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VHS kazety, staré mobily a fotky na CD mizí rychleji, než si myslíš. Zachraň rodinné vzpomínky, dokud je ještě máš

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Někde v šuplíku možná leží první krůčky tvého dítěte na miniDV kazetě, svatba rodičů na VHS a fotky z dovolené na CD, které už nemáš kam strčit. Rodinný archiv nevypadá jako ohrožené dědictví. Dokud jednoho dne nezjistíš, že ho neumíš otevřít.
VHS kazety, staré mobily a fotky na CD mizí rychleji, než si myslíš. Zachraň rodinné vzpomínky, dokud je ještě máš

VHS kazety, staré mobily a fotky na CD mizí rychleji, než si myslíš. Zachraň rodinné vzpomínky, dokud je ještě máš

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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