Z pařížského muzea zmizel obraz, který dal jméno impresionismu. Našli ho až po pěti letech

Jeden obraz, od kterého se odvíjí celé hnutí
Claude Monet namaloval roku 1872 v přístavu Le Havre ranní scenérii s oranžovým kotoučem slunce nad mlhou a loděmi. Dílko nazval Imprese, východ slunce. Když se později objevil na výstavě, jeden z kritiků jeho název využil k posměšnému označení umělců, kteří podle něj nezachycovali hotový obraz světa, ale jen prchavý dojem. Slovo impresionismus se ujalo a z původního výsměchu se stalo jméno jedné z nejslavnějších uměleckých epoch.
Obraz je přitom menší, než si mnoho návštěvníků představuje. Jeho hodnota nespočívá v rozměrech ani v množství drahého materiálu. Je to historický uzel, přes který lze vysvětlit nový způsob vidění světla, okamžiku a malířovy přítomnosti v krajině.
CREDIT ANDRE MALRAUX MUSEUM OF MODERN ART
Loupež se odehrála před zraky návštěvníků
Dne 27. října 1985 přišla do Musée Marmottan Monet ozbrojená skupina. Během přepadení zmizelo devět obrazů včetně Moneta, dvou Renoirů a díla Berthe Morisotové. Loupež nepostihla jen sbírku bohatého muzea. Ve zlomku času zmizel obraz, který byl jedním ze symbolů dějin moderního umění.
Případ ukazuje paradox krádeží slavných uměleckých děl. Jejich pověst zaručuje ohromnou cenu, zároveň však téměř znemožňuje běžný prodej. Každý vážný sběratel nebo aukční síň by po původu podobného obrazu pátral. Zloději tak mohou vlastnit mimořádně ceněnou věc, s níž ale bez rizika téměř nelze obchodovat.
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Pět let mimo dosah veřejnosti
Po loupeži následovalo dlouhé pátrání. Teprve v prosinci 1990 byly ukradené obrazy nalezeny na Korsice; do muzea se znovu vrátily roku 1991. Pět let tak jeden z nejslavnějších východů slunce na světě neviděli lidé, pro něž byl namalován a uchováván.
Jisté je, že bylo odcizeno devět děl a že všechna byla později nalezena. Detailní zákulisí zločineckých sítí bývá v populárním vyprávění přikrášlováno a bez doložených soudních či archivních pramenů bychom neměli připisovat konkrétním lidem více, než je ověřeno.
Proč na jeho návratu tolik záleželo
Muzea chrání umělecká díla před ztrátou, ale zároveň je uchovávají jako veřejnou paměť. Monetův obraz má zvláštní postavení: při pohledu na něj se divák může téměř doslova vrátit k okamžiku, kdy se z posměšného slova stalo označení nové umělecké svobody.
Zloději v roce 1985 odnesli předmět. Na pět let ale přerušili i veřejný rozhovor s obrazem, který pomohl změnit evropské malířství. Právě proto byl jeho návrat tak významnou událostí.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Musée Marmottan Monet – History [2], Musée Marmottan Monet – Impression, Sunrise [3], img ai generated