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Česnek ještě nemusí do země. O správném termínu rozhoduje hranice 9 stupňů

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Dennívýzva
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Podzimní česnek se vyplatí sázet až ve chvíli, kdy teplota půdy trvale klesne pod 9 stupňů Celsia. Samotný konec října proto ještě není důvodem, aby všechny připravené stroužky skončily v záhonu. Za teplého podzimu může vhodný termín přijít podstatně později. Zatím je čas vybrat zdravou sadbu a připravit místo, na kterém nebude přes zimu stát voda.
Česnek ještě nemusí do země. O správném termínu rozhoduje hranice 9 stupňů

Česnek ještě nemusí do země. O správném termínu rozhoduje hranice 9 stupňů

Zdroj: Ilustrační obrázek
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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