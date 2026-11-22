Hodiny v kleci ukazovaly 4:58 druhého kola. O výsledku hlavního zápasu večera v Dauhá nerozhodly bodovací lístky, ale jediná závěrečná sekvence. Jiří Procházka, 34letý český bojovník polotěžké váhy do 93 kg s bilancí 32-7-1, zůstal na zemi. Navajo Stirling, neporažený novozélandský bojovník stejné divize, si odnesl 12. výhru v profesionální kariéře. O den později se objevilo Procházkovo video, ve kterém mluví o formě, o taktice a o tom, že takhle už ne. Redakce MMAmag vedle jeho slov postavila rozhovor, který poskytl tři dny před zápasem.
Do konce kola zbývaly dvě vteřiny
Turnaj UFC Fight Night 294: Prochazka proti Stirlingovi se konal 21. listopadu 2026 v katarském Dauhá a jeho hlavní zápas skončil knockoutem po úderech ve 2. kole, 4:58. Z výsledkového záznamu na Sherdogu, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že souboj ukončil rozhodčí Marc Goddard. Procházka šel do klece s bilancí 32-6-1 a odešel s 32-7-1. Stirling vylepšil 11-0 na 12-0.
Na číslech je vidět, kdo večer řídil. Statistické weby CageMetrics a Cage Nightly, které jako zdroj dat uvádějí UFC Stats, připisují Stirlingovi 51 celkových úderů proti 26 Procházkovým a 48 signifikantních proti 23. Jediný knockdown zápasu mají v přepisu zapsaný rovněž na Stirlingově straně, a to ve druhém kole. Sport.cz přitom napsal, že Procházka soupeře v úvodním kole poslal na zem.
Co se mu v hlavě odehrávalo před osudnou sekvencí, popsal ve videu, které citovala česká média o den později.
Vzkaz z hotelu a jedna výmluvná věta
Podle TN.cz natočil Procházka video po návratu na hotel a zveřejnil ho na sociálních sítích; přepis vyšel 22. listopadu 2026. „Ještě jednou gratuluji soupeři, skvěle mě dostal,“ začal. Pak přidal vysvětlení: „Cítil jsem se připravený a ve formě. Možná jsem se moc soustředil na taktiku, a ne na tlačení na soupeře.“ Sport.cz ze stejného videa cituje i přiznání „Musím se na zápas ještě jednou podívat.“
Závěr patřil slibu. „Je tu hodně práce, může to být mnohem lepší. Takhle už ne! Takhle už ne! Udělám cokoliv, věřte mi,“ zní přepis TN.cz, Sport.cz tutéž pasáž uvádí ve znění „Takhle už nikdy!“. Konkrétní změnu tréninku, týmu ani stylu k tomu Procházka nepřipojil.
Tři dny předtím zněl jinak. V rozhovoru pro Times of India z 18. listopadu 2026 mluvil o „jiném Jiřím“ a o práci se starými návyky. Redakce MMAmag pasáž z tohoto rozhovoru převedla do češtiny: „Šlo o odstranění některých mých starých návyků. Možná nejde o zrušení celého starého stylu nebo starého Jiřího, ale spíš o posunutí na další úroveň.“
Před zápasem tedy sliboval chytřejší verzi sebe sama, po něm mluvil o tom, že taktiky bylo moc. Je to jeho výklad vlastní porážky, ne verdikt statistiky. Obě poslední prohry navíc spojuje jedna novozélandská adresa.
Co mají Ulberg se Stirlingem společného
V profesionální bilanci na Sherdogu redakce MMAmag prošla řádek po řádku všechny zápasy od roku 2012 a dvě porážky za sebou tam Procházka nikdy neměl. Prohry z let 2012, 2013, 2015, 2023 a 2024 vždy oddělila výhra nebo celá vítězná série. Teď stojí vedle sebe dvě: titulový souboj s Carlosem Ulbergem 11. dubna 2026 a Stirling 21. listopadu 2026. Mezi nimi je 224 dní, tedy 7 měsíců a 10 dní.
Obě skončily knockoutem a obě způsobil bojovník z jednoho novozélandského týmu. Sherdog uvádí u Stirlinga tým City Kickboxing, ve kterém podle oficiálního výpisu UFC trénuje i Ulberg. Na tuhle souvislost upozorňoval Procházka sám už před zápasem.
Vítěz pak v rozhovoru v kleci mluvil o respektu. V přepisu TN.cz z 21. listopadu 2026 Stirling říká: „On je skvělý zápasník. Všechen respekt. Je to rozhodně jeden z nejlepších zápasníků, proti kterým jsem stál.“ V anglické verzi, kterou přinesl server MMA Fighting, dodal, že Procházka byl velmi nebezpečný a on sám musel zůstat klidný. Mnohem dražší než samotný večer v Dauhá ale bude pro Procházku to, co s ním udělá oficiální tabulka polotěžké divize.
Účet za jeden úder teprve přijde
Tady se čísla rozcházejí. Oficiální výpis žebříčku UFC před zápasem uváděl Procházku na 2. místě polotěžké divize a Stirlinga na 5. místě, Sport.cz psal o Procházkovi jako o 3. muži divize a server theScore pracoval s pořadím 3 a 7. V obou verzích platí totéž: Procházka prohrál s níže postaveným a neporaženým soupeřem, a to knockoutem.
Šampionem UFC byl v roce 2022, kdy 12. června na turnaji UFC 275 porazil Glovera Teixeiru submisí škrcením zezadu v 5. kole, 4:32. Pás od té doby zpět nezískal. Oznámení dalšího soupeře ani termínu k 22. listopadu 2026 nepřišlo, zůstává jen jeho vlastní věta o práci, která je před ním. Zůstává otázka, se kterou si žebříček neporadí.
Dvě vteřiny, které se počítají v měsících
GLOSA Knockout v čase 4:58 má zvláštní vlastnost: trvá okamžik, ale platí se za něj v měsících. Procházka celou kariéru fungoval jako bojovník, kterého porážka nakopla a po které přišla výhra. Ten vzorec se poprvé neopakoval. Nové na celé věci není samotná prohra, ale ta série.
Jeho vlastní vysvětlení, tedy moc taktiky a málo tlaku, zní jako přesný opak toho, co sliboval tři dny předtím. Chytřejší verze sebe sama se v Dauhá potkala s Novozélanďanem, který jen zůstal klidný a počkal si. Dvě vteřiny před gongem bylo hotovo; co s nimi Procházka udělá, se neukáže na sociálních sítích, ale až za měsíce práce v tělocvičně.
ATRAKTIVNÍ TITULEK (OG:title): Dvě vteřiny před gongem a konec. Procházka vzkázal: Takhle už ne
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková