Meteorologové zveřejnili nový výhled na listopad. Po chladných dnech přijde změna, která mnohé překvapí

Český hydrometeorologický ústav zveřejnil v pondělí 26. října aktualizovanou předpověď na následující čtyři týdny. Výhled zahrnuje období až do 22. listopadu a naznačuje, že nás čeká poměrně proměnlivý závěr podzimu. Zatímco první listopadové týdny budou odpovídat běžnému počasí pro tuto část roku, ve druhé polovině měsíce se mohou teploty dostat nad dlouhodobý průměr. Výrazně chladnější charakter počasí tak nemusí vydržet po celý listopad. Meteorologové současně očekávají, že první část sledovaného období bude poměrně suchá. Později by mělo srážek přibývat.
Začátek listopadu bude chladnější a poměrně suchý
Přelom října a listopadu přinese počasí, které bude odpovídat pokročilému podzimu. Denní teploty se budou pohybovat převážně v hodnotách obvyklých pro tuto část roku, přičemž rána mohou být výrazně chladnější. Při vyjasnění a slabém větru se mohou zejména v údolích a kotlinách objevit přízemní mrazíky. V některých lokalitách mohou teploty klesnout i pod bod mrazu. Počasí zároveň nebude příliš bohaté na srážky, protože první dva týdny sledovaného období mají být relativně suché. To ovšem neznamená, že se déšť vůbec neobjeví, pouze se neočekávají výraznější celkové srážkové úhrny.
V posledních říjnových dnech se mohou nejvyšší odpolední teploty v některých oblastech ještě přiblížit k 15 stupňům Celsia. Postupně však bude přibývat oblačnosti a přechodně se může ochladit. Na horách se vedle deště mohou objevit také smíšené nebo sněhové srážky. První listopadové dny tak mohou nabídnout značně rozdílné podmínky podle nadmořské výšky a konkrétní oblasti. Zatímco v nížinách bude převládat podzimní počasí, horské polohy už mohou připomínat začínající zimu. Souvislý nástup zimního počasí pro celé Česko však měsíční výhled nepotvrzuje.
Ve druhé polovině listopadu se může oteplit
Zajímavější vývoj naznačuje předpověď pro druhou polovinu listopadu. Právě tehdy se podle aktuálních výpočtů mohou teploty dostat nad hodnoty obvyklé pro toto roční období. Pokud se tento scénář naplní, znamenalo by to po chladnějším začátku měsíce návrat mírnějšího počasí. Nelze však předpokládat, že se oteplí ve všech regionech současně nebo že budou teploty vysoké každý den. Měsíční předpověď pracuje s průměrnými hodnotami za delší období, nikoliv s přesnými teplotami pro jednotlivá data. Výraznější oteplení proto zatím zůstává možností, kterou budou další aktualizace upřesňovat.
Změna by se měla projevit také ve srážkách. Zatímco do konce první listopadové dekády se očekávají dva relativně suché týdny, později by mělo následovat vlhčí období. Celkové množství srážek za čtyři týdny by přesto mělo zůstat v mezích dlouhodobého průměru nebo mírně pod ním. Ani případné oteplení tak automaticky neznamená slunečné a suché počasí. V listopadu totiž může být i při vyšších teplotách zataženo, mlhavo a deštivo. Konkrétní rozložení srážek bude možné určit až z krátkodobějších předpovědí.
Letošní podzim už přinesl výrazné teplotní rozdíly
Nový výhled je zajímavý také ve srovnání s dosavadním průběhem podzimu. Letošní září bylo v České republice teplotně nadprůměrné. Celorepubliková průměrná teplota dosáhla 14,2 stupně Celsia, což představovalo odchylku 1,2 stupně nad normálem let 1991 až 2020. V historickém porovnání od roku 1961 se září 2026 zařadilo společně s rokem 2021 na 13. až 14. místo mezi nejteplejšími zářími. Po teplejším začátku podzimu následovalo postupné ochlazování směrem k hodnotám odpovídajícím ročnímu období. Listopad by podle současného výhledu mohl tento vývoj částečně změnit.
Přesný termín změny zatím není jistý
Při interpretaci měsíční předpovědi je důležité počítat s její nejistotou. Meteorologové při jejím sestavování využívají numerické modely a statistické údaje, které umožňují odhadovat vývoj teplot a srážek na několik týdnů dopředu. Výsledky však nepopisují přesné počasí v konkrétní obci ani v jednotlivých dnech. Teplotně průměrný měsíc může obsahovat několik mimořádně chladných i nezvykle teplých dnů. Stejně tak suchý týden nevylučuje přechodný intenzivnější déšť. Aktuální předpověď proto naznačuje možné oteplení ve druhé polovině listopadu, ale jeho přesný začátek a intenzitu zatím nelze spolehlivě určit.
zdroj: ČHMÚ, autorský text