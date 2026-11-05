V soše apoštola z pražského orloje byl ukrytý tajný dopis

Podezřele lehká soška
Dřevěné sochy apoštolů tehdy musely do dílny na důkladnou revizi. Když je odborníci postavili na váhu, jedna z nich vážila méně než ostatní. Šlo o sochu svatého Tomáše.
"Začali jsme ji všelijak převracet, protože nám to bylo divné, a pak jsme zaslechli uvnitř cvakání,“ popsal restaurátor Jiří Matějíček.
Po rentgenovém snímkování vyšlo najevo, že uvnitř dřevěné plastiky je velká dutina. V ní leželo hliníkové pouzdro na doutníky a v něm osmnáctistránkový dopis napsaný na psacím stroji spolu s dobovým výtiskem novin. I po 70 letech byl vzkaz v perfektním stavu.
Sochař, který nesměl tvořit podle svého
Autorem dopisu byl Vojtěch Sucharda, sochař, který vyřezával nové apoštoly pro orloj po válečné katastrofě. V květnu 1945 totiž Staroměstskou radnici zachvátil požár a původní výzdoba úplně shořela. Sucharda dostal za úkol vytvořit náhradu, ale musel se přitom přesně držet zadání.
V dopise z roku 1948 popsal, jak by si orloj představoval sám. Chtěl například vynechat figury s turbanem, což mu úřady nedovolily.
Frustrace ze zásahů do jeho práce byla tak velká, že Sucharda na závěr vzkazu připojil satirickou pohádku. V ní popsal památkáře, který ho nejvíce kritizoval, jako „synka vzrůstu malého, slabého a s hlavičkou olysalou jako brambůrek“.
Zazděná zvířata ze středověku
Tajný dopis nebyl jediným překvapením. V oblasti kalendária se objevily zvířecí sochy, které byly z neznámých důvodů zazděné. „Zřejmě tam byly od založení Staroměstské radnice,“ odhadl tehdejší pražský radní pro kulturu Jan Wolf.
Mezi sochami je pes, dravec se svěšenou hlavou a nad nimi sova s holubicí. Poslední sousoší může podle středověké symboliky představovat protiklad světla a tmy – holubice jako symbol Ducha svatého stojí proti sově, která ztělesňuje temnotu.
Wolf neskrýval nadšení: „Když už si myslíme, že o památce, jakou je Staroměstská radnice, víme vše, překvapí nás nějaký nový nález. Velice mě to potěšilo. Je vzrušující, že je stále co objevovat a rozšiřovat naše historické znalosti. Kdo ví, co vše ještě objevíme.“
Do sochy svatého Tomáše restaurátoři vložili nový vzkaz pro budoucí generace. Zhodnotili v něm současný stav orloje i společnosti, a možná tak zanechali další tajemství pro ty, kdo přijdou za desítky let.
Zdroje článku: zpravy.aktualne.cz, pressreader.com, dotyk.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková