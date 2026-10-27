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Oprava silnice I/35 zkomplikuje od středy dopravu na výjezdu z Turnova na Jičín

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Oprava povrchu na zhruba půlkilometrovém úseku silnice I/35 zkomplikuje od středy dopravu na výjezdu z Turnova na Semilsku směrem na Jičín. Doprava bude svedena na polovinu vozovky a řízena kyvadlově. Práce by měly skončit v sobotu dopoledne.
Oprava silnice I/35 zkomplikuje od středy dopravu na výjezdu z Turnova na Jičín

Oprava silnice I/35 zkomplikuje od středy dopravu na výjezdu z Turnova na Jičín

Zdroj: ŘSD
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

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