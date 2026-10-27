Trik hotelové uklízečky, díky kterému bude sprchový kout za 1 minutu bez skvrn. Používá obyčejnou gumovou stěrku

Skleněná zástěna v hotelové koupelně se většinou leskne, jako by ji někdo právě vybalil z krabice. Doma stejné sklo po pár dnech zešedne a objeví se na něm bílé mapy. Za rozdílem obvykle stojí jeden rychlý zvyk, který zvládne každý.
Profesionální uklízeči v hotelech i úklidových firmách se shodují na jednoduché pomůcce. Je to gumová stěrka na sklo, kterou při úklidu koupelny stahují ze zástěny vodu. Zbylou vlhkost pak dotřou utěrkou z mikrovlákna. Celý efekt stojí na pravidelnosti. Důkladné mytí s čisticími prostředky přichází na řadu jen jednou za čas, protože každodenní stahování vody mu většinu práce ušetří.
Proč se na skle dělají bílé mapy
Voda z vodovodu v sobě nese rozpuštěné minerály, hlavně vápník a hořčík. Když kapka na skle oschne sama, odpaří se jen voda a minerály zůstanou ležet na povrchu. Tak vzniká vodní kámen.
Minerály se navíc vážou se zbytky mýdla a vytvoří šedavý povlak, který se s každou další sprchou drží pevněji. Z toho plyne jednoduchá logika. Když vodu ze skla dostanete pryč dřív, než stihne uschnout, nemá co po sobě nechat.
Minuta po sprše ušetří spoustu drhnutí
Na každodenní údržbu nepotřebujete žádný čistič. Stačí obyčejná stěrka s gumovým břitem. Nejpraktičtější je pověsit ji na přísavku přímo na sklo nebo obklad, takže ji po sprše vezmete do ruky bez hledání. Druhým pomocníkem je utěrka z mikrovlákna, která sklo nepoškrábe a nenechává na něm šmouhy.
Postup je velmi prostý:
Hned po sprchování, dokud je sklo mokré, přiložte stěrku k horní hraně. Táhněte ji rovně dolů a jednotlivé tahy veďte těsně vedle sebe. Stejně projeďte i obklad, pokud ho ve sprše máte. Kraje, rohy a místa u těsnění dosušte utěrkou.
Celé to zabere zhruba půl minuty až minutu. Nejvíc se zvyk vyplatí v domácnostech s tvrdou vodou, kde se sklo jinak zakalí nejrychleji. Usazeniny se sice časem objeví i tak, jejich přibývání se ale výrazně zpomalí a důkladné čištění stačí dělat méně často.
Vodoodpudivá vrstva jako pojistka
Kdo chce mít s údržbou ještě méně práce, může na čisté sklo nanést přípravek s vodoodpudivým účinkem. Kapky po takto ošetřeném povrchu rychle stékají a tolik na něm neulpívají.
Stěrku ale ani tahle úprava zcela nenahradí. Ochranná vrstva časem slábne a nějaké usazeniny se nakonec objeví i na ošetřeném skle. Proto se vyplatí kapky stahovat dál a ochranu brát jen jako pomoc navíc.
Když už na skle skvrny jsou
I při pečlivé údržbě je dobré dopřát zástěně zhruba jednou za týden až dva důkladnější mytí. Na běžné umytí stačí vlažná voda s pár kapkami saponátu na nádobí v rozprašovači. Po nastříkání sklo projeďte měkkou houbičkou, spláchněte sprchou a nakonec ho opět stáhněte do sucha.
Důkladnější mytí zástěny zhruba jednou za týden až dva zvládne voda se saponátem a měkká houbička. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Na zaschlý vodní kámen pomůže bílý ocet smíchaný s vodou v poměru jedna ku jedné. Roztok chvíli nechte působit, aby usazeniny změkly, a potom je setřete a sklo opláchněte čistou vodou. Na kovové profily, panty a madla octový roztok nenechávejte, chromovaný nebo eloxovaný povrch by kyselina mohla poškodit.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Situace Čím čistit Jak postupovat Pravidelné důkladnější mytí (zhruba jednou za týden až dva) vlažná voda s pár kapkami saponátu na nádobí v rozprašovači nastříkat, projet měkkou houbičkou, spláchnout sprchou a stáhnout do sucha Zaschlý vodní kámen bílý ocet smíchaný s vodou v poměru jedna ku jedné nechat chvíli působit, aby usazeniny změkly, setřít a opláchnout vodou, kovové profily a panty chránit před roztokem
Při čištění se vyhněte drátěnkám, tvrdým kartáčům a hrubým čisticím práškům, protože po sobě nechávají na skle jemné škrábance. Kde je ve sprše přírodní kámen, ocet vynechte, protože kyselina jeho povrch naleptá. Ocet také nikdy nemíchejte ani nekombinujte s chlorovými bělidly a dezinfekcemi, při jejich spojení se uvolňuje jedovatý chlor.
Zdroje: https://www.housedigest.com/1928487/how-to-prevent-hard-water-stains-shower/, https://www.apartmenttherapy.com/why-you-need-a-shower-squeegee-259804, https://faucetfam.com/what-do-hotels-use-to-clean-glass-shower-doors/, https://www.homesandgardens.com/bathrooms/how-to-clean-glass-shower-doors, https://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-na-leskla-skla-v-koupelne-32782.html, https://sita.sk/byvaniehrou/zabudnite-na-drahe-cistice-tento-jednoduchy-trik-vam-zaruci-sprchovy-kut-bez-skvrn-a-s-dokonalym-leskom/, https://www.denik.cz/dum-a-byt/sprchovy-kout-cisteni.html, https://www.denik.cz/dum-a-byt/cisteni-sprcha-sklo.html