Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Psi volně pobíhající v okolí Černobylu zmutovali

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Třicet let po jaderné havárii žijí v okolí elektrárny stovky psů. Jejich DNA skrývá překvapivé změny.
Psi volně pobíhající v okolí Černobylu zmutovali

Psi volně pobíhající v okolí Černobylu zmutovali

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.11.2026 09:30

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
První stát na světě zakázal benzinová auta
První stát na světě zakázal benzinová auta
Trapasy Petra Velikého: Chtěl být západní, ruské mravy v sobě ale nezapřel
Trapasy Petra Velikého: Chtěl být západní, ruské mravy v sobě ale nezapřel

Dva metry vysoký panovník s oholenou tváří přijel roku 1717 do Paříže. Když spatřil malého francouzského...

Mladá šlechtična přežila údery katova meče. Přihlížející dav byl nemilosrdný
Mladá šlechtična přežila údery katova meče. Přihlížející dav byl nemilosrdný

Pokud vám po zprávách o přežití odsouzenkyně Christy Pikeové připadá, že moderní smrtící injekce není...

Nova Cinema nasazuje Matrix Reloaded. Co stálo za dokonalými triky a proč Connery odmítl roli Architekta
Nova Cinema nasazuje Matrix Reloaded. Co stálo za dokonalými triky a proč Connery odmítl roli Architekta

Nemilosrdně odtikávající čas, zničující armáda strojů a pouhých 72 hodin na záchranu celého světa....

Meteorologové prozradili, kdy opět zaprší. Do konce týdne se ještě očekává jasno
Meteorologové prozradili, kdy opět zaprší. Do konce týdne se ještě očekává jasno

V průběhu tohoto týdne budeme mít převážně jasné až polojasné počasí, deště se objeví jen velmi slabé a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.