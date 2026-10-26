Vyšší váhu nemusí způsobovat pouze tuk, ale také nafouklé břicho. Jednoduchý samotest pomůže odhalit rozdíl

Pokud se vám v poslední době zdá, že jste přibrali, ale trápí vás určité příznaky, možná jste jen nafouklí. Pomoci si naštěstí můžete velmi snadno.
Pokud jste si všimli, že vám je v poslední době oblečení příliš malé a necítíte se dvakrát ve formě, pravděpodobně nepřibíráte, ale jste pouze nafouklí.
K tomuto problému může přispívat mnoho faktorů, které vám mohou připadat zanedbatelné, ale naopak vám škodí více, než si myslíte. Naštěstí však existují jednoduché způsoby, jak si pomoci a získat zpět své pohledné tělo, říká doktorka Cynthia Taylor Chavoustie. Nepijete dostatek vody
Pokud nepijete dostatek vody, vaše tělo přechází do kritického režimu a začíná zadržovat tekutiny, aby se ochránilo před dehydratací. I když tedy můžete mít
pocit, že menší pitný režim pro vás neznamená žádné riziko, můžete si tím napáchat mnoho škody. Měli byste brát na vědomí, že situaci ještě více zhoršují perlivé nápoje, a proto dbejte na příjem klasické čisté vody. Nesnášenlivost lepku
Pokud máte pocit nadýmání po konzumaci potravin, jako je chléb, těstoviny nebo obiloviny, můžete se potýkat s nesnášenlivostí lepku. Tento problém může vést k hromadění plynů v těle a následnému
otékání, což také způsobuje přibývání na váze. Zda se s ní potýkáte, můžete zjistit tak, že po dobu několika týdnů přestanete jíst veškeré potraviny s jeho obsahem – a pokud se zbavíte přebytečných kil, pravděpodobně je na vině právě lepek. Stres
Nadměrný stres může způsobit řadu hormonálních změn, z nichž mnohé mohou souviset s trávením a následným nadýmáním a otékáním těla. Jedním z nejlepších postupů,
jak se před tímto faktorem ochránit, je provádění hlubokého dýchání nebo pravidelná meditace – to pomůže vašemu trávicímu systému vrátit se do správných kolejí, a zastavit tak nadýmání. Fotografie: Pixabay Zácpa
Nepravidelná stolice či samotná zácpa může taktéž způsobit pocit nadýmání. V tomto případě je vhodné zaměřit se na konzumaci potravin bohatých na vlákninu, včetně čerstvého ovoce a zeleniny. Pozor byste si měli dát
také v případě, že jíte příliš rychle – to může být taktéž častou příčnou nadýmání, neboť se do vašeho těla dostávají vzduchové bubliny, které způsobují hromadění plynu ve střevech a následně nepříjemné nadýmání. Nezapomínejte proto jíst vždy pomalu a jídlo důkladně rozžvýkat.
Zdroj:
Healthline
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Nafouklé břicho bývá považováno za podkožní tuk. Mezi časté příznaky nadýmání patří i zácpa a stres zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.