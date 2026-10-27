Začal výkup kaštanů. Tolik letos dostanete za 1 kg

V některých oblastech je úroda skromná
Ne všechny plody mají samozřejmě stejnou cenu, rozhoduje kvalita nasbíraných kousků a hodí se připomenout, že nemáme na mysli jedlé kaštany určené k upečení, nýbrž ty běžné z jírovce maďalu, které se hromadí v alejích, parcích, ba i u silnic a kdejakých pěšinek. Stačí se rozhlédnout kolem sebe. I na jihu Moravy, např. v okolí Brna, můžete v těchto dnech vyrazit na procházku a domů se vrátit s kapsami plnými kaštanů. Vystavíte si je na parapetech, zakomponujete do zdobných sezónních misek a truhlíků vedle dýní a vřesu nebo si z nich uděláte klasická zvířátka ze špejlí.
Přitom právě na Moravě panovala v létě nejúmornější vedra a sucha, jejichž vinou utrpěla řada jiných lokalit, na kterých se proto kaštany ani žaludy v hojné míře nevyskytují. Tento problém se objevil např. na Benešovsku nebo Čechticku, kde budou myslivci muset v zimě přikrmovat zvěř. V reakci na sucho během letních měsíců zde žaludy zakrněly a semena uvnitř se vůbec nevyvinula.
Zvěři zvyklé na energii získávanou ze žaludů a bukvic tak bude tento zdroj scházet, což se podle odborníků může projevit na migraci, zvýšených škodách na polích a skutečnosti, že se zvěř začne více přibližovat k městům, přesněji ke kontejnerům okolo sídlišť. Na druhou stranu lze vidět jisté pozitivum v tom, že divoká prasata by se mohla častěji vyskytovat u krmelišť, čímž by se usnadnil jejich odlov.
Dělejte to spíš pro zvířátka než kvůli zbohatnutí
Ke sběru plodů lesních dřevin vybízí letos také Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, a to jak děti a jejich rodiče nebo rovnou celé školy, tak rovněž širokou veřejnost. V místních oborách a lesích budou sesbírané a vykoupené kaštany či žaludy také využity coby krmivo pro zvěř. Už v září na webových stránkách uvedli připomínku loňského výkupu, kdy se základním a mateřským školám i veřejnosti podařilo nasbírat téměř 11 500 kg kaštanů a 757 kg žaludů, lidé odevzdávali též menší množství lipových plodů a bukvic.
Tento rok zveřejnila stránka ceník, z něhož vyplývá, že za kilogram kaštanů obdržíte 3 Kč, nesmějí však být plesnivé ani suché. V případě žaludů činí cena 7 Kč/kg, u bukvic (pouze plavených) si přijdete už na slušnější částku, a sice 100 Kč/kg. Plné plody lípy pak můžete prodat v hodnotě 50 Kč/kg. Plody se mají odevzdávat v papírových pytlích nebo taškách, nikoli ale igelitových sáčcích a pochopitelně nesmějí být nijak znehodnocené, tak na to myslete, pokud ještě budete mít příležitost je někde posbírat a zanést k prodeji. Možná se to nevyplatí finančně, ale hladová zvěř vám bude určitě vděčná.
Zdroje článku: irozhlas.cz, llpkv.cz, nespechej.cz
Autor článku: Simona Michálková