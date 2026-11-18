Grand Theft Auto VI se blíží k vydání a Rockstar Games překvapil dalšími podrobnostmi. Tentokrát se zaměřil na počasí, které má v novém Vice City a jeho okolí hrát mnohem výraznější roli. Nejde přitom pouze o působivější oblohu nebo realistické kapky deště. Bouře, mlha a prudké lijáky mají ovlivňovat viditelnost a výrazně měnit atmosféru jednotlivých oblastí.
Novinky se objevily 16. listopadu prostřednictvím americké meteorologické stanice The Weather Channel. Ta ve spolupráci s Rockstarem zveřejnila šest nových snímků doplněných předpovědí počasí pro fiktivní stát Leonida. Neobvyklá prezentace zároveň přinesla konkrétní informace přímo od vývojářů.
Nobody knows weather like we do. That’s why @rockstargames gave us an exclusive look at the forecast for Leonida and the dynamic weather in GTAVI. “Grand Theft Auto VI takes place in Leonida – a fictional world inspired by modern-day Florida, a landscape with one of the most unpredictable weather systems in the US. To match the fidelity of all aspects of what is the deepest, most immersive take on the Grand Theft Auto series yet, we had to completely reimagine our in-game weather systems to feel more localized, persistent, and above all dynamic. Weather can range with everything from clear blue skies to towering vertiginous cumulonimbus clouds, grounding players in a world through weather we hope Florida locals - and new visitors to Leonida - can appreciate.” – Owen Shepherd, VP of Art: Light and Rendering, Rockstar Games. Welcome to Leonida. 🌴— The Weather Channel (@weatherchannel) November 16, 2026
Silný déšť zkomplikuje řízení, bouře schovají aligátory
Zajímavé podrobnosti přicházejí především z oblasti Leonida Keys. Prudké lijáky zde mají natolik zhoršovat viditelnost, že řidičům při orientaci pomohou odrazky umístěné na některých silnicích. Meteorologická předpověď dokonce s typickým humorem Rockstaru doporučuje nechat si opravit světlomety v autoservisu Coastal Auto Care.
Ještě nepříjemnější podmínky čekají návštěvníky bažinaté oblasti Pelican Valley. Bouřky zde mají zhoršovat přehled o okolí, takže bude obtížnější zahlédnout aligátory ukryté ve vodě. Na pobřeží South Ocean Beach zase dorazí hustá mlha od oceánu, která dokáže zahalit místní hotely a výškové budovy.
Odlišné počasí čeká také oblast Gambit Bay, kde vysoká vlhkost vytváří nízko položenou mlhu. Tropické bouře se objeví i nad vodou v okolí podniku Rusty Anchor. Další snímek zachycuje déšť a silný vítr u Key Lento.
Rockstar musel systém počasí kompletně přepracovat
O technickém zpracování promluvil Owen Shepherd, viceprezident Rockstar Games odpovědný za výtvarnou stránku osvětlení a renderingu. Podle jeho vyjádření bylo nutné herní počasí kompletně přepracovat, aby působilo lokálně, přetrvávalo v jednotlivých oblastech a dynamicky se měnilo.
Inspirací se stal skutečný americký stát Florida, jehož klima je známé prudkými bouřemi a rychlými změnami počasí. Vývojáři chtějí, aby hráči tento charakter prostředí pocítili také při průzkumu Leonidy.
Zatím ovšem není potvrzeno, jak daleko zasáhnou změny počasí do samotných herních mechanismů. Nová prezentace ukazuje zejména viditelnost a rozdílné podmínky v jednotlivých lokalitách. Nejde tedy o potvrzení například fyzikálního poškozování budov během hurikánů.
Grand Theft Auto VI vychází 19. listopadu 2026 o půlnoci v 0:00, takže buďte připravení. V redakci vám všem, kteří máte staženo, přejeme příjemné hraní a zážitky.