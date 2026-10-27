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Poslední závod sezóny F4 CEZ na Hungaroringu, Elia Weiss šampionem

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Německý závodník Elia Weiss z týmu Jenzer Motorsport se stal letošním šampionem F4 Central European Zone a potvrdil svou roli favorita, které se zhostil už od úvodního podniku sezóny na začátku dubna. Vicemistrem se stal jeho týmový kolega, český jezdec Teo Borenstein.
F4 CEZ, Hungaroring

F4 CEZ, Hungaroring

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 27.10.2026 08:00

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