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Jeden odvážný čin zubaře změnil osud zubožených zvířat. Jejich záchraně se věnuje dodnes

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Dennívýzva
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Osud nám občas do cesty postaví takové překážky, nad kterými nám zůstává rozum stát. Někdy stačí jediné setkání a náš zdánlivě obyčejný život se obrátí vzhůru nohama. Své o tom ví i Paul Cassar, který vystoupil ze své komfortní zóny a postavil se výzvám na druhém konci světa.
Jeden odvážný čin zubaře změnil osud zubožených zvířat. Jejich záchraně se věnuje dodnes

Jeden odvážný čin zubaře změnil osud zubožených zvířat. Jejich záchraně se věnuje dodnes

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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