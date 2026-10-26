Houbové kafe slibuje energii, soustředění i klid. Co z toho je věda a co jen drahý prášek

Co vlastně piješ
Mushroom coffee obvykle není káva uvařená z hub. Jde o směs klasické kávy nebo nápoje podobného kávě s extrakty či práškem z takzvaných medicinálních hub. Nejčastěji narazíš na lion’s mane neboli korálovec ježatý, chagu, cordyceps nebo reishi. Chuť bývá zemitější, ale v kvalitní směsi nemusí být houba výrazně poznat.
Proč má často méně kofeinu
Část klasické kávy je ve směsi nahrazena houbovou složkou, takže některé produkty mají méně kofeinu než běžný šálek kávy. Pokud po dvou espressech slyšíš vlastní tep v sousedním pokoji, tohle může být reálná výhoda. Není ale potřeba připisovat ji houbám: někdy prostě piješ méně kofeinu.
A co soustředění a lion’s mane
Korálovec ježatý je pozoruhodná houba a systematické přehledy popisují potenciální neuroprotektivní či neuroaktivní vlastnosti. To ale není totéž jako důkaz, že jedna odměrka v kávě zlepší zdravému člověku paměť nebo pracovní výkon. Výzkum u lidí je zatím omezený, studie používají různé extrakty, dávky a formy a jejich výsledky nejdou jednoduše přepsat na konkrétní komerční směs.
Imunita, stres, metabolismus: tady začíná marketing běžet rychleji než data
Harvard Health upozorňuje, že řada pozitivních výsledků pochází z laboratorních nebo zvířecích studií a že na samotném mushroom coffee kvalitní klinické studie prakticky chybí. Cleveland Clinic je podobně opatrná: houby obecně obsahují řadu bioaktivních látek, ale nevíme, jestli všechny deklarované účinky přežijí zpracování a dávku, která skončí v jednom hrnku.
Takže je to podvod? Ne nutně
Pokud ti chutná, vyhovuje ti nižší kofein a cena tě neuráží, není důvod z houbové kávy dělat nepřítele. Jen ji nekupuj jako léčbu únavy, úzkosti nebo imunity. Je to nápoj s potenciálně užitečnými ingrediencemi, ne důkazem podložený upgrade lidského organismu.
Pozor na chagu a doplňky
U některých hub existují specifická rizika. Chaga může obsahovat vysoké množství oxalátů, což je relevantní zejména pro lidi s problémy s ledvinami nebo sklonem k ledvinovým kamenům. U koncentrovaných extraktů navíc záleží na dávce, kvalitě produktu a případných interakcích s léky. „Přírodní“ není synonymum pro „bez omezení“.
Stojí tedy za to?
Pokud čekáš zázrak, ne. Pokud chceš méně kofeinu, baví tě chuť a ráda zkoušíš nové věci, klidně. Největší ironie celého trendu je, že nejlépe doložený způsob, jak získat výživové benefity hub, zůstává velmi staromódní: dát si skutečné houby k jídlu.
Upozornění: Tento článek má informační charakter a nenahrazuje individuální doporučení lékaře nebo nutričního terapeuta. Pokud máš onemocnění ledvin, užíváš pravidelně léky, jsi těhotná nebo chceš užívat koncentrované houbové extrakty, prober je s odborníkem.
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Zdroje: Harvard Health – Mushroom coffee: Worth a taste? [1], Cleveland Clinic – Mushroom Coffee: What It Is and Benefits [2], PubMed – Benefits, side effects, and uses of Hericium erinaceus as a supplement: a systematic review [3].