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Mladá šlechtična přežila údery katova meče. Přihlížející dav byl nemilosrdný

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Dennívýzva
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Pokud vám po zprávách o přežití odsouzenkyně Christy Pikeové připadá, že moderní smrtící injekce není spolehlivou formou popravy, tak vězte, že meč a katovy svaly na tom v minulých dobách nebyly o nic lépe. Poprava se mohla kdykoli zvrtnout a také se to stávalo.
Mladá šlechtična přežila údery katova meče. Přihlížející dav byl nemilosrdný

Mladá šlechtična přežila údery katova meče. Přihlížející dav byl nemilosrdný

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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