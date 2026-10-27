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Macinka se vysmál Fridrichové a s ministry odešel z brífinku. Na dotaz o Penamu místo Schillerové nastoupila ochranka

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Petr Macinka předvedl na vládním brífinku další ukázku svého vztahu k novinářům, kteří se…
Novinářka Nora Fridrichová, ZDROJ: Nora Fridrichová/se souhlasem

Novinářka Nora Fridrichová, ZDROJ: Nora Fridrichová/se souhlasem

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 27.10.2026 08:14

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