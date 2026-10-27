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Jaké jsou nejlepší trvalky do zahrady orientované na jih? Vsaďte na rozchodníky, dochan, komuli nebo třeba břízu

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Jaké jsou nejlepší trvalky do zahrady orientované na jih a slunných stanovišť? To, čím osázet záhon orientovaný na jih, bude mít zásadní vliv na zdraví …
Jaké jsou nejlepší trvalky do zahrady orientované na jih? Vsaďte na rozchodníky, dochan, komuli nebo třeba břízu

Jaké jsou nejlepší trvalky do zahrady orientované na jih? Vsaďte na rozchodníky, dochan, komuli nebo třeba břízu

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 27.10.2026 07:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

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