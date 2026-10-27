Satelity dokážou sledovat půdní vlhkost i záplavy. Pomoci mohou také při předpovědi hurikánů

Satelitní měření odrazů navigačních signálů může rozšířit možnosti sledování větru nad oceány, půdní vlhkosti i záplav. Pilotní projekt amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) ukázal, že data z komerčních družic dokážou doplnit stávající pozorovací systémy a přinášet užitečné informace pro meteorologické předpovědi i sledování změn na zemském povrchu.
Technologie označovaná jako GNSS-R využívá signály navigačních družic, například GPS a Galileo, které se odrážejí od zemského povrchu. Jejich vlastnosti se mění podle toho, na jaký povrch dopadají. Nad oceánem lze z odražených signálů odvozovat rychlost větru, zatímco nad pevninou pomáhají získávat informace o půdní vlhkosti, rozsahu zaplavených oblastí nebo vodních plochách. V polárních oblastech mohou posloužit také k detekci mořského ledu.
Data z družic pomohla při sledování vody i záplav
NOAA zahájila v roce 2024 pilotní projekt, který měl ověřit kvalitu a praktickou využitelnost komerčních družicových měření. Hlavním dodavatelem dat se stala společnost Spire Global. Její družicová síť během projektu splnila požadované objemy pozorování a prokázala, že komerční sektor dokáže poskytovat velké množství dat pro meteorologické a environmentální aplikace.
Výzkumníci z University Corporation for Atmospheric Research a Coloradské univerzity ověřili využitelnost těchto dat také pro sledování vody na pevnině. Odhady půdní vlhkosti nad Austrálií dobře odpovídaly nezávislým měřením družice NASA SMAP. V Tibetské náhorní plošině a ve východní Africe se podařilo mapovat vnitrozemské vodní plochy a určovat podíl povrchu pokrytého vodou.
Družicová pozorování navíc zachytila změny zaplavení půdy ve východní Africe. Měsíční mapy odrazivosti umožnily sledovat nejen zaplavená území, která běžně nebývají pod vodou, ale také postupné odvodňování vybraných lokalit.
Zajímavé výsledky přineslo rovněž sledování jezer. U kambodžského jezera Tonlé Sap odpovídaly odhady změn vodní hladiny výsledkům družicové mise NASA SWOT. Při mapování menších jezer na severozápadě Kanady dosáhl model využívající družicová data přibližně 90% přesnosti ve srovnání s referenčními údaji z družice Landsat.
Přínos pro předpovědi počasí má ještě své limity
Měření větru nad oceány může pomoci při předpovídání hurikánů, zimních bouří a dalších nebezpečných meteorologických jevů. Testování ukázalo, že data Spire mají pozitivní přínos pro některé meteorologické výpočty a mohou doplnit informace z existujících družicových systémů. Jejich celkový dopad na předpovědní modely byl v pilotním projektu hodnocen jako mírný až nízký.
Technologie má navíc obtíže při měření velmi silného větru. Při vysokých rychlostech se mění vlastnosti odražených signálů, což ztěžuje přesné určení jejich intenzity. Projekt také nezasáhl do hlavní sezony hurikánů ani zimních bouří, takže nebylo možné plně vyhodnotit jeho přínos v nejkritičtějších podmínkách.
Zpráva NOAA z 18. září 2025 proto doporučila další testování, včetně využití novějších družicových antén a sběru dat během hlavních sezon silných bouří. Potenciál technologie tak nespočívá pouze ve zpřesňování předpovědí počasí, ale také v rozšiřování možností průběžného sledování půdní vlhkosti, vodních zdrojů a záplav.
Petr Dvořák
zdroj: US Department od Commerce