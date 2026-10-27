Jeden odvážný čin zubaře změnil osud zubožených zvířat. Jejich záchraně se věnuje dodnes

Nikdo z nás nemůže vědět, jaké plány s námi má osud. O tom se na vlastní kůži přesvědčil i britský zubař Paul Cassar. Jako student, který v osmdesátých letech pilně pracoval na získání titulu ze stomatologie, by totiž nikdy neuhodl, kam ho život zavede.
Cassar strávil mnoho let poctivou zubařskou prací a ošetřováním pacientů ve své ordinaci v Chichesteru v britském hrabství Západní Sussex. Na přelomu tisíciletí ho však navštívil Alan Knight, generální ředitel organizace International Animal Rescue (IAR).
A byl to právě tento muž, kdo zubaři změnil život. Ukázal mu totiž snímky otevřené
medvědí tlamy. Ubohé zvíře jménem Jojo chytili pytláci, kteří mu vylámali zuby. Některé z nich byly už na první pohled příliš zkažené na to, aby se daly zachránit. Pokud by se nikdo o stav zuboženého medvěda nezajímal, hrozilo by Jojovi riziko infekcí a vzniku abscesů. Nečekaný krok do neznáma
Cassar se od svého návštěvníka dozvěděl mnoho dalších věcí. Například hrůznou skutečnost, že případ medvěda Jojoa nebyl zdaleka ojedinělý.
Pytláci zabíjeli medvědice a unášeli jejich mláďata. Když malí medvídci povyrostli, pytláci jim kladivy vylamovali zuby, aby působili krotčeji. Přímým následkem tohoto krutého zacházení byly hrozivé infekce a bolestivé abscesy. Zubař, dojatý a zároveň odhodlaný pomoci, věděl, že musí něco udělat.
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A tak se Paul Cassar
vydal do Indie. Jeho prvním pacientem se stal čtrnáctiletý medvěd pyskatý jménem Anthony, který vážil úctyhodných 180 kilogramů. Trpěl velkým nezhoubným nádorem na dásni, který mu bránil v přijímání potravy.
Cassar strávil více než rok přípravou na operaci, kterou nakonec provedl po boku veterinární stomatoložky Lisy Milellové. Mělo jít o poměrně jednoduchý zákrok. Paul měl nebohému zvířeti odstranit nádor a poškozené zuby.
Zpočátku šlo vše skutečně podle plánu.
Drama na operačním stole
Celá operace zpočátku probíhala bez komplikací. Cassar medvědovi úspěšně odstranil nádor o velikosti grapefruitu i poškozený zub a začal se cítit jistěji. Říkal si, že mezi ošetřováním lidí a velkých šelem možná nakonec není takový rozdíl.
Po třech hodinách práce se však situace dramaticky zvrtla. Při přípravě na odstranění dalších zlomených zubů medvědovi Anthonymu prudce klesl tep a během několika minut přestal dýchat. Medvěd byl prohlášen za mrtvého.
Na vině byla anestezie podávaná pomocí narkotizačních šipek, která u oslabeného zvířete vedla k předávkování.
Místní veterináři vyšli z operačního sálu se slovy:
„Zabili jste našeho medvěda.“
Cassar se v tu chvíli jen těžko vyrovnával s tím, co se stalo. Nikdy předtím nezažil, že by mu pacient zemřel přímo během zákroku.
Iniciativu na operačním sále převzala Lisa Milellová, která zavelela k okamžité resuscitaci. Po podání adrenalinu a nekonečných třech minutách masáže hrudníku začal Anthony znovu sám dýchat. Když se zvíře probralo, Paul pocítil obrovské štěstí a úlevu. Anthony navíc po tomto dramatickém zážitku žil ještě dalších deset let. Pacienti neobvyklých rozměrů
Záchrana tohoto
medvěda otevřela britskému zubaři dveře do zcela nového světa. Od té doby spolupracuje s organizací IAR a dodnes provádí stomatologické zákroky u stovek medvědů, tygrů, lvů, ale také goril a orangutanů. Dokonce si vysloužil přezdívku „Bear Drills“.
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Během své praxe Cassar zažil neuvěřitelné situace. Ošetřoval třistakilového tygra s četnými obličejovými abscesy nebo například lva, který během zákroku utrpěl záchvat vyvolaný ketaminem. Jen těsně mu unikla také příležitost pracovat na korunkách pro běluhy, které Sovětský svaz využíval k podmořským operacím. Zvířata však dokázala z ohrady uprchnout dříve, než za nimi zubař stihl odletět.
Zdroje: Autorský text, The Guardian, EasternEye, CGTN, BBC