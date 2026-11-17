Umělá inteligence potřebuje stále více elektřiny a technologické společnosti začínají hledat řešení mimo tradiční energetiku. Jednou z největších sázek jsou malé modulární jaderné reaktory. Spojené státy nyní udělaly významný krok k jejich širšímu využití. Americký jaderný regulátor NRC vydal 9. listopadu 2026 povolení k výstavbě čtyř reaktorů Xe-100 společnosti X-energy v Texasu.
Projekt nazvaný Long Mott Generating Station vzniká ve spolupráci s chemickým koncernem Dow v průmyslovém areálu Seadrift. Jde o první americké povolení k výstavbě pokročilého jaderného zařízení určeného přímo pro průmyslový provoz. Reaktory zatím elektřinu nevyrábějí a Dow ještě musí rozhodnout o samotné investici do výstavby.
Čtyři reaktory mají výkon 320 MW
Každý modul Xe-100 je navržen pro elektrický výkon 80 MW, případně tepelný výkon 200 MW. Čtveřice tak může nabídnout až 320 MW elektrického výkonu. Pro Dow je ovšem zásadní také vysokoteplotní pára potřebná při chemické výrobě. Nové zařízení má nahradit část dosluhujících energetických zdrojů továrny.
Technologie se liší od běžných jaderných elektráren. Namísto vody využívá k přenosu tepla helium a pracuje s palivem TRISO, jehož částice jsou uzavřeny v několika ochranných vrstvách. Vývojáři počítají s provozní životností elektrárny 60 let a první dodávky energie plánují na začátek třicátých let.
Amazon sází na jádro, odborníci však varují
O podobné reaktory se výrazně zajímá Amazon, který do X-energy investoval už v roce 2024. Společnosti spolupracují na možnosti nasazení více než 5 GW jaderného výkonu do roku 2039. První společný projekt s energetickou společností Energy Northwest ve státě Washington počítá se čtyřmi reaktory o souhrnném výkonu 320 MW a možností dalšího rozšíření.
Právě stabilní dodávky elektřiny představují pro datová centra zásadní výhodu. Nové jaderné zdroje by mohly pomoci pokrýt rostoucí spotřebu výpočetní infrastruktury bez přímých emisí oxidu uhličitého při výrobě elektřiny.
Nadšení však nesdílejí všichni. Edwin Lyman, ředitel programu jaderné bezpečnosti organizace Union of Concerned Scientists, kritizoval rozhodnutí NRC kvůli podle něj nedořešeným bezpečnostním otázkám. Upozornil zejména na absenci klasické ochranné obálky reaktoru a závislost bezpečnosti na odolnosti jaderného paliva. Regulátor naopak dospěl k závěru, že výstavbu lze za stanovených podmínek povolit.
V USA navíc stále není v komerčním provozu žádný malý modulární reaktor. Texaský projekt proto představuje především důležitý test, zda se slibovaná technologie dokáže prosadit také mimo výkresy a investiční prezentace. Samotné povolení k výstavbě ještě neznamená souhlas s provozem. Ten bude vyžadovat další schválení.