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Vyšší váhu nemusí způsobovat pouze tuk, ale také nafouklé břicho. Jednoduchý samotest pomůže odhalit rozdíl

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Pokud se vám v poslední době zdá, že jste přibrali, ale trápí vás určité příznaky, možná jste jen nafouklí. Pomoci si naštěstí můžete velmi snadno. Pokud jste si všimli, že vám je v poslední době oblečení příliš [...]...
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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