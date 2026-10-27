Jaké jsou nejlepší trvalky do zahrady orientované na jih? Vsaďte na rozchodníky, dochan, komuli nebo třeba břízu

Jaké jsou nejlepší trvalky do zahrady orientované na jih a slunných stanovišť? To, čím osázet záhon orientovaný na jih, bude mít zásadní vliv na zdraví rostlin a jejich kvetení. Podívejte se, jak osázet jižní záhon, aby kvetl celé léto.
Jaké jsou nejlepší trvalky do zahrady orientované na jih a jihozápad
Projít se zahradou, která je od jara až do podzimních mrazíků plná barev, je snem každého pěstitele. Zatímco v polostínu a pod stromy rostou květiny tak nějak samy, rostliny vysázené na přímém slunci už během pozdního jara začnou chřadnout.
Může za to klimatická změna, která v posledních letech ovlivňuje i naše české zahrady. Zatímco dříve trvalky a keře neměli problém zvládnout polední žár, v posledních letech tyto rostliny doslova chřadnou před očima.
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Proto je důležité osázet jižní záhon takovými rostlinami, které zvládnou výheň i sucho dlouhodobě. Správným výběrem si ušetříte spoustu peněz a času stráveného zaléváním.
Vybrat správné osázení pro záhon umístěný na jih vyžaduje trochu plánování. Ideální čas pro založení nového záhonu je právě nyní. Půda je ještě stále vyhřátá, rána bývají vlhká a rostliny mají dostatek času zakořenit dřív, než přijdou mrazy.
Čtěte také: Co vysadit do moderního záhonu? Vsaďte na rozchodníky, astry a okrasné trávy. Tohle je sázka na jistotou pro krásnou skalku! Jaké jsou nejlepší trvalky do zahrady orientované na jih – Co zasadit na jižní záhon – Vsaďte na nenáročné trvalky. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Co zasadit na jižní záhon? Vsaďte na nenáročné trvalky
Základem každého záhonu jsou trvalky, které postupně nakvétají od brzkého jara až do prvních mrazíků. Pokud je ovšem záhon orientovaný na jih nebo jihozápad, pak je třeba vybrat takové trvalky, které zvládnou dlouhodobé sucho i přímý úpal. Právě ony dodají prostoru proměnlivost a postarají se o to, aby se květy na záhonech střídaly celou sezonu a rostliny netrpěly suchem. Na plném slunci se dobře daří suchomilným druhům, které mají kořeny hluboko v zemi, nebo těm, které se chrání před odpařením vody drobnými či plstnatými listy.
Skvělou volbou bude například šalvěj hajní, jež svými fialovými klasy láká hmyz a po seříznutí dokáže vykvést i dvakrát za rok. Další trefou do černého je šanta kočičí nebo osvědčené třapatky, které záhon doslova rozzáří svými odstíny v době, kdy už většina květin odpočívá. Do horkých koutů se také hodí suchomilné rozchodníky, které jsou nádherné až do pozdního podzimu a jejich květy jsou skvělé pro výrobu
podzimní dekorace nebo dušičkové výzdoby. Čtěte také: Okrasné trávy jsou nejhezčí na podzim: Tyto druhy promění záhon i prázdný kout zahrady Jaké jsou nejlepší trvalky do zahrady orientované na jih – Okrasné trávy dodají zahradě lehkost, pohyb a eleganci i v horku. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Okrasné trávy: Lehkost, pohyb a elegance v horku
Samotné trvalky by ale v
záhonu působily poněkud opuštěně. Aby celá kompozice působila vzdušně a přirozeně, neobejde se bez okrasných trav. Ty dokážou každému záhonu dodat moderní vzhled a strukturu.
Na slunná stanoviště se perfektně hodí dochan psákovitý, který svými jemnými květy dodá barvu i v průběhu podzimu. Výborně poslouží také ozdobnice čínská, která dokáže narůst do úctyhodné výšky a vytvořit tak přirozenou pohledovou clonu. Trávy se dobře doplňují s trvalkovými trsy, zjemňují jejich tvary a dodávají zahradě šmrnc i v zimě.
Čtěte také: Nápadný fialový keř, který dodá zahradě neobyčejnou lehkost a strukturu. O kom je řeč? O komuli Davidově. Jak pěstovat motýlí keř krok za krokem. Jaké jsou nejlepší trvalky do zahrady orientované na jih – Keře – vykouzlí strukturu a pevné body v prostoru. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Keře: Struktura a pevné body v prostoru
Zatímco trvalky a
okrasné trávy tvoří pestrý koberec, okrasné keře dodají záhonu potřebnou strukturu a výškovou členitost. Na plném slunci oceníte druhy, kterým nevadí polední žár a s přehledem snášejí dlouhé období bez deště. Správně zvolený keř dokáže spolehlivě rozbít rovinu pozemku a vytvořit útulné zákoutí.
Pro slunné výsadby jsou skvělou volbou nejrůznější druhy tavolníků, které na jaře přetékají záplavou bílých nebo růžových květů. Dobře vypadá také
komule Davidova, jejíž květenství lákají na zahradu pestrobarevný hmyz. Pro milovníky stříbřitých tónů se pak nabízí pestrobarevný tamaryšek nebo suchomilné dřeviny, které nepotřebují prakticky žádnou údržbu. Čtěte také: Trendy moderní zahrady 2027: 3 stromy, které stojí za pozornost Jaké jsou nejlepší trvalky do zahrady orientované na jih – Stromy dodají zahradě stín a přirozenou dominantu. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Stromy: Ochranný stín a přirozená dominanta
Dokonale
promyšlená zahrada se neobejde bez dominantních stromů. Ty sice čelí také celodennímu žáru, ale dokážou vytvořit příjemný stín pro citlivé rostliny nebo pro příjemné posezení. Při výběru stromů na slunce volte druhy, které mají hluboký kořenový systém a dobře snášejí letní sucha.
Dobrou volbou můžou být okrasné stromy, jako je
bříza himálajská s dekorativní kůrou, nebo ovocné stromy vedené jako solitéry, které spojují užitek s estetikou. Strom dodá zahradě majestátnost, opticky ji propojuje s okolní krajinou a poskytne domov ptactvu. Jaké jsou nejlepší trvalky do zahrady orientované na jih – Vsaďte na rozchodníky, dochan, komuli nebo třeba břízu. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Tip redakce PlanetaZahrady
Podzim je ideální doba pro založení nového okrasného záhonu. Pro moderní vzhled si promyslete skladbu rostlin tak, aby se střídaly trvalky, trávy i dřeviny. Díky podzimní výsadbě rostliny zakoření dřív, než udeří zima, a vy už na jaře budete mít záhon plný kvetoucích rostlin.
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Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj:
PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)