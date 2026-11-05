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Trapasy Petra Velikého: Chtěl být západní, ruské mravy v sobě ale nezapřel

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Dva metry vysoký panovník s oholenou tváří přijel roku 1717 do Paříže. Když spatřil malého francouzského krále, ihned ho vzal do náruče a zahrnul ho pusinkami. Místní dvůr jen zíral. A to byl teprve začátek.
Trapasy Petra Velikého: Chtěl být západní, ruské mravy v sobě ale nezapřel

Trapasy Petra Velikého: Chtěl být západní, ruské mravy v sobě ale nezapřel

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.11.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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