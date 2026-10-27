VHS kazety, staré mobily a fotky na CD mizí rychleji, než si myslíš. Zachraň rodinné vzpomínky, dokud je ještě máš

Největší problém není nostalgie. Je to čas.
Světový den audiovizuálního dědictví připadá na 27. října a UNESCO letos připomíná, že obrazové a zvukové záznamy mohou být ztraceny jednoduše proto, že fyzická média stárnou a technika, na které je umíme přehrát, mizí. V domácím měřítku je to úplně stejný problém. VHS kazeta může být v pořádku, ale videorekordér už dávno nemáš. CD může vypadat neporušeně, ale nový notebook nemá mechaniku. Starý telefon se zapne až po třetím pokusu a heslo k němu zná možná tvoje já z roku 2011.
Začni tím, co už dnes skoro nemáš na čem pustit
Nejvyšší prioritu mají analogová a zastarávající média: VHS a VHS-C, Hi8, miniDV, staré audio kazety, vypalovaná CD a DVD. U nich nejde jen o to, že nosič může degradovat. Problém je i dostupnost funkčních přehrávačů a kabelů. Pokud máš jednu jedinou kazetu s hlasem člověka, který už nežije, nečekej s ní dalších deset let jen proto, že zatím leží bezpečně ve skříni.
Co zvládneš sama a co raději svěřit někomu jinému
Fotky z CD, externích disků a starých telefonů můžeš většinou zkopírovat sama. U VHS nebo miniDV záleží na tom, zda máš funkční přehrávač a zařízení pro převod signálu do počítače. Pokud ne, profesionální digitalizace bývá jednodušší a u nenahraditelných záznamů i rozumnější. Před předáním médií si ale ověř, co dostaneš zpět: ideálně běžně použitelný soubor v dobré kvalitě, ne jen další DVD, které za pár let bude řešit úplně stejný problém.
Jedna kopie není archiv
Tady je nejsnazší pravidlo celého článku: 3-2-1. Americká agentura CISA doporučuje mít tři kopie důležitých dat, na dvou různých typech úložiště a jednu kopii mimo domov. V běžném životě to může vypadat tak, že fotky máš v počítači, na externím disku a ještě v kvalitním cloudovém úložišti. Když odejde disk, máš cloud. Když přijdeš o účet, máš disk. Když se doma něco stane s oběma zařízeními, třetí kopie žije jinde.
Než začneš kopírovat, udělej si malý inventář
Nemusíš si budovat rodinný Národní archiv. Stačí papír nebo jednoduchá tabulka se čtyřmi sloupci: co mám, na čem to je, jak je to důležité a zda už existuje bezpečná kopie. Začni záznamy, které jsou jediné svého druhu. Šest set fotek fontány z Říma počká. Jediná nahrávka babiččina hlasu ne.
Pojmenování souborů je nudné jen do chvíle, kdy něco hledáš
Soubor DSC_004817.jpg ti za deset let neřekne vůbec nic. Lepší systém je například 2012-07_Tatry_rodinna-dovolena nebo 1998_Vanoce_u-babicky. Nemusíš popisovat každý obrázek, stačí složky po letech a událostech. A jestli digitalizuješ staré fotografie, připiš si jména lidí, dokud je ještě má kdo poznat. To je informace, kterou žádný skener později nedopočítá.
Nečekej na perfektní víkend, který nikdy nepřijde
Rodinné archivy často končí v krabicích proto, že celý projekt vypadá příliš velký. Tak ho zmenši. Tento týden jedna VHS. Příští týden starý telefon. Pak jedno CD. Za pár měsíců můžeš mít zachráněné věci, ke kterým ses roky nedostala, aniž bys strávila jedinou sobotu osm hodin nad kabely. A nejlepší odměna přijde ve chvíli, kdy při kopírování narazíš na hlas, smích nebo člověka, na kterého sis chtěla vzpomenout přesně takhle.
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Zdroje: UNESCO – World Day for Audiovisual Heritage [1], UNESCO – World Day for Audiovisual Heritage: Protecting memory at risk [2], CISA – Data Backup Options and the 3-2-1 rule [3]. img ai generated