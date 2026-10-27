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Začal výkup kaštanů. Tolik letos dostanete za 1 kg

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Dennívýzva
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Povalují se jen tak na zemi, zapadlé v trávě nebo na silnici, kde je zbytečně drtí kola automobilů. Přitom kdybychom je sesbírali do pytlů, mohli bychom za ně utržit hezkých pár korun. To se cení zvláště v těch částech republiky, kde letos kvůli vedru kaštany či žaludy zoufale chybějí.
Začal výkup kaštanů. Tolik letos dostanete za 1 kg

Začal výkup kaštanů. Tolik letos dostanete za 1 kg

Zdroj: romrodinka / Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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