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Satelity dokážou sledovat půdní vlhkost i záplavy. Pomoci mohou také při předpovědi hurikánů

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Satelitní měření odrazů navigačních signálů může rozšířit možnosti sledování větru nad oceány, půdní vlhkosti i záplav. Pilotní projekt amerického Národního úřadu…
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pexels-spacex-586063

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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