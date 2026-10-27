Poslední závod sezóny F4 CEZ na Hungaroringu, Elia Weiss šampionem

Finále letošní sezóny na Hungaroringu bylo pro Weisse v podstatě jen formalitou. Do Maďarska přijížděl s 42bodovým náskokem před Teem Borensteinem a dalších 17 bodů ztrácel další český závodník Max Karhan. Právě mezi touto trojicí z týmu Jenzer Motorsport se mělo při říjnovém finále rozhodnout o tom, kdo se stane šampionem čtvrtého ročníku F4 CEZ.
Pro Karhana byla šance v podstatě už jen matematická a podobně na tom byl i Borenstein. V případě maximálně úspěšného závodního víkendu může sice jezdec získat až 75 bodů, takže Borenstein s Karhanem se rozhodně nevzdávali, nicméně Weiss mohl hrát takzvaně na jistotu a moc dobře věděl, jaké výsledky mu stačí k titulu.
Naplno od začátku
Ovšem očekávání, že se bude Weiss držet vzadu a neriskovat, se nenaplnila. V páteční kvalifikaci zajel nejrychlejší čas před svými týmovými kolegy Borensteinem, Georgiym Zasovem, Markasem Silkunasem a Maxem Karhanem. Nejrychlejším jezdcem, jenž není členem stáje Jenzer Motorsport, se stal Slovinec Aleksandar Bogunovic ze stáje ABA Racing by SG Motors.
Na základě kvalifikace byli jezdci rozděleni do tří skupin, přičemž v nadcházejících třech závodech utvořily startovní pole vždy dvě skupiny. A tak se stalo, že hned v prvním závodě se na startovním roštu sešli rovnou všichni kandidáti na titul – Weiss, Borenstein a Karhan.
Ranní sobotní závod na podzimním Hungaroringu byl pro 23 jezdců snad tou nejnáročnější zkouškou letošní sezóny F4 CEZ. Kombinace nízké teploty a lehkého deště udělala ze závodní dráhy téměř až ledovou plochu. Nejpodstatnější pro všechny jezdce bylo zahřát studené pneumatiky.
Italská závodnice Ginevra Panzeri se dokonce rozhodla zariskovat a do závodu za lehkého deště vystartovala na pneumatikách do mokra a v prvních kolech jí přinesly takovou výhodu, že se usadila na čele závodu. Jenže ona výhoda trvala jen krátkou chvíli a poté převzal první místo Elia Weiss a před sebe už nikoho nepustil. Týmový kolega Markas Silkunas na něj sice dorážel, ale nakonec projel cílem druhý se ztrátou 0,580 sekundy. Pro Weisse bylo naprosto klíčové Borensteinovo třetí místo. S tímto výsledkem totiž bylo jasné, že mistrovský titul je v jeho rukách.
Weiss získal hned po prvním závodě 51bodový náskok a tím se rozhodlo. Borenstein byl matematicky mimo hru a Weiss mohl slavit. Karhan prožil smolný závod, kdy se ještě před letmým startem dostal do kontaktu se Simonem Rechenmacherem, a zatímco Němec pokračoval s poškozeným přítlačným křídlem, Karhan musel do boxu s defektem pneumatiky.
Chvíli potrvá, než si to sedne
Elia Weiss se tak po startu z prvního místa a vítězství stal hned po úvodním závodě na Hungaroringu šampionem a ve své spanilé jízdě pokračoval po zbytek víkendu. I další start proměnil ve vítězství a v nedělním finále dojel druhý, čímž zakončil sezónu s 369 body a 10 výhrami.
„Je to skvělý pocit. Myslím, že mi ještě nějakou dobu potrvá, než mi to všechno úplně dojde,“ hodnotil Elia Weiss svůj mistrovský víkend. „Já i celý náš tým máme za sebou úžasnou sezónu. Závod od závodu jsme se zlepšovali, všichni jsme na sobě tvrdě pracovali a navzájem se hnali dopředu.“
„Na tomhle okruhu jsme vlastně všichni závodili poprvé, ale věděl jsem, že bychom znovu mohli být hodně konkurenceschopní. Upřímně bych ale neřekl, že jsem sem přijel úplně v klidu. Možná jsem byl o něco klidnější než při předchozích závodech, ale rozhodně ne úplně. Ve všech třech závodech se nám naštěstí podařilo skvěle odstartovat. Až v posledním závodě jsem po restartu udělal drobnou chybu, která nás nakonec stála vítězství,“ dodal Weiss.
Finále pro Borensteina
Onen finálový závod letošní sezóny se nakonec stal kořistí Tea Borensteina, který po letošním přestupu k Jenzer Motorsport prožil fantastickou sezónu a od úvodního víkendu sezony na Red Bull Ringu se zařadil mezi kandidáty na titul. Vítězství na Hungaroringu bylo jeho pátým v roce 2026 a k tomu nasbíral dalších osm druhých míst.
„Myslím, že jsme sezónu zakončili opravdu skvěle,“ komentoval Borenstein svůj víkend na Hungaroringu. „Ačkoli si nemyslím, že to byl ten nejpovedenější a nejšťastnější víkend, rozhodně mohu říct, že jsem dal do souboje o titul všechno. Snažil jsem se především soustředit na věci, které jsem mohl sám ovlivnit, a udělat maximum pro co nejlepší výsledek. Zbytek už jsem nechal na tom, jak se celý víkend vyvine. Doufám, že na tenhle úspěch dokážeme navázat i v budoucnu. Byla to hodně zajímavá sezóna, během které jsme zažili spoustu vzestupů i pádů. Celkově to ale byl úžasný rok, který jsem si moc užil se svými týmovými kolegy z Jenzer Motorsport a ostatními jezdci na startovním roštu,“ dodal Borenstein.
Třetí místo v šampionátu obsadil Max Karhan, který prožil smolný víkend a také ve finálovém závodě se dostal do kontaktu s jinými jezdci. Ze tří startů si tak odnesl pouze body za třetí místo. Čtvrté místo v konečném hodnocení šampionátu obsadil David Walther a první pětku uzavřel Simon Rechenmacher.
Elia Weiss se tak stal čtvrtým šampionem v historii F4 CEZ, nicméně nešlo o jediný titul, který byl na Hungaroringu zpečetěn. Ella Häkkinen ze stáje Jenzer Motorsport se stala nejlepší závodnicí v kategorii Women’s trophy, kde porazila druhou Michalinu Sabaj a třetí Mathildu Paatz, s níž o tuto dámskou trofej bojovala po celou sezónu. Paatz však kvůli dalším závodnickým závazkům finálový podnik F4 CEZ vynechala a Hungaroring se tak proměnil v duel Häkkinen-Sabaj.
V klasifikaci nováčků se nejlepším debutantem roku 2026 stal Markas Silkunas z Jenzer Motorsport. Litevský závodník těsně porazil Simona Rechenmachera z Cram Motorsport. Rechenmacher si letos připsal jedno vítězství na Slovakia Ringu. Třetí v hodnocení nováčků skončil Georgiy Zasov, který prožil velmi silný závěr sezóny a vyhrál závod v Brně i na Hungaroringu.
V týmovém hodnocení spěl k titulu už od začátku sezóny Jenzer Motorsport, jehož jezdci se od samého počátku pohybovali vepředu a posbírali drtivou většinu vítězství. Na druhém místě skončil nováček v poli F4 CEZ – Cram Motorsport.