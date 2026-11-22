Bodyguardka (Guarding Stars)
Blair ze Super drbny a Dean z
Gilmorových děvčat v jedné romantické komedii? Leighton Meester a Jared Padalecki si zahráli ve vánočním příběhu Bodyguardka vycházejícím ze stejnojmenného bestselleru spisovatelky Katherine Center z roku 2022. Právě nadšení čtenářů na sociálních sítích bylo jedním z hlavních důvodů, proč se režisérka Elizabeth Allen Rosenbaum rozhodla do adaptace pustit.
Profesionální osobní strážkyně Hannah dostane na starost akčního herce Jacka Stapletona. O Vánocích se společně vydají na ranč v Montaně. Aby ho ochránila, musí před jeho rodinou předstírat, že jsou pár. Jenže hranice mezi pracovní povinností a skutečnými city začíná nebezpečně mizet. Ve snímku se také objeví Andie MacDowell nebo country zpěvák Walker Hayes, pro kterého jde o herecký debut.
Neségry (Steps)
Podívat se z jiného úhlu na známou a všemi oblíbenou pohádku chce notnou dávku odvahy. Převrátit totiž smýšlení o Popelce a jejích sestrách nebude tak jednoduché. Animovaný film Neségry dává prostor postavám, které dosud stály ve stínu hlavní hrdinky.
Lilith se chce zbavit nálepky záporné postavy, a tak ukradne kouzelnou hůlku kmotřičky víly. Její plán má ale spoustu trhlin, kterých využije proradná Priscilla a získá království do vlastních rukou. Lilith musí spojit síly se samotnou Popelkou, aby společně napravily napáchané škody.
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Lilith namluvila Zlatým glóbem ověnčená Ali Wong, její sestru Margot Stephanie Hsu a Popelku
Amanda Seyfried. Kmotřičce víle propůjčila hlas Bette Midler, zatímco prince namluvil Daniel Radcliffe. V dalších rolích uslyšíme také Petera Dinklage nebo Nikki Glaser. Na filmu se jako producentka podílela Amy Poehler, kterou diváci znají také jako hlas Radosti z animáku V hlavě. Režie se ujali Alyce Tzue a John Ripa, jenž pracoval také na animovaném filmu Raya a drak.
Cesta smutku (The Blue Road)
Jihokorejský kriminální
thriller Cesta smutku vycházející z komiksu Blue Road propojuje vyšetřovatele z Japonska a Jižní Koreje, kteří se musí spojit a dopadnout brutálního vraha. Ten za sebou zanechává znetvořená těla a záhadné vzkazy, které naznačují, že jednotlivé případy spolu úzce souvisejí. Za seriálem stojí Han Jun-hee, režisér a scenárista známý především díky oceňovanému netflixovskému seriálu Dezertér. V osmi dílech se představí jihokorejský herec Son Suk-ku a japonská hvězda Eita Nagayama.
Primetime Preacher$: Zlatý věk televizních kazatelů (Primetime Preacher$)
V osmdesátých letech dokázali ovládnout televizní obrazovky, oslovovat miliony věřících a budovat obrovská mediální impéria. Američtí televizní kazatelé se postupně stali nejen náboženskými autoritami, ale také významnými hráči v politice a veřejném životě. Téměř dvouhodinový dokument Primetime Preacher$: Zlatý věk televizních kazatelů se zaměřuje na tři nejvýraznější osobnosti této éry – Jima Bakkera, Jerryho Falwella a Jimmyho Swaggarta.
Snímek natočil Joe Berlinger, který byl nominován na Oscara a stojí například za oceňovanou dokumentární sérií Ztracený ráj nebo snímkem Metallica: Some Kind of Monster. Mezi producenty se objevuje herec
Jason Bateman.
Jménem mého syna (On Behalf of My Son)
Je těžké omluvit se za něco, co jste sami nezavinili. Právě s tím se musí vypořádat pětasedmdesátiletá Vicentina, jejíž život se obrátí vzhůru nohama po tragické autobusové nehodě. Za volantem seděl její syn Wesley, který při havárii zemřel spolu s dalšími cestujícími.
Když se začnou objevovat teorie, že nehodu způsobil úmyslně, čeká ji nejen vyrovnávání se s vlastní bolestí. Začne v ní také klíčit otázka, co se vlastně stalo. Vicentina se rozhodne vyhledat rodiny všech obětí a osobně se jim omluvit. Brazilské drama Jménem mého syna napsal a natočil brazilský režisér Gabriel Martins, autor festivaly oceňovaného filmu Mars jedna. Hlavní roli ztvárnila Rejane Faria.
Altruisti (The Altruists)
Sam Bankman-Fried a Caroline Ellison patřili k nejvýraznějším tvářím kryptoměnového boomu. On vybudoval burzu FTX a stal se jedním z nejmladších miliardářů světa, ona stanula v čele jeho investiční společnosti. Jejich hvězdná kariéra ale skončila velkolepým pádem. V roce 2022 se ukázalo, že za úspěchem firmy se skrývá obrovský podvod a miliardy dolarů, o které přišli její zákazníci. Oba nakonec stanuli před soudem a byli odsouzeni.
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V hlavních rolích osmidílné minisérie vycházející z investigativních článků New York Magazine se představí Anthony Boyle a
Julia Garner. Velice zajímavé je produkční zázemí, kde mezi výkonnými producenty najdeme Baracka a Michelle Obamovy, kteří se na projektu podíleli prostřednictvím své společnosti Higher Ground Productions.
Chlebíkův salon krásy – 5. řada (Bread Barbershop)
Animovaný seriál Chlebíkův salon krásy si postupně vybudoval mezinárodní publikum a nyní přichází už s pátou řadou. První řada se v Jižní Koreji objevila už v roce 2019 a popularitu sbírala hlavně na YouTube a TikToku, kde nasbírala stovky tisíc odběratelů a miliony zhlédnutí. Z původně televizního projektu se stal dětský fenomén, který se rozrostl o hračky, knihy a další licencované produkty.
Hlavní hrdina je talentovaný pekař, mistr proměn a provozní salonu. Cupcaky, dortíky a další zákusky k němu přicházejí nejen kvůli novému vzhledu, ale často také proto, že potřebují poradit s každodenními starostmi. Nové epizody páté řady přinášejí další samostatné příběhy jednotlivých sladkých postaviček.
Foto: Netflix Bitkaři (Brawlers)
Pro své čtyřnohé mazlíčky bychom udělali všechno. Naïm potřebuje sehnat peníze na nákladnou léčbu svého psa, a tak přijme nabídku, která má k běžnému zaměstnání opravdu daleko. Přidá se k nelegální službě Hello Brawl, jejíž pracovníci za úplatu řeší cizí spory – pěstmi.
Z obyčejného milého chlapíka se tak v okamžiku stává obávaný rváč, který musí v marseillských ulicích předvést, co v něm skutečně je. Francouzská akční komedie kombinuje drsný pouliční humor, souboje a netradiční motiv oddanosti domácímu mazlíčkovi. V hlavní roli se představí Nassim Lyes, kterého diváci mohou znát například z akčního filmu Farang.
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Sedmidílná kriminální minisérie vychází z knih argentinského novináře a historika Marcela Larraquyho a vrací se do sedmdesátých let, kdy Argentinu sužovalo politické násilí, únosy a střety různých mocenských skupin. Její ústřední postavou je Aníbal Gordon, skutečný zločinec, který se postupně zapletl do násilných operací polovojenských organizací a stal se obávanou postavou tehdejší Argentiny. Hlavní roli ztvárnil Rodrigo de la Serna, kterého si čeští diváci mohou pamatovat především jako Palerma ze seriálu Papírový dům.
Zákon bestií (The Law of Beasts)
Případ Mariusze Trynkiewicze, jednoho z nejznámějších sériových vrahů v historii Polska, otřásl celou zemí. Jeho zločiny vyvolaly v roce 1988 obrovský společenský rozruch a o čtvrtstoletí později přispěly k debatě, která vedla ke vzniku zvláštní právní úpravy umožňující umístit některé mimořádně nebezpečné pachatele do detenčního zařízení i po odpykání trestu. Právě tato skutečná kauza se stala inspirací pro čtyřdílné drama Zákon bestií.
Příběh sleduje vyšetřovatelku Annu Bersz a psychiatričku Agnieszku Grabskou, které se po letech znovu setkávají nad případem odsouzeného vraha blížícího se k propuštění. Obě hlavní postavy jsou fiktivní, stejně jako jejich osobní příběh a přátelství.
Bitva o nákupák (Win the Mall)
Kdo by nechtěl mít celé obchodní centrum jen pro sebe a ještě k tomu vyhrát milion dolarů? V nové reality show Bitva o nákupák se takový sen stává soutěžní disciplínou. Deset týmů zkušených nakupujících se nastěhuje do skutečného obchodního centra, kde musí získat kontrolu nad co největším počtem obchodů, ale také budovat výhodná spojenectví a především přechytračit soupeře.
Pořadem provází americká influencerka Haley Baylee, která se proslavila svými módními a komediálními videi na sociálních sítích. Mezi speciálními hosty se objeví například Jonathan Van Ness, Keith Lee nebo Lilly Singh.
Valentina a 12 znamení (Valentina and the 12 Signs)
Brazilská romantická série Valentina a 12 znamení přináší poměrně originální způsob, jak se vypořádat se zlomeným srdcem. Hlavní hrdinka Valentina se rozhodne, že místo dalšího zklamání vyzkouší randění podle astrologie. Jejím cílem je poznat muže každého znamení a zjistit, jestli jí hvězdy konečně přivedou do cesty toho pravého.
Seriál vznikl podle románu brazilské spisovatelky Ray Tavares, která se podílela také na scénáři. Do osmidílné adaptace byla do hlavní role obsazena Giovanna Grigio, kterou si diváci pamatují například z brazilské verze seriálu Rebelové.
Mike Ward: Modest
Kanadský komik Mike Ward rozhodně nepatří mezi ty, kteří by se při svých vystoupeních drželi zkrátka. Jeho humor je ostrý, provokativní a často překračuje hranice a je jen na divácích, jak to přijmou. Ward patří k nejvýraznějším osobnostem quebecké stand-upové scény a jeho jméno se v minulosti dostalo dokonce až k Nejvyššímu soudu Kanady.
Důvodem byl dlouholetý právní spor vyvolaný jeho vtipy o mladém zpěvákovi Jérémy Gabrielovi. Případ otevřel zásadní otázku, kde končí svoboda projevu komika a začíná právo veřejně známého člověka na důstojnost. Nejvyšší soud Kanady v roce 2021 nakonec rozhodl, že Wardovy výroky v tomto případě nepředstavovaly diskriminaci podle quebecké Charty lidských práv, a proto tribunál neměl pravomoc případ řešit. Ve vystoupení Modest se věnuje mimo jiné randění po rozvodu a nejrůznějším životním impulzům.
Zdroje: TUDUM, Netflix Media Center, WelCon, SCC, ČSFD