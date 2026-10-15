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Tahle skleněná miska z doby ČSSR vypadá nenápadně. Sběratelé za ni ale nabízejí 100 000 Kč

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Trůnila v obývákové stěně, na chalupě i na nedělní tabuli v 70. letech. Dnes se sběratelé přetahují o jediný kus a platí šestimístné částky. Poznáte ten pravý?
Tahle skleněná miska z doby ČSSR vypadá nenápadně. Sběratelé za ni ale nabízejí 100 000 Kč

Tahle skleněná miska z doby ČSSR vypadá nenápadně. Sběratelé za ni ale nabízejí 100 000 Kč

Zdroj: shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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