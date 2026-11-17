Grand Theft Auto VI patří k nejočekávanějším hrám posledních let a její vydání 19. listopadu 2026 se rychle blíží. Vedle grafiky a velikosti herního světa hráče zajímá také to, kolik času ve Vice City skutečně stráví. Nové informace naznačují, že dokončit příběh bude jedna věc, ale vidět všechno, co hra nabízí, něco úplně jiného.
Podle Toma Hendersona, šéfredaktora serveru Insider Gaming, má hlavní kampaň GTA 6 trvat přibližně 50 hodin. Hráči během ní údajně absolvují téměř 100 misí rozdělených do pěti kapitol. Henderson vychází z informací od lidí obeznámených s délkou hry. Rockstar Games však tyto údaje oficiálně nepotvrdil.
Příběh GTA 6 může být delší než v GTA 5
Padesát hodin rozhodně není málo. Pro srovnání, dokončení hlavní příběhové linie Grand Theft Auto V zabere podle hráčských statistik HowLongToBeat přibližně 32 hodin. Red Dead Redemption 2 se pohybuje okolo 50 hodin, takže by se novinka délkou příběhu přiblížila právě westernovému hitu z roku 2018.
Zajímavé je také dřívější vyjádření Roba Nelsona, jednoho z vedoucích pracovníků Rockstar North. V rozhovoru pro The New York Times uvedl, že mu únorové dohrání GTA 6 zabralo přibližně 80 hodin. Nevěnoval se ovšem pouze hlavnímu příběhu. Plnil také vedlejší úkoly, z nichž některé měly dopad na vyprávění.
Obě čísla si tedy neodporují. Zatímco 50 hodin představuje odhad délky samotné kampaně, Nelsonova zkušenost zahrnovala i další obsah.
Získat všechny trofeje bude pořádná dřina
Mnohem větší časovou investici mohou očekávat hráči, kteří chtějí na PlayStationu získat platinovou trofej. Henderson odhaduje, že splnění všech požadavků zabere přibližně 200 hodin. Výsledek navíc mohou ovlivnit úkoly závislé na náhodných událostech.
Pozornost budí především zvířata. Herní stát Leonida má podle dřívějších informací nabídnout více než 170 druhů živočichů. Najdeme mezi nimi aligátory, plameňáky nebo kapustňáky. Henderson uvádí, že jejich zaznamenávání bude součástí cesty za kompletní sbírkou trofejí, podobně jako v Red Dead Redemption 2.
To je ostatně rozdíl mezi dokončením příběhu a skutečným prozkoumáním hry. Jason a Lucia mohou svůj příběh uzavřít za několik desítek hodin, zatímco lovci trofejí budou stále pročesávat mokřady, pobřeží a další části Leonidy.