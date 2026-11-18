Firmy investují do umělé inteligence obrovské prostředky, ale stále častěji zjišťují, že její skutečné provozní náklady podcenily. Nový výzkum Capgemini Research Institute ukazuje, že 59 % vrcholových manažerů zaznamenalo za posledních dvanáct měsíců výrazně vyšší výdaje na AI, než jejich společnosti původně plánovaly. U organizací, které rozpočet překročily, byly náklady v průměru o 24 % vyšší. Přibližně každá pátá společnost překročila plán dokonce o více než 30 %.
Průzkum proběhl v září 2026 mezi 500 vedoucími pracovníky velkých společností s ročními tržbami přesahujícími miliardu dolarů. Zahrnoval deset zemí a třináct odvětví. Obavy z nákladů na AI přiznává 53 % respondentů, zatímco před rokem to bylo 45 %.
Levnější model ještě neznamená levnější provoz
Překvapivý je především důvod rostoucích výdajů. Přestože ceny za zpracování tokenů u řady jazykových modelů klesají, celkové náklady firem tím automaticky neklesají. Samotné dotazy a generované odpovědi totiž představují pouze část výsledného účtu.
Společnosti musí zaplatit také integraci technologie do svých systémů, kontrolu výstupů, opravy chyb nebo dohled nad bezpečností a pravidly používání. Pouze přibližně třetina oslovených manažerů dokáže s jistotou odhadnout nepřímé náklady spojené s provozem AI. Polovina navíc připouští, že se výdaje schvalují bez dostatečného přehledu o jejich celkové výši.
Problém už má konkrétní finanční následky. Dvě třetiny organizací, které překročily plánovaný rozpočet na AI, zaznamenaly negativní dopady, například nižší volné peněžní toky nebo omezení jiných výdajů.
Firmy začínají řešit, zda se jim AI vůbec vyplatí
Výzkumníci upozorňují ještě na jednu slabinu. Mnoho společností sice sleduje, kolik za umělou inteligenci utratí, ale nedokáže tyto částky přímo propojit s ověřitelnými obchodními výsledky. Ukazatel označovaný jako AI Yield, který zohledňuje skutečnou hodnotu výsledku po odečtení všech souvisejících nákladů, počítá pouze pětina organizací.
Podle Volkera Dariuse, generálního ředitele Capgemini Invent, proto firmy musí hodnotit náklady, kvalitu i obchodní přínos společně. Nestačí pouze hlídat cenu technologie.
Změnit se má také způsob využívání umělé inteligence. Více než tři pětiny respondentů očekávají, že jejich společnosti během následujícího roku začnou kombinovat různé AI modely podle ceny, schopností a konkrétního úkolu. Ne každá činnost totiž potřebuje nejvýkonnější a nejdražší řešení.
Firmy stále intenzivněji nasazují technologii, od které očekávají vyšší produktivitu a úspory. Část z nich ale zatím nedokáže přesvědčivě doložit, zda jim umělá inteligence skutečně vydělává více, než kolik stojí.