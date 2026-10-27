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Oblíbená přepravní společnost otevřela boxy dalším dopravcům. Při vracení balíku rozhoduje jeden detail

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Dennívýzva
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Z-BOXy Zásilkovny nově využívají také DHL Express a PJ Expedis, takže se u jednoho boxu mohou sejít balíčky od čtyř dopravců. DPD se k síti připojilo už loni. Rozšíření oznámené 21. října přichází před hlavní nákupní sezonou a může ušetřit cestu na další výdejní místo. U konkrétní zásilky ale stále rozhoduje nabídka jejího dopravce.
Oblíbená přepravní společnost otevřela boxy dalším dopravcům. Při vracení balíku rozhoduje jeden detail

Oblíbená přepravní společnost otevřela boxy dalším dopravcům. Při vracení balíku rozhoduje jeden detail

Zdroj: Ilustrační obrázek
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 07:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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