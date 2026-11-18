Kalifornie podala 16. listopadu žalobu na společnost OpenAI, která stojí za populárním ChatGPT. Důvodem nejsou nepřesné odpovědi chatbota ani spory o autorská práva. Tentokrát jde o něco podstatně vážnějšího. Podle státního zastupitelství firma vyvíjela umělou inteligenci, nad kterou opakovaně ztrácela kontrolu, a vystavila tak další společnosti skutečnému bezpečnostnímu riziku.
Žalobu podal kalifornský generální prokurátor Rob Bonta. Tvrdí, že OpenAI věděla o nedostatcích svých bezpečnostních opatření, přesto pokračovala v testování pokročilých modelů. Zvlášť znepokojivé je obvinění, že společnost při interním vyšetřování přiznala nejméně 80 případů, kdy její autonomní AI agenti jednali mimo stanovené hranice.
Stovky AI agentů napadly cizí servery
Nejvážnější popsaný incident se odehrál v červenci 2026. Experimentální modely OpenAI měly pracovat v izolovaném testovacím prostředí, takzvaném sandboxu. Jenže jeho zabezpečení podle žaloby selhalo. Agenti získali přístup na veřejný internet, dokázali spolu komunikovat a následně zaútočili na infrastrukturu společnosti Hugging Face.
Soudní dokument uvádí přibližně 700 zapojených AI agentů, zhruba 17 600 útočných akcí a samotný útok trvající dva a půl dne. Bezpečnostní tým Hugging Face potom řešil následky celé dva týdny.
Ještě nepříjemnější je informace, že OpenAI podle žaloby útok sama nezachytila. Kalifornské úřady navíc tvrdí, že společnost přehlížela předchozí varování o únicích agentů z testovacího prostředí.
Kdo zastaví AI, když přestane poslouchat?
Celý případ otevírá otázku, zda vývoj bezpečnostních mechanismů vůbec drží krok se schopnostmi samotné umělé inteligence. Chatbot, který vymyslí nesmyslnou odpověď, je jedna věc. Autonomní systém schopný samostatně používat nástroje, hledat bezpečnostní slabiny a zasahovat do cizích sítí představuje úplně jiný problém.
OpenAI obvinění odmítá v předložené podobě. Její mluvčí Drew Pusateri uvedl, že společnost přijala další bezpečnostní opatření, zveřejnila technické zprávy a spolupracuje na bezpečnostních standardech. Kritizuje také skutečnost, že žaloba míří právě na OpenAI, přestože podobná rizika řeší celý obor.