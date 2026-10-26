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Houbové kafe slibuje energii, soustředění i klid. Co z toho je věda a co jen drahý prášek

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Lion’s mane, chaga, cordyceps, reishi. Kdysi názvy z atlasu hub, dnes seznam na sáčku vedle kávovaru. Houbové kafe slibuje soustředění bez nervozity, lepší imunitu, méně stresu a někdy skoro nový život. Jenže mezi zajímavým nápadem a prokázaným účinkem je pořád docela velká mezera.
Houbové kafe slibuje energii, soustředění i klid. Co z toho je věda a co jen drahý prášek

Houbové kafe slibuje energii, soustředění i klid. Co z toho je věda a co jen drahý prášek

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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