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Retro medové řezy s nadýchanou šlehačkou. Tradiční dezert s jemnými vrstvami a lahodnou chutí

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Krémeš zná skoro každý, ale doma nejčastěji končí u rychlé verze z listového těsta. Já jsem tentokrát upekla tu slavnostnější, slovenskou podobu ze dvou medových plátů, mezi které přijde pudinkový krém a šlehačka. Není to nic, z čeho by měl mít člověk těžkou hlavu, a právě med v těstě dává řezům jejich typickou vůni i měkkost po odležení.
Obrázek k receptu s názvem Retro zákusek, který tu bude s námi vždycky, krémem z medových platů, hebkého krému a šlehačky, prostě jednička

Obrázek k receptu s názvem Retro zákusek, který tu bude s námi vždycky, krémem z medových platů, hebkého krému a šlehačky, prostě jednička

Zdroj: Zdroj: Dvě v troubě, Recept s názvem Retro zákusek, který tu bude s námi vždycky, krémem z medových platů, hebkého krému a šlehačky, prostě jednička
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 27.10.2026 07:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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