Oprava silnice I/35 zkomplikuje od středy dopravu na výjezdu z Turnova na Jičín

Oprava silnice I/35 zkomplikuje od středy dopravu na výjezdu z Turnova na JičínPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Oprava silnice I/35 zkomplikuje od středy dopravu na výjezdu z Turnova na JičínZdroj: ŘSD
Článek byl publikován 27.10.2026 08:00
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