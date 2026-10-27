Retro medové řezy s nadýchanou šlehačkou. Tradiční dezert s jemnými vrstvami a lahodnou chutí

Krémeš zná snad každý, jenže doma se často odbude rychlou variantou z listového těsta. Tentokrát jsem sáhla po slavnostnější slovenské verzi: dva medové pláty, mezi nimi pudinkový krém a vrstva šlehačky. Složitěji to zní spíš na papíře. V těstě je navíc , který řezům dá typickou vůni a po odležení i příjemnou měkkost. med
Nejdřív jsem měla v plánu udělat obyčejný krémeš z listového těsta. Je rychlý, člověk ho má skoro bez přemýšlení. Jenže podobných receptů je všude dost, tak jsem vytáhla med a pustila se do
poctivější verze s pečenými pláty. Nakonec to není žádná velká věda. Jen se musí počítat s tím, že potřebuje lednici a čas. Po noci v chladu jsou řezy moučník nejlepší, měkké a dobře krájitelné.
Na krémeši se mi líbí, že každá domácnost ho dělá trochu jinak. Někdo nedá dopustit na Zlatý klas, já používám obyčejný
vanilkový pudink, protože ho mívám doma a chuťově mi sem sedí. Šlehačku už nesladím. Sladkosti je v medových plátech i v krému dost.
Můj tip: Vezměte smetanu ke šlehání s 40 % tuku. Drží pevně, hezky se roztírá a není potřeba ztužovač. Recept na slovenský medový krémeš
Počet porcí: zhruba 16 až 20 řezů Ingredience, které budeme potřebovat na přípravu
Medové pláty: 280 g hladké mouky 100 g moučkového cukru 1 lžička prášku do pečiva 1 špetka soli 50 g rozpuštěného a vychladlého másla 2 ks vejce 1 lžíce rumu 1 lžíce medu
Pudinkový krém: 1 l mléka 3 balení vanilkového pudinku 250 g másla 4 ks žloutky 150 g krupicového cukru
Šlehačková vrstva a dokončení: 2 kelímky smetany ke šlehání 40 % moučkový cukr na posypání Postup přípravy slavnostního medového krémeše
1. Do větší mísy prosejte
hladkou mouku. Přidejte sůl, prášek do pečiva a moučkový cukr. Potom přilijte rozpuštěné máslo, rozklepněte vejce, přidejte rum a med. Vypracujte hladké těsto, které se nelepí na ruce.
2. Hotové
těsto zabalte do fólie nebo sáčku a dejte ho aspoň na 30 minut do lednice. Odpočinuté těsto se pak při válení tolik netrhá a líp drží tvar. Mezitím se pusťte do pudinkového základu
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3. Z
1 litru mléka odlijte menší část do misky, rozmíchejte v ní 3 vanilkové pudinky a krupicový cukr. Zbytek mléka dejte do hrnce, přidejte žloutky a začněte zahřívat.
4. Když je mléko horké a blíží se varu, vlijte do něj
pudinkovou směs. Míchejte bez přestání, dokud nevznikne hustý krém. Hrnec odstavte, povrch krému zakryjte potravinářskou fólií přímo na dotek a nechte vychladnout. Škraloup pak nemá moc šanci.
5. Odleželé
těsto rozdělte na 2 stejné části. Každou vyválejte na plát podle velikosti plechu. Mně se nejlépe pracuje s obráceným plechem, lehce vymazaným máslem a poprášeným moukou. Zdroj: Dvě v troubě, Těsto rozdělte na 2 části a vyválejte na velikost plechu.
6. Oba
medové pláty pečte v troubě vyhřáté na 180 °C asi 10 až 12 minut. Jakmile lehce zezlátnou, stačí. Po upečení je nechte chvilku na plechu zpevnit a potom je opatrně přesuňte na mřížku. Zdroj: Dvě v troubě, Upečte do lehce zlatova a nechte na plechu chvíli zpevnit.
7. Do vychladlého
pudinkového základu postupně zašlehejte změklé máslo. Vyplatí se pohlídat teplotu. Pudink i máslo by měly být podobně teplé, jinak se krém snadno srazí. A to člověka u takového moučníku zamrzí.
8. Na dno formy nebo pekáče vyloženého papírem položte první
medový plát. Natřete na něj pudinkový krém a stěrkou ho roztáhněte až ke krajům. Zdroj: Dvě v troubě, Na první medový plát naneste krém a uhlaďte.
9. Ze
2 smetan ke šlehání vyšlehejte pevnou šlehačku. Kdo chce vyšší vrstvu, může bez obav sáhnout po 3 kelímcích. Šlehačku rozetřete na pudinkový krém do souvislé vrstvy. Zdroj: Dvě v troubě, Na krém naneste vrstvu šlehačky.
10. Navrch položte druhý
medový plát a zlehka přitlačte. Když se některý okraj zlomí nebo nevyjde úplně přesně, není třeba panikařit. Odřezky se dají poskládat tam, kde chybí, a pod cukrem se spousta drobností ztratí. Zdroj: Dvě v troubě, Přiložte druhý medový plát a lehce přitlačte.
11. Hotový
krémeš uložte do lednice a nechte ho odpočívat do druhého dne. Před podáváním ho poprašte moučkovým cukrem, nakrájejte ostrým nožem na řezy a podávejte dobře vychlazený. V lednici vydrží přibližně 2 až 3 dny. Ještě pár rad na závěr o medovém krémeši Pokud vám zbudou bílky, dají se vyšlehat a ještě teplé vmíchat do horkého pudinku. Krém pak působí trochu lehčeji. Nůž na krájení namočte před každým řezem do horké vody a otřete. Horní plát tolik nepraská a řezy vypadají čistěji. Šlehačku obvykle nesladím. Medové těsto i pudinkový krém už mají sladkosti dost. Moučníku opravdu prospěje noc v chladu. Čerstvě složený je pevnější a hůř se krájí, druhý den je rozdíl znát hned při prvním řezu. Jestli chcete mít oba pláty stejně velké, obkreslete si tužkou na pečicí papír tvar plechu, papír otočte kresbou dolů a těsto vyvalujte podle naznačeného obrysu. Je to drobnost, ale ušetří pozdější zařezávání okrajů.
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Zdroj a foto: Se souhlasem
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