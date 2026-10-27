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Konec červených nehtů. Hitem roku 2027 bude barva, na které odprýsknutí skoro nepoznátePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Kdo někdy nosil sytě rudý lak, ten pocit zná. Stačí pár dní, jeden odloupnutý kousek na palci a celá ruka najednou vypadá neupraveně. Na přehlídkách pro příští jaro se ale ukázala cesta, jak se tomu skoro úplně vyhnout.
Konec červených nehtů. Hitem roku 2027 bude barva, na které odprýsknutí skoro nepoznáte
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 27.10.2026 07:43
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Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...Všechny články tohoto autora →
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