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Takhle se šíří Chosen Brick: Íránští hackeři lákají oběti na známé aplikace

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FBI varuje před íránskými hackery, kteří prostřednictvím fakeových aplikací šíří spyware nazvaný Chosen Brick. Útočníci se snaží své oběti oklamat, aby si stáhly programy vydávající se například za správce hesel KeePass nebo komunikační aplikaci Telegram...
Takhle se šíří Chosen Brick: Íránští hackeři lákají oběti na známé aplikace

Takhle se šíří Chosen Brick: Íránští hackeři lákají oběti na známé aplikace

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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