Celerová je trochu potvora. Dáte moc celeru a začne štípat, navíc překřičí všechno ostatní. Přidáte víc pomazánka , než je zdrávo, a najednou je po lehkosti. Tahle verze s majonézy mrkví a sýrem je klidnější, svěží, hotová za chvíli a po krátkém odležení v lednici chutná ještě líp.
U
se mi dlouhodobě vyplácí jednoduchý trik: celeru nastrouhat ho co nejjemněji a hned ho zakápnout citronem nebo limetkou. Dělá se to i u řady jiných celerových pomazánek, protože kyselina zeleninu trochu usměrní a chuť se pak líp rozvine. Někdo do základu dává vejce natvrdo, jiný jablko, občas se přimíchá zakysaná smetana. Tady bych to ale zbytečně nepřidával. Mrkev a sýr bohatě stačí. Recept na celerovo-mrkvovou pomazánku se sýrem
Doba přípravy: 20 minut + alespoň 30 minut odležení v lednici Co potřebujeme
Základ pomazánky: 1/2 menší bulvy celeru 1 větší mrkev 1 cibule 2 lžíce majonézy Gouda podle chuti sůl pepř 1 až 2 lžičky limetkové nebo citronové šťávy
Na ozdobení: 1 vařené vejce několik snítek čerstvé petrželky Postup přípravy svěží celerovo-mrkvové pomazánky se sýrem
1.
Celer i mrkev oloupejte a nastrouhejte najemno do mísy. Tady se hrubé struhadlo moc nehodí. Výsledek má držet pohromadě, ne se chovat jako strouhaný salát, který se sype z krajíce.
2.
Cibuli nakrájejte opravdu nadrobno a krátce ji přelijte horkou vodou. Stačí chvilka. Ztratí část ostrosti a v pomazánce pak nebude zbytečně trčet.
3.
Tvrdý sýr nastrouhejte také najemno. Dobře funguje Gouda, Eidam nebo jiný podobný sýr, který pomazánce přidá plnější chuť, ale nepřebere celé řízení.
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4. K nastrouhané zelenině dejte
majonézu, spařenou cibuli a připravený sýr. Promíchejte důkladně, klidně odspodu a několikrát, aby se suroviny spojily do kompaktní směsi.
5. Dochuťte
solí, pepřem a limetkovou nebo citronovou šťávou. S kyselinou opatrně, přidávejte ji po částech. Nemá z pomazánky vyskočit jako první, jen srovná celer a dodá mu živější chuť.
6. Hotovou pomazánku dejte nejméně na
30 minut do lednice. Před podáváním ji ozdobte vejcem a petrželkou. Hodí se na čerstvý chléb, rohlík i na topinky. Foto: Cooky.cz, Nenápadný kořen, velké překvapení: Celerová pomazánka je levná, svěží a na chlebu zmizí dřív, než stihnete namazat další krajíc
TIP: Pokud chcete jemnější výsledek, nahraďte část majonézy zakysanou smetanou. Jde to dobře. Jen je potřeba počítat s tím, že majonéza drží chuť o něco pevněji a pomazánka pak působí výrazněji. Často kladené otázky o celerové pomazánce
Musí se celer předem vařit?
Ne, vařit se nemusí. Používá se syrový. Podstatné je nastrouhat ho najemno, jinak bude v pomazánce tvrdý a chuťově až moc výrazný.
Jak dlouho vydrží v lednici?
Nejlepší je v den přípravy a ještě následující den. V dobře uzavřené krabičce počítejte zhruba s 24 až 48 hodinami.
Dá se přidat i vejce dovnitř?
Ano, dá. V jiných běžných receptech se používají 3 až 4 vejce natvrdo. Hodí se hlavně tehdy, když chcete pomazánku hutnější a sytější.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline