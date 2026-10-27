Lékař popsal cestu krve plícemi. Náboženský spor ho přivedl na hranici

Lékař mezi anatomií a teologií
Michael Servetus, známý také jako Miguel Servet, se narodil ve Španělsku na počátku 16. století. Byl vzdělaný v medicíně, filozofii i teologii a odmítal přijmout některá tehdy pevně stanovená církevní učení. Právě náboženství se mu stalo osudným. V Evropě rozdělené reformací však podobné názory nezaručovaly bezpečí ani v katolických, ani v protestantských zemích.
Servetus vystupoval proti tradičnímu výkladu Trojice a vedl ostré polemiky s reformátorem Janem Kalvínem. Nešlo jen o spor dvou temperamentních vzdělanců. V tehdejší společnosti se náboženská věrouka považovala za základ veřejného řádu a kacířství za nebezpečný útok na obec.
Krev, která musí projít plícemi
V roce 1553 vydal Servetus spis Christianismi Restitutio. V teologickém textu se objevila také pozoruhodná pasáž o malém, plicním krevním oběhu. Servetus rozpoznal, že krev nemůže jednoduše proudit přímo z pravé srdeční komory do levé přes srdeční přepážku, jak si představovaly některé starší autority. Popsal její cestu plícemi.
Bylo by však nepřesné prohlásit ho bez dalšího za jediného objevitele plicního oběhu. Podobné poznatky se objevily dříve v islámské medicíně u Ibn an-Nafíse a později se evropské poznání krevního oběhu dál vyvíjelo. Servetus patří mezi důležité články tohoto příběhu, nikoli mezi osamělé génie stojící mimo dějiny.
Ženevský proces
Po problémech s inkvizicí se Servetus dostal do Ženevy, kde byl zatčen a postaven před soud pro kacířství. Kalvín měl v procesu značný vliv, konečný rozsudek však vynesly tamní politické a soudní instituce. Dne 27. října 1553 byl Servetus upálen za městskými hradbami.
Často se říká, že byl popraven za to, že objevil krevní oběh. To je nepravdivá a zavádějící zkratka. Bezprostřední příčinou byl jeho teologický konflikt a odmítání pravověrných doktrín. Vědecký přínos a náboženské pronásledování se v jeho životě setkaly, ale nelze je zaměnit.
Když se z pochybnosti stane zločin
Servetova smrt dodnes vyvolává otázky o hranicích autority, svědomí a svobody vyznání. Ani vzdělání a schopnost přinášet nové poznatky ho před tehdejším systémem neochránily. Jeho příběh není argumentem, že víra a věda musejí stát vždy proti sobě. Ukazuje spíše, jak nebezpečné je prostředí, v němž se odlišný názor nepovažuje za předmět diskuse, ale za provinění hodné smrti.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Encyclopaedia Britannica – Michael Servetus [2], img ai generated