivit.
Chosen Brick kromě jiného umí obejít vestavěnou ochranu Windows Defender, což asi není žádné překvapení vzhledem k úrovni této ochrany. Každopádně FBI vždy ve svém upozornění zároveň uvádí několik kroků, které mohou uživatelé podniknout, pokud mají podezření, že se jejich počítač stal terčem podobného útoku.
Je určitě nezbytné používat aktualizovaný antivirový nebo antimalwarový software (alespoň nějaký) a pravidelně provádět kontroly zařízení. FBI zároveň doporučuje nestahovat aplikace z neoficiálních zdrojů a neotevírat divné soubory, které uživateli někdo pošle prostřednictvím komunikačních aplikací. Někdo by si mohl myslet, že zrovna on nic podobného neudělá, ale naneštěstí velká množina uživatelů tuto chybu pořád opakuje.
FBI sice podrobněji nepopisuje postup odstranění Chosen Brick z napadeného počítače, v případě potvrzené infekce je určitě ideální offline režim a továrního nastavení. To by mělo škodlivý software z počítače odstranit, zároveň je ale nutné počítat se ztrátou dat, pokud nejsou předem zálohována.